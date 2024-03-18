Младший союзник по НАТО даёт рекомендации старшему

Фото: LETA

Политики из республик Прибалтики – люди просто удивительные. Во-первых, они громче всех и чаще заявляют о том, что в среднесрочной перспективе России якобы на кого-то собирается "напасть". Во-вторых, они стали давать рекомендации своим старшим товарищам по Североатлантическому альянсу, что и как делать для сдерживания надуманной российской агрессии. Скорее, даже требовать...

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Ярким примером является глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, который потребовал от Великобритании вернуть службу по призыву. Об этом со ссылкой на британскую ежедневную газету The Telegraph сообщил профильный ресурс Defense Romania.

Как говорится в материале, латвийский политик утверждает, что единственным способом защититься от России является модель "тотальной обороны", которая предусматривает вербовку боеспособных граждан. В данном случае под "вербовкой" подразумевается как раз призывная воинская служба [прим.].

Комментарий главы внешнеполитического ведомства Латвии прозвучал как раз после того, как начальник Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил о том, что стране необходима "гражданская армия". На тот случай, если Британия окажется втянутой в военный конфликт.

Глава МИД Латвии предложил рассмотреть в качестве примера финскую модель комплектования вооружённых сил. Финляндия при небольшой численности кадровой армии имеет 250 тысяч хорошо подготовленных резервистов.

Довольно необычно, когда министр одной страны касается вопросов, являющихся внутренним делом другой.

"Мы разрабатываем и отрабатываем систему того, что мы называем тотальной обороной, которая включает в себя все сферы гражданского общества", – сказал латвийский министр.

По мнению главы МИД Латвии, Великобритании, как и другим союзникам по НАТО, в ближайшие годы придётся увеличить расходы на оборону. Кришьянис Кариньш уверен, что Великобритания "неизбежно" увеличит свои оборонные расходы до 3% от ВВП страны.

Defense Romania отмечает, что ранее к увеличению военных расходов до 3% призывал и министр обороны Великобритании Грант Шаппс, предупреждая что страна и мир находятся в "предвоенной" ситуации. Однако британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что намерен поднять расходы на оборону до 2,5%. И то только тогда, когда позволит экономическая ситуация.

Правительство Великобритании не планирует увеличение численности армии с имеющихся 74 тысяч человек. Более того, канцелярия британского премьера полностью исключает возвращение воинской службы по призыву.

P.S. C учётом заявления главы МИД Латвии об увеличении оборонных расходов Великобритании и прочих союзников по НАТО создаётся впечатление, что латвийский политик находится "на окладе" в Вашингтоне. Ведь любое увеличение военных расходов стран альянса играет на руку в первую очередь американскому военно-промышленному комплексу.