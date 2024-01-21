Возможно, планам американцев по модернизации компонентов своей ядерной триады не суждено сбыться. Причина в перерасходе средств в рамках программы создания новой ракеты и дефиците запчастей для самолётов

Стратегический бомбардировщик B-52H. Фото: ВВС США

Похоже, что у заклятых заокеанских недругов появились определённые проблемы. Разумеется, если это не информационный вброс. Довольно любопытный материал о проблемах сил ядерного сдерживания США опубликовал профильный ресурс Military Watch (MW), имеющий американскую прописку. Заокеанские эксперты сообщили, что реализация программы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel и модернизация стратегических бомбардировщиков B-52Н столкнулись с неопределённым будущим.

реклама

Как сообщает издание, разработка ракеты Sentinel столкнулась с серьёзным перерасходом бюджетных средств, а амбициозная программа глубокой модернизации стратегических бомбардировщиков B-52H оказалась под угрозой из-за невозможности поддерживать имеющиеся самолёты в лётном состоянии. Военно-воздушные силы США выделили 48,6 миллиарда долларов на модернизацию 72 таких бортов. Это половина парка стратегических бомбардировщиков Штатов. Данные самолёты были построены в 1962 году, программа модернизации рассчитана на то, что обновлённые бомбардировщики будут летать до 2060 года. В рамках модернизации "бомбовозы" должны получить новую авионику и двигатели Rolls Royce F130. Помимо этого внутренние оружейные отсеки самолётов должны быть адаптированы под ракеты нового поколения. В планах обозначить модернизированные "стратеги" как B-52J. Изменение индекса отражает глубину модернизации.

Основными проблемами состояния парка бомбардировщиков B-52H являются сильная зависимость от разборки выведенных из эксплуатации самолётов данного типа и неспособность промышленности своевременно предоставить новые запасные части. Как сообщает MW, в аудиторском отчёте говорится о том, что ряд фирм прекратили выпуск деталей для B-52, что поставило под серьёзную угрозу планы по сохранению на вооружении бомбардировщиков ещё в течение 36 лет.

Сокращение американской промышленной базы после окончания холодной войны вызвало проблемы в цепочках поставок для ряда программ, что привело к "зависимости от иностранных компонентов и значительному увеличению затрат на новые программы вооружений".

Что касается программы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, то она столкнулась ещё с большими проблемами, чем модернизация имеющихся стратегических бомбардировщиков. Всего за два года расходы на эту программу превысили запланированный бюджет более чем на треть. На данный момент прогнозируемая стоимость одной ракеты составляет 162 миллиона долларов. При этом ещё в 2020 году стоимость каждой ракеты оценивалась в 118 миллионов долларов. Как заявил Эндрю Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, первоначальная смета не могла отразить масштабы по модернизации ракетной инфраструктуры.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Перерасход средств в рамках программы Sentinel стал причиной того, что в военных и гражданских кругах всё чаще раздаются призывы закрыть проект и сократить американские силы ядерного сдерживания, оставив только морскую и авиационные компоненты. Предлагается перенаправить освободившиеся средства на строительство новейших стратегических бомбардировщиков B-21 Raider, которые должны поступить на вооружение до конца текущего десятилетия, а также подводных лодок класса "Колумбия", оснащённых баллистическим ракетами.