Кадр из кинокамедии "Операция Ы и другие приключения Шурика"

К сожалению, на Руси всегда пили. Пили и во времена СССР, выпивают и в современной России. В одни времена пили меньше, в другие больше. В настоящее время ежегодное потребление алкоголя на душу населения в стране постоянно снижается. И эта позитивная тенденция только радует.

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Несмотря на это, в современном обществе есть ещё достаточно количество любителей "сообразить на троих". Это такой своеобразный ритуал, в ходе которого трое распивают полулитровую бутылку крепкого алкоголя под нехитрую закуску или вообще без неё. Традиция старая, уходящая своими корнями ещё в советскую эпоху. Откуда появилась такая традиция?

Фото из открытых источников

Как ни странно, но в её появлении косвенно виноваты власти СССР.

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После окончания Великой Отечественной войны советским властям было не до борьбы за трезвый образ жизни, были более насущные проблемы – необходимо было восстанавливать страну от разрухи. Так что в 50-е и 60-е годы алкогольная продукция свободно продавалась в советских торговых точках. Продавалась на разлив. Поэтому среднестатистический советский рабочий после окончания тяжёлого трудового дня мог спокойно зайти в ближайший гастроном, рюмочную или столовую и "замахнуть" 100 граммов под бутерброд. Доходы позволяли, да и тратить деньги было особо негде. А потом всё тот же советский рабочий спокойно шёл домой.

Но в 1959 году власти Союза развернули полноценную антиалкогольную компанию. В ходе неё был запрещена торговля алкоголем на розлив в точках общественного питания была запрещена. Что было делать советским трудягам, привыкшим к регулярному "допингу"? Приходилось покупать в продмаге полулитровую бутылку водки.

Но это было много для одного. К тому же обходилось недёшево. Не каждому было по карману. После проведения в 1961 году денежной реформы, бутылка самой ходовой водки стоила 2 рубля 87 копеек. А благодарные жёны ежедневно выделяли своим мужьям на пропитание всего лишь по 1 рублю. Путём нехитрых математических вычислений можно установить, что купить бутылку водки можно было только в складчину, на троих. Ещё оставалось на дешёвый плавленый сырок. При этом чтобы сэкономить на водку и не остаться голодным в течение рабочего дня, советский труженик при выходе на работу должен был тайно от жены умыкнуть бутерброды из дома.

Собутыльников для покупки и последующего коллективного распития спиртного удавалось найти не всегда. Хорошо, если поддержат коллеги по цеху. А если таковых не находилось? Одному надо на день рождения тёщи, другой "завязал".

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Кадр из кинокомедии "Кавказская пленница"

Советский человек умел приспосабливаться и находить нестандартные приёмы. Компаньонов можно было найти даже рядом с гастрономом. Инициатор спонтанного мероприятия, не привлекая внимания, стоял перед входом в магазин. Отличить его можно было по трём пальцам руки, сложенным вместе. Помните незабвенного Шурика из комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница"? Правда жизни. В общем, компаньонов приходилось ждать недолго. Причем часто это были вообще незнакомые люди.

Пили быстро, стараясь не привлекать внимания. Бутылку прикрывали газетой или находили укромную подворотню. Советская милиция рьяно боролась с такими "собраниями". Невзирая на скорость распития напитка, ни в коем случае нельзя было обидеть случайных компаньонов. Разливали очень точно, поровну. И лишь потом, когда содержимое бутылки употреблялось по назначению, случайные знакомые продолжали собрание в формате "светской беседы". Чинно, размерено и никого не таясь.

Что касается антиалкогольной компании советских властей, то она с треском провалилась. Количество пьяных не только не уменьшилось, а даже возросло. Запретительные меры не сработали. Помогло только подорожание водки, произошедшее в 1970 году. Трёх рублей перестало хватать.

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Советского Союза давно нет, а советская традиция "сообразить на троих" существует до сих пор.