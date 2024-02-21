Нефтяной танкер. Фото из открытых источников

Коллективный Запад в лице стран Большой семёрки (G7) и Евросоюза, заинтересованный в максимальном ослаблении России, бился-бился и ничего не добился. Никакие рестрикции не особого влияния на российскую экономику не оказали. Всё в точности наоборот – национальная экономика теперь занимает пятую строчку в общем рейтинге. Зато коллективные европейцы сделали хуже только себе, отказавшись от российской нефти.

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Страны Европы не только отказались от покупки нефти из России, но и поддержали введение "ценового потолка" на неё. Фактически это запрет для других стран приобретать российскую нефть, если ценник на неё превышает установленную "цивилизованным" Западом отметку. Однако и эта мера, направленная на ограничение экономики России, не работает. Об этом сообщает издание Eurasian Times.

В материале индийско-канадского издания говорится о том, что западные санкции в отношении российского экспорта нефти и газа оказались практически неэффективными из-за позиции Индии, Китая, стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Они как покупали сырьё у России, так и покупают.

Евросоюз подготовил очередной, уже 13-й по счёту пакет санкций в отношении России. Он будет принят 24 февраля – во вторую годовщину начала Специальной военной операции. После принятия нового пакета, возможно, под ограничения попадут некоторые индийские компании. Но вряд ли эта мера изменит решение индийских властей импортировать нефть из России. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе дискуссии в формате Мюнхенской конференции по безопасности назвал такое решение Нью-Дели "умным".

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"Это [импорт из России] проблема, почему это должно быть проблемой? Если я достаточно умен, чтобы иметь несколько вариантов, вы должны мной восхищаться", — ответил он собеседнику.

Eurasian Times сообщает, что главе МИД Индии в ходе рабочих поездок по западным столицам постоянно ставят на вид то, что его страна не соблюдает антироссийские санкции. На что министр постоянно и последовательно отвечает, что страны Запада, особенно страны Европы, не имеют морального права задавать такие вопросы, поскольку сами не отказались от приобретения нефти и газа в России. Кроме того, закупки Индией российского сырья способствовали стабилизации мирового нефтяного рынка.

Всё тот же Субраманьям Джайшанкар в ходе недавнего визита в Лондон заявил, что своей политикой Нью-Дели "смягчил" мировые рынки нефти и газа. В результате удалось избежать глобальной инфляции. После чего политик заявил, что ждёт слов благодарности.

Издание указывает, что неприязнь Запада к Индии является понятной. Поскольку именно она совместно с Китаем и государствами Персидского залива смягчила антироссийские санкции. При этом экономика России испытывает рост, поскольку продажи нефти и газа по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне. Даже в 2022 году добыча и экспорт сырой нефти увеличились, а доходы от её реализации возросли.

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Eurasian Times приводит статистические данные, согласно которым, в 2022 году рост добычи нефти в России составил 2%, а объёмы её экспорта увеличились аж на 7%. Что касается доходов от реализации сырья на экспорт, то они в том же периоде выросли сразу на 28%. Имеются и статистические данные за 2023 год. Так, производство бензина увеличилось на 4,3%, а производство дизельного топлива – на 6%. В сентябре доходы от экспорта сырой нефти выросли до $18,8 миллиардов, а объёмы экспорта до 7,6 миллиона баррелей в день!

Китай и Индия покупают российскую нефть с дисконтом. Но Россия увеличила объёмы поставок, причём существенно, в Турцию, ОАЭ и Египет. Кроме того, нашлись новые покупатели в Африке и Латинской Америке.

"Ценовой потолок" для российской нефти установлен на уровне $60 за баррель. Нефть, которая стоит дороже, не может быть застрахована британскими или европейскими компаниями. А таких страховщиков в мире большинство. Также установлены ценовые лимиты и на готовые нефтепродукты – $100 за баррель для лёгких фракций и $45 для тяжёлых.

Механизм введённого "ценового потолка" предполагает, что российская нефть может экспортироваться в третьи страны с использованием западных страховых, финансовых и логистических услуг только в том случае, если она стоит меньше установленной отметки. Однако, как сообщает Eurasian Times, мировые цены на нефть большую часть времени держатся на уровне $80. Поэтому Россия не особо и пострадала.

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До введения ограничений основные объёмы российской нефти транспортировались преимущественно танкерами, принадлежащим западным фирмам. Но и в этом случае Россия нашла выход из ситуации.

По данным Eurasian Times, российское сырьё теперь транспортируется посредством так называемых "теневых" флотов. Большинство танкеров, перевозящих нефть из России, зарегистрировано на оффшорные компании в государствах с мягкими правилами судоходства. Эти правила настолько лояльные, что 3/4 объёмов российской нефти теперь транспортируется без западных страховок. Помимо этого к страхованию подключились и российские компании. Также поступали сообщения о перегрузке сырой нефти с одного танкера на другой в море.

А ещё стараются сами западные трейдеры. Они приобретают нефть в России по одной цене, которая позволяет использовать страховые и логистические компании, зарегистрированные на Западе, а затем продают эту нефть по завышенной цене.

Ещё одним механизмом обхода западных санкций являются так называемые "смеси". Иностранные компании просто смешивают нефть из России с сырьём, купленным у других поставщиков. После этого нефть перестаёт быть российской и может быть продана без ограничений. При этом смешивание происходит в таких пропорциях, чтобы нефти из России было чуть меньше половины [прим.].

Саудовская Аравия и ОАЭ экспортируют дешёвую нефть российскую нефть не только для покрытия внутреннего спроса, но и для того чтобы произвести из него топливо, которое впоследствии продаётся в Европу по более высокой цене. Аналогичной практики придерживается и Индия.

Фото: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Saverkin

Согласно открытым данным, большая часть дизельного топлива, продающегося на рынке Евросоюза, произведена в Индии из... российской нефти! Дизтопливо – продукт с высокой добавленной стоимостью. И кто в этом случае кого наказал? Европейцы хотели наказать Россию, а в итоге наказали сами себя. А ведь могли покупать российскую нефть, транспортируемую по нефтепроводам, по нормальной, адекватной цене (без расходов на транспортировку) и сами производить из неё топливо. Но не захотели [прим.].

Eurasian Times сообщает, что ещё одним инструментом для нейтрализации эффекта западных санкций является использование Северного морского пути (СМП) для транспортировки нефти в Китай. Стоимость транспортировки сырья через СМП может быть дешевле на 30-40%, чем в том случае, если бы нефть везли через Суэцкий канал.

Когда Запад вводил эмбарго и "ценовой потолок" на российское сырье, главная идея иностранных политиков заключалась в том, чтобы подорвать нефтегазовый сектор России. Как считали западные политики, тем самым они лишат нашу страну сверхдоходов. Как они сами неоднократно заявляли, не будет доходов – тогда Путин не сможет содержать свою армию. Однако всё вышло не так, как планировали в Вашингтоне и Брюсселе.