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Military Watch: Россия не отступит от своей позиции по Украине

Эксперты американского издания честно признались, что Россия не отступится от своих интересов
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Фото: Министерство обороны России

Довольно любопытный материал вышел на страницах американского профильного ресурса Military Watch. Посвящён он Специальной военной операции, а так же недавним заявлениям целого ряда политических лидеров западного мира о возможном появлении на территории Украины военного контингента НАТО. 

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Как пишут эксперты из США, политики западных стран с середины февраля всё чаще заявляют о возможности открытого вмешательства в конфликт на Украине посредством отправки туда воинских контингентов, тем самым вызывая обеспокоенность не только Москвы, но и на Западе. Такое развитие событий может привести к непосредственному конфликту между Россией и западным миром. Президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля сделал заявление о том, что его правительство сделает всё необходимое, чтобы Россия не могла победить. Не исключается и отправка сухопутного контингента. Отмечено, что заявление Макрона последовало за серьёзными неудачами Украины и "территориальными потерями".

Американские аналитики ссылаются на французскую газету Le Monde, которая позже заявила, что миссия сухопутного контингента могла бы заключаться в "поддержке" украинской системы ПВО, хотя самая важная задача – это создать перед Москвой "стратегические дилеммы". По версии французской газеты в состав сухопутного контингента могли бы войти не только обычные подразделения, но и силы специального назначения, выступающие в роли "политического щита" для достижения целей Украиной.

В отдельном репортаже Le Monde впоследствии подчеркивалось, что французское правительство начало рассматривать варианты размещения сухопутных войск на Украине с июня 2023 года. Возможность начала такого вмешательства была поднята на заседании совета обороны в Елисейском дворце в том же месяце...

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В данном случае необходимо отметить, что по времени это как раз совпадает с началом контрнаступления ВСУ, впоследствии окончившегося провалом [прим.].

Также эксперты Military Watch припомнили и заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас от 29 февраля, когда политик подчеркнула что представителей запада должны рассматривать "все варианты", чтобы Украина не проиграла. А уже 14 марта госпожа Каллас говорит парламенту Эстонии, что сухопутные контингенты войск НАТО не будут переброшены на Украину из-за возможной смены обстоятельств.

Ещё приводится ссылка на главу МИД Польши Родослава Сикороского, который заявил, что размещение сухопутных войск НАТО на Украине не является "немыслимым". Помимо этого указана позиция властей Литвы и Финляндии, которые высказали поддержку "инициативе" президента Франции Макрона. 

Что касается возможного размещения иностранного контингента на территории Украины, то эксперты Military Watch приводят заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков, сделанное ещё 11 марта. Ниже приведена цитата в оригинале [по РИА "Новости, прим.].

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"Мы самым внимательным образом за этим наблюдаем, вы знаете, что у наших соответствующих служб уже давно была информация о том, что так или иначе люди, которые называют себя и советниками, и которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины".

Аналитики американского издания отметили, что заявление Пескова последовало за признанием главы МИД Польши Родослава Сикорского о присутствии на Украине персонала из стран НАТО. Правда, польский политик отказался раскрыть информацию о том, какие страны альянса направили своих военных на Украину. Однако такую информацию озвучил канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил о присутствии британского "персонала", который помогает ВСУ наводить ракеты.

Также Military Watch упоминает слова президента России Владимира Путина, который 13 марта предупредил, что если Польша вздумает ввести свои войска на территорию Украины, то эти войска там и останутся... Что касается возможного появления на Украине американских военных, несмотря на более "мягкую" позицию Вашингтона в этом вопросе, то обозреватели Military Watch снова приводит слова Путина, что в случае появления американских войск на сопредельной территории Россия воспримет это как интервенцию. Кроме того, президент России заявил, что появление контингентов США не изменит ситуацию на поле боя.

Британские морские пехотинцы. Фото: flickr.com

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Military Watch сообщает о громких разоблачениях, сделанных западной прессой ещё в июне 2022 года о том, что на Украине уже действует скрытая сеть коммандос и шпионов, которая занимается предоставлением вооружения, разведывательных данных и занимается обучением. Помимо этого за пределами Украины все эти мероприятия были дополнены развёртыванием "вспомогательных" средств, включая бортовые системы раннего предупреждения и управления, спутниковые системы разведки, дополнительные спутники, предоставляющие данные о целях для поставляемого западными странами высокоточного вооружения. Кроме того, работали истребители F-35, которые собирали информацию о позициях российской ПВО.

Но, как пишет американский ресурс, самым громким разоблачением того же года стала информация о присутствии сотен морских пехотинцев Великобритании вблизи линии фронта с первых недель конфликта. По данным MW, данная информация была подтверждена высокопоставленными британскими военными в декабре 2022 года.  

Тогда все операции носили тайный характер. Открытое развёртывание западных войск на территории Украины приведёт к "более широкому" конфликту между Россией и государствами западного блока.

Аналитики Military Watch попытались провести аналогии с Сирией, когда силы западной коалиции оккупировали значительные территории страны. Отмечено, что присутствие иностранных войск на сирийской земле является незаконным. Против этого решительно выступает официальны Дамаск. Киев наоборот неоднократно призывал западные страны к более решительному военному вмешательству для укрепления своих позиций. Но Military Watch вынуждено констатировать, что Украина имеет для России намного большее значение, чем Сирия. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что конфликт по своей сути является гражданской войной, а не международным делом. Поэтому ожидается, что Москва, скорее всего, может пойти на "гораздо больший риск" для защиты собственных интересов, включая и удары по иностранным силам.

P.S. Фактически эксперты Military Watch признают, что Россия не отступит от своей позиции по Украине. Довольно взвешенная и аргументированная точка зрения в отличие от целого ряда западных СМИ, занимающихся исключительно антироссийской пропагандой и пляшущих под дудку Вашингтона. 

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