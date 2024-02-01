Еще немного о якобы "оборонительном" характере Североатлантического альянса

Переброска техники НАТО. Фото: globallookpress.com © Felix Kästle/dpa

Коллективный Запад, заинтересованный в ослаблении России, никак не намерен отказываться от своих планов. Как сообщил профильный ресурс Defense News, Германия, Нидерланды и Польша планируют создать коридор, который упростит переброску войск и техники между европейскими портами Северного моря и восточным флангом Североатлантического альянса (НАТО) в "период растущей враждебности с Россией".

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Декларация о намерениях по развитию этого коридора была подписана представителями трёх государств 30 января 2024 года. Об этом сообщило министерство обороны Нидерландов. В планах устранение "узких" мест инфраструктуры (низкие мосты и пр.), а также сокращение бюрократических проволочек в отношении выдачи разрешений на трансграничную перевозку боеприпасов и прочих опасных грузов. Также будет изучено, каким образом железнодорожные перевозки в интересах военных получат приоритет над перевозками обычных гражданских грузов.

Как сообщает Defense News, Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов, заявила о том, что осознание о необходимости быстрой переброски войск через континент пришло к европейцам после того, как Россия начала Специальную военную операцию. Ранее этот вопрос якобы не стоял на повестке дня. Со слов руководителя голландского военного ведомства, Нидерланды, как военная транзитная страна, должны иметь возможность быстро перебрасывать технику из своих портов во внутренние районы.

"Речь идет о тяжелом материале, который приходится перемещать по мостам и дорогам, но это также и о бюрократии, и о волоките", – сказала Оллонгрен. "Одно мы знаем наверняка: если наступит кризис, у нас не будет времени оформлять документы, документы должны быть готовы".

Defense News пишет, что в годы холодной войны Германия была передовой страной НАТО, поэтому она полагалась на военную мобильность. Но с того времени границы Североатлантического альянса "сместились на восток", поэтому Берлин должен предложить своим союзникам тоже самое. Вероятно, в данном случае речь как раз о той само "военной мобильности" [прим.].

Приводятся слова Сары Тэрри, главы Управления оборонной политики и возможностей НАТО, которая заявила, что страны Европы "играют в догонялки" после десятилетий инвестирования в военную сферу. По её мнению, соглашение между Германией, Нидерландами и Польшей является отличной моделью и в дальнейшем необходимо предпринимать больше подобных действий.

В настоящий момент крупнейшими портами Европы являются голландский Роттердам, Антверпен в Бельгии и немецкий Гамбург. Все три порта связаны с внутренними районами речными водными путями, а также разветвлённой сетью автомобильных и железных дорог.

Представитель министра обороны США в Европе Рэйчел Эллехуус на форуме по мобильности заявила, что у Пентагона имеются силы развёрнутые на европейском театре, но большая их часть всё ёщё находится на территории Штатов. Поэтому необходимо полагаться на пропускную способность через Атлантику и на возможность быстрого приёма этих сил в Европе.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, говоря о грядущих крупномасштабных учениях НАТО "Стойкий защитник 2024", заявила, что правительствам необходимо использовать их, чтобы объяснить, "как инвестиции в инфраструктуру повысят устойчивость и усилят сдерживание". И эти учения должны показать новым противникам, особенно России, что альянс готов к этому.

Резюмируя приведенную Defense News информацию можно смело говорить, что Североатлантический альянс является совсем не оборонительной организацией. Хотя о "миролюбивости" НАТО очень любят говорить в Брюсселе и в Вашингтоне.