Польская газета провела опрос. Результаты оказались предсказуемыми

ЗРК Patriot. Фото: Министерство обороны Польши

Польское издание Rzeczpospolita провело довольно специфический опрос. У респондентов интересовались тем, должна ли Польша провести переговоры с НАТО и Украиной на тему защиты Польшей воздушного пространства приграничных районов Украины. В случае заключения соглашения такого рода, польские военные смогли бы сбивать российские ракеты над украинской территорией.

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Результаты оказались весьма предсказуемыми. За то, чтобы такие переговоры были начаты, высказались 69,3% всех опрошенных, против – 17,6%, затруднились ответить – 13%.

В то же время газета опубликовала комментарий министерства обороны Польши, в котором говорится о том, что Варшава ограничится лишь тем, что усилит противовоздушную оборону над собственной территорией. В военном ведомстве страны заверили, что непосредственное вмешательство Польши и НАТО в конфликт на территории Украины является "невозможным".

Ничего удивительного в данных опроса нет, если учесть просто зашкаливающий уровень русофобии в Польше. Долгие годы эта страна находилась под управлением политиков-националистов, мечтающих о восстановлении "Великой Польши от моря до моря" . После очередных парламентских выборов в стране ничего не изменилось. Антироссийская и националистическая риторика Варшавы осталась прежней. Похоже, те, кто высказался "против" в ходе опроса – это люди ещё старшего поколения. А остальные, так же как и их политики, всё грезят о так называемых Восточных Крёсах.

Данные опроса прямо говорят, что поляки не прочь "оттяпать" приличный кусок территории Украины под весьма благовидным предлогом. Сначала "защита" воздушного пространства над соседней территорией, а потом и непосредственный ввод войск. И этот опрос можно считать "прогревом" общественного мнения на тему того, если власти Польши решатся на такой шаг.

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Что касается комментария польского министерства обороны о "невозможности" польского военного вмешательство в события на территории незалежной, то это наглая и неприкрытая ложь. Во-первых, есть поставки оружия Киеву. Во-вторых, присутствие поляков в рядах ВСУ уже давно стало секретом Полишинеля.