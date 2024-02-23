Природа против западной военной "помощи"

Французский колёсный танк AMX-10. Некоторое количество таких боевых машин было передано Украине. Фото: commons.wikimedia.org

Ещё до начала Специальной военной операции коллективный Запад активно накачивал Украину оружием. Изначально это были в основном носимые противотанковые комплексы западного производства, те же "Джавелины", так и не ставшие каким-то вундерваффе. С течением времени ассортимент поставляемой военной "помощи" был значительно расширен и стал включать артиллерийские системы, а так же бронетехнику.

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По замыслам западных и киевских стратегов, поставленная западная боевая техника должна была способствовать кардинальному перелому на поле боя. Все эти иностранные танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили были задействованы в ходе долго планируемого контрнаступления на Запорожском направлении. Только контрнаступление закончился провалом, а расхваленная западная "броня" осталась гореть в степях.

Однако не только русское оружие стало причиной того, что иностранная техника не оправдала возложенных на неё надежд. В некоторых случаях помогать стала сама природа.

Французская газета Le Figaro сообщила, что успешному применению западной техника помешали всякие неожиданности, такие как погодные условия и... полевые мыши.

Издание приводит слова неназванного французского военного, который заявил, что украинские мыши перегрызают электропроводку иностранных боевых машин, тем самым приводя их в негодность.

"Некоторые защитные оболочки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна…" — говорит французский солдат со смесью злобы и иронического беспокойства. Украинские солдаты понесли неожиданные последствия. "Грызуны съели кабели на некоторых машинах, обездвижив их" — заявил офицер.

Le Figaro отмечает, что "экологическая ответственность" плохо сохраняется перед лицом боевых действий. Со слов всё того же неназванного французского военного, западная техника создавалась с тем учётом, чтобы продемонстрировать передовые технологии "на витрине". Но в грязи и на морозе это получается не всегда.

Кстати, это не первый случай, когда мыши вносят свой вклад в борьбу с иностранной боевой техникой. Ещё в ноябре 1942 года в ходе наступательной операции "Уран" Красная армия с ходу смогла прорвать оборону противника. В первом эшелоне стояли румынские части. Гитлеровцы решили контратаковать и задействовали для этого 22-ю танковую дивизию вермахта. Только многие немецкие танки тогда отказались заводиться из-за перебитой проводки. Перед контратакой дивизия находилась в резерве. Танки стояли в холодной степи, поэтому гитлеровские танкисты периодически были вынуждены прогревать свою технику. Тепло привлекло мышей-полёвок, которые забирались в открытые танки. А уже в танках животные искали, чем бы полакомиться. Самой подходящей пищей им показалась изоляция электропроводки боевых машин.