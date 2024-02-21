Демонстратор танка Challenger 3. Фото: Министерство обороны Великобритании / commons.wikimedia.org

На протяжении многих лет британцы пытались заверить весь мир, что их основной боевой танк Challenger 2 является самым лучшим в мире. Всё из-за хитроумной и жутко секретной брони "Дорчестер", которой оснащена эта боевая машина. А ещё британцы делали выводы о неубиваемости своего танка на том основании, что за все годы эксплуатации британские танкисты не понесли ни одной боевой потери. Ну, почти...

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Джентльмены с берегов туманного Альбиона предпочитают не упоминать тот случай, когда экипаж одного "Челленджера" уничтожил аналогичный танк [свой же] во время кампании в Персидском заливе, перепутав его то ли с дотом иракцев, то ли ещё с чем.

Потерь не было. Поэтому британцы и называли свой танк лучшим. Но так было до Специальной военной операции, точнее до того момента как партия из 14 танков Challenger 3 не оказалась в руках украинских военных. Спустя некоторое время эти танки были отправлены в провальное "контрнаступление". Разумеется, не обошлось и без боевых потерь. Британские танки под ударами русского оружия наглядно продемонстрировали, что они умеют гореть ничуть не хуже, чем те же немецкие "Леопард 2" немецкого производство. И не спасает даже самая секретная броня.

Танк Challenger 3. Фото: © Rheinmetall

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Ещё в 2005 году в Великобритании призадумались, как модернизировать свой основной боевой танк так, чтобы он соответствовал реалиям в 2030-х годов. В итоге было решено модернизировать имеющиеся "Челленджер 2" до стандарта Challenger 3. Кстати, сама программа окончательно оформилась лишь совсем недавно, в 2020-е годы. Мешали какие-то трудности и отсутствие финансирования. В итоге было решено модернизировать имеющиеся на вооружении танки до новой версии – Challenger 3.

Почему именно модернизировать? Да потому что производства танков в Великобритании как такового не существует с 2009 года. Именно тогда были выпущены последние Challenger 2. Чтобы заново запустить бронетанковую промышленность британцам необходимы политическое решение и очень огромные инвестиции. Во-первых, денег особо брать неоткуда. Во-вторых, ради полутора сотен танков никто не станет запускать производство заново.

Согласно открытым данным, модернизации до стандарта Challenger 3 подлежат 148 танков из имеющихся, остальные будут отправлены на хранение или на запчасти. Злые языки уже сейчас глаголят о том, что танков в армии Великобритании меньше, чем лошадей в парадных гвардейских полках.

Модернизацией британских танков будут заниматься немецкий концерн Rheinmetall и британская фирма BAE Systems в формате совместного предприятия Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). Первый прототип уже существует. Танк Challenger 3 получил совершенно новую башню и улучшенный корпус. Кроме того 120-мм нарезную пушку заменили на гладкоствольную того же калибра [120-мм орудие L55A1 стоит на немецком Leopard 2]. Такой шаг обусловлен улучшением совместимости по боеприпасам с другими армиям стран НАТО.

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Но, что самое главное, так это то, что "лучший" танк НАТО приступил к испытаниям в Германии. Об этом пишет ряд профильных СМИ.

Предсерийный Challenger 3. Фото: RBSL / cоцсети



Как сообщает издание Eurasian Times, предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) заявило об отправке первого предсерийного танка на немецкие полигоны для прохождения необходимых испытаний. И это событие знаменует собой решающую веху в текущей программе повышения бронетанковых возможностей армии Великобритании. Объявление RBSL было сделано через в одной из социальных сетей.

RBSL заявляет, что отзывы, полученные в ходе всесторонних испытаний, будут использованы при доработке конструкции перед запуском модернизации ещё 140 танков, которые впоследствии будут переданы британской армии.

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Challenger 3 был транспортирован в Германию после того как состоялся его показ на престижной Международной конференции по бронетехнике в Лондоне 15 февраля 2024 года.

Ник Берчем, заместитель руководителя проекта Challenger 3 в RBSL, выступая на пресс-конференции, тогда подчеркнул, что при проектировании танка особое внимание уделяется безопасности экипажа, эксплуатационной эффективности и "комфорту".

Согласно открытым данным, испытания будут продолжаться в течение 18 месяцев. Тесты будут проводится как на полигонах в Германии, так и на британских площадках. Кульминацией станет квалификационная проверка всех систем в 2025 году. По её результатам будет построено восемь прототипов.

Армия Великобритании должна начать получать первые Challenger 3 уже в 2027 году. Окончание модернизации всех запланированных боевых машин до нового стандарта намечено на 2030 год.

Eurasian Times сообщает, что фирма-производитель заявила о том, что целью программы Challenger 3 является создание "лучшего" танка НАТО. Новая машина представляет собой " цифровой основной боевой танк с сетевой поддержкой, предназначенный для предоставления солдатам преобразующих возможностей, обеспечивающих сдерживание 21-го века на запланированном уровне". Все танки Challenger 3 должны быть сняты с вооружения в 2040 году.

Таким образом, британцы инвестируют огромные средства в то, чтобы их имеющиеся основные боевые танки прослужили всего лишь десять лет! Это с учётом того, что программа модернизации боевых машин окончательно будет завершена лишь в 2030 году. При этом не исключено, что сроки реализации программы могут сместиться "вправо" по целому ряду причин.

Новый Challenger 3 оснащён оптико-прицельным комплексом, аналогичным гусеничным БМП Ajax британской армии. Ожидается, что стандартизация упростит логистические процедуры и снизит затраты на эксплуатацию танкового парка. Танк получил новую модульную броню для усиления защиты. Модульная конструкция позволяет снимать и менять отдельные элементы по мере необходимости. Кроме того, предусмотрена и установка комплекса активной защиты. Потенциально КАЗ в будущем сможет противостоять отдельным типам дронов "низкого" класса.

Но Eurasian Times отмечает, что модульная броня и комплекс активной защиты будут устанавливаться не на все танки Challenger 3. Эти элементы будут монтироваться в случае необходимости.

Кстати, в качестве комплекса активной защиты для своих обновлённых танков армия Соединённого Королевства выбрала израильскую систему Trophy, которая использует радар для обнаружения приближающихся снарядов и последующего отстрела по ним перехватывающих боеприпасов.