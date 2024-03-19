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crazycat21
Боррель: Выделенные Евросоюзом 5 миллиардов евро для Украины могут пойти на оплату боеприпасов
Евросоюз "нашёл" ещё 5 миллиардов евро для Украины. Глава европейской дипломатии предлагает оплатить ими боеприпасы

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Жозеп Боррель. Фото: AFP

Коллективный Запада, заинтересованный в максимальном ослаблении России, продолжает оказывать Украине всевозможную военную "помощь". В частности, часть этой  помощи предоставляется в рамках Европейского фонда мира – механизма внебюджетного финансирования мероприятий ЕС, имеющих военное и оборонное значение в рамках общей политики безопасности стран Европы.

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18 марта 204 года Совет ЕС по иностранным делам решил увеличить "потолок" этого фонда ещё на 5 миллиардов евро. Деньги предназначены для оказания военной "помощи" Киеву. 

Как сообщает агентство ТАСС, глава всей европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств европейских стран заявил, что выделенные средства могут быть потрачены на частичную компенсацию оплаты боеприпасов в рамках инициативы Чехии. Ранее президент этой страны Пётр Павел заявил, что чешские власти "нашли" в третьих странах полмиллиона снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. Но приобретение этих боеприпасов кто-то должен профинансировать [прим.]. Ниже приведена цитата господина Борреля.

"Эти средства могут быть использованы для закупок боеприпасов в любой стране мира, не только в ЕС, где угодно, где их можно купить. Эти средства предназначены для поддержки Украины, а не европейской военной промышленности".

Ещё в апреле 2022 года господин Боррель, который считает, что Европа – это сад, а остальной мир – джунгли, прямо заявил, что Европейски союз намерен выиграть конфликт на Украине на поле боя. С учётом нынешнего заявления главы европейской дипломатии можно констатировать, что ЕС из исключительно экономического блока превратился в военно-политический. Точнее в одно из подразделений НАТО, которое Вашингтон использует в своих целях. О миролюбии Евросоюза можно забыть.

#новости #украина #политика #евросоюз #европа #геополитика #боррель
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