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О современном состоянии армейской авиации Польши

Польша продолжает активно вооружаться. Варшава уже заказала десятки новых вертолётов
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Вертолёт Ми-24 польской армии. Фото: Вооружённые силы Польши

После распада Советского Союза и ликвидации за ненадобностью Организации Варшавского договора, Польша взяла прозападный политический курс. С 1999 года Республика Польша является участницей Североатлантического альянса (НАТО), который, как известно, создавался для противостояния СССР, а ныне противостоит России.

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Польша обладает одной из самых мощных армий в Европе. Правда, как сообщает рейтинг  Global Firepower, на начало 2024 года польские вооружённые силы по своему боевому потенциалу всё ещё уступали армии Германии. Согласно данным польского министерства обороны, на октябрь 2023 года численность вооружённых сил Польши составляла около 187 тысяч солдат и офицеров, из них большая часть несёт службу в Сухопутных войсках страны. В первой половине февраля Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны республики, заявил о том, что Варшава намерена увеличить численность своей армии до 220 тысяч человек уже концу 2024 года. А вообще амбициозные планы польских политиков предусматривают создание армии, насчитывающей 300 тысяч "штыков".  

До сих пор непонятно, зачем Польше такие многочисленные сухопутные силы, ведь она же со всех сторон окружена странами НАТО? Кругом союзники.

В этом контексте, а так же учитывая некоторые настроения в правящих кругах Польши, есть смысл рассмотреть, что собой представляет армейская авиация Польши. Каково её современное состояние?

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Многоцелевой вертолёт W-3 Sokol. Фото: commons.wikimedia.org / Министерство обороны Польши

Выводы неутешительные. Вся польская авиация, включая самолёты разных типов (в том числе и транспортные) и вертолёты – это две смешанных авиационных дивизии советского образца. Людей в армии достаточно много, а летательных аппаратов мало. А ведь в войнах современности приоритет отдаётся именно авиации. Именно от неё зависит боевой потенциал любой армии мира.

Итак, о современном состоянии армейской авиации Польши. Да, в Польше, в отличие от России, сохранилась армейская авиация (так же как в США и на Украине). Это вертолётные части, действующие в интересах сухопутных войск и под непосредственным руководством командования сухопутных войск.

Для начала следует отметить, что вся армейская авиация Сухопутных войск Польши сведена в три отдельных воинских части: 37-я воздушная эскадрилья, 49-й полк боевых вертолётов, 56-й Куявский полк боевых вертолётов.

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Вертолёт Ми-24Д из состава 49-го вертолётного полка. Фото: Cezary Piwowarski / commons.wikimedia.org

Теперь немного о цифрах. Разобраться в количестве вертолётов того или иного типа, стоящих на вооружении польских сухопутных войск помогли специалисты профильного портала Flight Global с их ежегодным бюллетенем. 

По данным зарубежных экспертов, польская армейская авиация имеет на вооружении следующие боевые вертолёты:

  • Ми-2 – 44 единицы;
  • Ми-8/17 – 27 машин;
  • ударные вертолёты Ми-24 – 30 машин;
  • многоцелевые вертолёты S-70i (лицензионная польская копия американского UH-60) – 4 единицы;
  • W-3 Sokol (польская слегка увеличенная версия советского Ми-2) – 38 вертолётов;
  • AgustaWestland AW149 – 2 машины;
  • Учебные вертолёты представлены всего двумя Ми-2

Всего 145 "боевых" вертолёта. 

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Довольно любопытные цифры у иностранных экспертов. С каких это пор Ми-2 стал боевым вертолётом? Вертолёты линейки Ми-8 являются многоцелевыми, и не факт, что из заявленного количества добрая половина является просто транспортными. S-70i может нести вооружение, польский W-3 Sokol тоже. Но и это всё же больше многоцелевые машины. Так же как и AW149.   

Итак, с большой натяжкой боевыми вертолётами можно считать (с учётом Ми-8 и прочих многоцелевых) только 101 машину. Фактически это два вертолётных полка советского образца. И это очень мало, учитывая численность сухопутных войск Польши.

На самом деле действительно боевыми вертолётами являются только советские Ми-24Д и Ми-24В. Согласно открытым данным, таковых суммарно насчитывалось 22 единицы. Ещё 10-12 машин этих модификаций могло находится на хранении. Но есть нюанс... Ещё в начале июля 2023 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Варшава передала Украине "около" 10 вертолётов Ми-24. Вероятно, это как раз те машины, которые и находились на хранении. 

Что касается многоцелевых вертолётов S-70i Black Hawk, то зарубежные эксперты насчитали их почему-то всего четыре единицы. В реальности должно быть больше. 

Вертолёты S-70i Black Hawk. Фото: Wojciech Krol / Министерство обороны Польши

Согласно данным достаточно информированных польских ресурсов, первая партия из четырёх машин данного типа была заказана ещё в 2019 году. В том же году эти вертолёты были поставлены польской стороне. Но эти машины были приобретены в интересах спецназа GROM. Последний входит в состав Специальных войск Польши [является отдельным видом вооружённых сил, прим.], соответственно, эти S-70i Black Hawk никакого отношения к армейской авиации польской армии не имеют. Ещё четыре "Черных ястреба", также в конфигурации для спецназа были заказаны в конце 2021 года. Поставка данных машин должна состоятся в 2023-2024 годах.

Что касается непосредственно польской армии, то в середине 2023 года проходила информация, что Агентство по вооружения министерства обороны Польши приняло решение о закупке вертолётов S-70i Black Hawk для оснащения Аэромобильных войск. Согласно неофициальной информации, планируется приобрести два десятка "Чёрных ястребов". Этим машины будут адаптированы для взаимодействия с ударными вертолётами AH-64 Apache Guardian.

О своём намерении приобрести ударные "Апачи" в количестве 96 единиц официальная Варшава заявила ещё в июле 2023 года. В августе Госдеп США одобрил такую сделку. Её стоимость составила 12 миллиардов долларов. Как заявлял бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак, эти вертолёты необходимы для укрепления восточной границы. Несколько позже стало известно, что часть AH-64E Apache будут переданы в лизинг из запасов армии США до начала поставок по польскому заказу.

Многоцелевой вертолёт AgustaWestland AW149. Изображение: Министерство обороны Польши

Что касается многоцелевых вертолётов AgustaWestland AW149, то первоначально Варшава изъявила намерение приобрести 32 таких вертолёта. Первые два борта прибыли в Польшу осенью 2023 года. Все машины будут поставлены в трёх различных вариантах: вертолёт огневой поддержки, вертолёт РЭБ и РЭР, командирская машина. Все AW149 предназначены для оснащения 25-й воздушно-кавалерийской (десантно-штурмовой) бригады.

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Теги

армия оружие польша боевая авиация вертолеты ah-64 apache black hawk aw149 армейская авиация
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