Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О том, почему в СССР "соображали на троих"

Немножко истории канувшей в Лету огромной и Великой страны. И небольшой исторический экскурс
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Кадр из кинокамедии "Операция Ы и другие приключения Шурика"

К сожалению, на Руси всегда пили. Пили и во времена СССР, выпивают и в современной России. В одни времена пили меньше, в другие больше. В настоящее время ежегодное потребление алкоголя на душу населения в стране постоянно снижается. И эта позитивная тенденция только радует.

реклама



Несмотря на это, в современном обществе есть ещё достаточно количество любителей "сообразить на троих". Это такой своеобразный ритуал, в ходе которого трое распивают полулитровую бутылку крепкого алкоголя под нехитрую закуску или вообще без неё. Традиция старая, уходящая своими корнями ещё в советскую эпоху. Откуда появилась такая традиция?

Фото из открытых источников

Как ни странно, но в её появлении косвенно виноваты власти СССР.

реклама



После окончания Великой Отечественной войны советским властям было не до борьбы за трезвый образ жизни, были более насущные проблемы – необходимо было восстанавливать страну от разрухи. Так что в 50-е и 60-е годы алкогольная продукция свободно продавалась в советских торговых точках. Продавалась на разлив. Поэтому среднестатистический советский рабочий после окончания тяжёлого трудового дня мог спокойно зайти в ближайший гастроном, рюмочную или столовую и "замахнуть" 100 граммов под бутерброд. Доходы позволяли, да и тратить деньги было особо негде. А потом всё тот же советский рабочий спокойно шёл домой.

Но в 1959 году власти Союза развернули полноценную антиалкогольную компанию. В ходе неё был запрещена торговля алкоголем на розлив в точках общественного питания была запрещена. Что было делать советским трудягам, привыкшим к регулярному "допингу"? Приходилось покупать в продмаге полулитровую бутылку водки.

Но это было много для одного. К тому же обходилось недёшево. Не каждому было по карману. После проведения в 1961 году денежной реформы, бутылка самой ходовой водки стоила 2 рубля 87 копеек. А благодарные жёны ежедневно выделяли своим мужьям на пропитание всего лишь по 1 рублю. Путём нехитрых математических вычислений можно установить, что купить бутылку водки можно было только в складчину, на троих. Ещё оставалось на дешёвый плавленый сырок. При этом чтобы сэкономить на водку и не остаться голодным в течение рабочего дня, советский труженик при выходе на работу должен был тайно от жены умыкнуть бутерброды из дома.

Собутыльников для покупки и последующего коллективного распития спиртного удавалось найти не всегда. Хорошо, если поддержат коллеги по цеху. А если таковых не находилось? Одному надо на день рождения тёщи, другой "завязал".

реклама



Кадр из кинокомедии "Кавказская пленница"Кадр из кинокомедии "Кавказская пленница"

Советский человек умел приспосабливаться и находить нестандартные приёмы. Компаньонов можно было найти даже рядом с гастрономом. Инициатор спонтанного мероприятия, не привлекая внимания, стоял перед входом в магазин. Отличить его можно было по трём пальцам руки, сложенным вместе. Помните незабвенного Шурика из комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница"? Правда жизни. В общем, компаньонов приходилось ждать недолго. Причем часто это были вообще незнакомые люди.

Пили быстро, стараясь не привлекать внимания. Бутылку прикрывали газетой или находили укромную подворотню. Советская милиция рьяно боролась с такими "собраниями". Невзирая на скорость распития напитка, ни в коем случае нельзя было обидеть случайных компаньонов. Разливали очень точно, поровну. И лишь потом, когда содержимое бутылки употреблялось по назначению, случайные знакомые продолжали собрание в формате "светской беседы". Чинно, размерено и никого не таясь.

Что касается антиалкогольной компании советских властей, то она с треском провалилась. Количество пьяных не только не уменьшилось, а даже возросло. Запретительные меры не сработали. Помогло только подорожание водки, произошедшее в 1970 году. Трёх рублей перестало хватать.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Советского Союза давно нет, а советская традиция "сообразить на троих" существует до сих пор.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

история ссср на троих
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
12
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
5
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
6
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
4
На Урале запустят два крупных производства на 1,2 тыс рабочих мест
+
Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
+
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
7
Боец РФ показал исправный американский БТР М113 с российским флагом, захваченный под Артемовском
+
Илон Маск собирается интегрировать на страницах X информацию спортивных тотализаторов
+
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
67
Агентство JAXA рассказало о маленьких роверах лунной миссии SLIM
+
«Урал» строит новый автоматизированный завод на 5 тыс. машин в год
1
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
Энтузиаст создал процессор в Excel
1
Падение продаж на 60% сигнализирует о черной полосе компании Volkswagen
9
Космический телескоп Хаббл впервые в истории обнаружил воду за пределами Солнечной системы
+
Обновление NavStar возвращает навигационные жесты Samsung в One UI 6.1
+
MilitaryTV: Ни одна из западных систем ПВО не способна сбить Х-22 из-за скорости и траектории
+
Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на рынке
4
Эксперты призывают компании, производящие аккумуляторы, внедрять технологии нового поколения.
+
Вьетнам рискует лишиться $8 млрд американских инвестиций, если не подтянет альтернативную энергетику
5

Популярные статьи

5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
108
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
150
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
6
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
17
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
4
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
3
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
34
Eurasian Times: Украина использует "супер-БПЛА", который может управлять десятками дронов-камикадзе
4
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
1
Аль-Маядин: Украина продает Западу личные данные и жизни своих граждан
3

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
17:46
Обманут, будут избиты ...
MSI Z790MPower при цене около 200USD получила тактовый генератор, смещение BCLK и полезный аксессуар
Олег Кузюков
17:46
Автор глэк. Настолько обрушили рынок, что я лишь иногда вижу в продаже 7800, так как их моментально раскупают, а огрызки, которые не могут работать без дылысэс 3.0 лежат на полках ниже рекомендуемой ц...
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Иван Иванов
17:46
Что за бред - "многие любители компьютерных игр не удручают себя просмотром тестов, полагаясь на советы продавцов и знакомых"?! Как раз большинство сейчас и ориентируется на обзоры в тестах, что бы р...
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
OgoGoLog
17:42
Трусикер бегал только со скринами ахахаха. Но тому было пофиг, как и всем на трусикера.
Военкор Ткач: у ВСУ может скоро начнется обрушение фронта
Cowboy Huggies
17:40
Я пробовал ставить семеру на атлон 3000G и при установки она уходит в цикличную перезагрузку, пробовал ставить восьмерку, но на неё драйверов нет под B450 чипсет на сайте производителя материнки.
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Sergej V
17:38
чему там тротлить? какое потребление в твоём воображении у этого проца? :) и какая мать его не вытягивает?
Ryzen 7 8700G разочаровал экспертов – встроенная графика уступила видеокарте GeForce GTX 1650 30%
Chihonya
17:33
знаток, хули)
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Александр Кулешов
17:31
Что за статья заказная. Поржал даже.
5 причин не покупать смартфоны Xiaomi
Chihonya
17:31
о, алкаш проснулся)
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
Bratken
17:30
Разработчики бы киберпанк допиливали. А то графон прямиком из 2014 года, а без DLSS не сыграешь
Бета драйвер NVIDIA заметно повышает производительность Cyberpunk 2077
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем