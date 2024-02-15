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crazycat21
Military Watch: количество новых танков Т-80БВМ в российской армии будет только расти
Аналитики из США обратили внимание на новую поставку танков для армии России

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Эшелон с танками Т-80БВМ. Фото: (с) пресс-служба концерна "Уралвагонзавод"

На Западе всегда достаточно пристально следили за поставками в российскую армию нового вооружения и военной техники. Это внимание кратно усилилось в современных геополитических реалиях, после начала Специальной военной операции на сопредельной территории и после того, как стало окончательно понятно, что Россия в одиночку противостоит коллективному Западу в гибридном противостоянии.

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От внимания экспертов профильного ресурса, имеющего заокеанскую дислокацию, не укрылась очередная поставка танков Т-80БВМ, переданных в войска заводом "Омсктрансмаш". Аналитики приводят сообщение пресс-службы "Уралвагонзавода" от 14 февраля, в котором говорится о том, что Минобороны России получило новую партию таких танков. Модернизированные танки Т-80БВМ получили усиленную динамическую броню, которая существенно повысила уровень защиты экипажей. Кроме того, танки произведённые Омским заводом транспортного машиностроения покидают территорию предприятия с дополнительным модулем защиты башни. Этот модуль впервые был продемонстрирован в ходе военно-технического форума "Армия-2023".

Как пишет Military Watch, "Уралвагонзавод" и завод "Омсктрансмаш" были крупнейшими из четырёх танкостроительных предприятий, доставшихся России в наследство от Советского Союза. Первый занимался производством Т-72 и его дальнейшей производной Т-90. Омский завод производил самый боеспособный танк Советской армии – Т-80. Однако отсутствие спроса на Т-80 из-за высоких производственных и эксплуатационных затрат стало причиной того, что завод в Омске быстро стал экономически "нежизнеспособным", в результате чего в 2024 году был поглощён конкурентом. 

Однако рост количества танковых частей в российской армии с конца 2022 года, необходимых как для удовлетворения потребностей как в зоне проведения Специальной военной операции, так и для возможного противостояния с силами НАТО, привёл к тому, что военно-промышленный сектор России стал забирать советские танки с хранения. Эти боевые машины были модернизированы за счёт установки современных систем управления огнём, нового вооружения и брони XXI века. Доля находящихся на хранении танков Т-80 была достаточно высока из-за высоких эксплуатационных расходов. Министерство обороны РФ когда-то отдало предпочтение танкам Т-72 и Т-90 из-за более низких расходов на их содержание.

Но, как считают эксперты из США, этим "более дешёвым" танкам не хватает мощности газотурбинного двигателя и высокой пригодности для ведения боевых действий в экстремальных условиях. Газотурбинные двигатели хоть и являются более требовательным к техническому обслуживанию, зато обеспечивают высокую мобильность. Ещё одним танком, оснащённым газотурбинной силовой установкой является американский M1 Abrams, Но заокеанские аналитики справедливо отмечают то, что российский Т-80 обладает лучшим соотношением мощности и массы, а также имеет орудие более крупного калибра.

Что касается боевых возможностей Т-80БВМ, аналитики Military Watch ссылаются на слова некоего военачальника, который заявил российским СМИ о том, что ВС РФ получили совершенно новую машину. Танк оснащён принципиально новой системой связи, которую невозможно заглушить. Также боевая машина получила новую систему защиты. Дополнительные модули брони, установленные на Т-80БВМ позволяют выдерживать удары беспилотников и противотанковых ракет.

В Military Watch заявляют, что военное ведомство России демонстрирует всё больше признаков пересмотра своей оценки относительно экономической эффективности танков семейства Т-80. Приводится ссылка на государственные СМИ, которые в сентябре 2023 года сообщили о том, что на "Омсктрансмаше" началась подготовка к возобновлению производства боевых машин нового типа. Предполагается, что новые Т-80 будут иметь значительно улучшенную конструкцию даже по сравнению с имеющимися Т-80БВМ.

#новости #техника #армия #оружие #танки #бронетехника #военные новости #т-80бвм
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