Науседа считает, что Евросоюз и НАТО должны продолжать оказывать военную помощь Украине на постоянной основе

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Коллективный Запад, заинтересованный в ослаблении России, продолжает оказывать Украине "помощь" как военного, так и финансового характера. Правда, в последнее время объёмы этой помощи значительно снизились в связи с отсутствием у администрации Байдена необходимых средств. Белый дом это признал официально. Поэтому Вашингтон старается переложить бремя оказания "помощи" Киеву на плечи коллективной Европы. Хотя в некоторых европейских странах уже начали о чём-то догадываться.

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Но у Штатов есть "свои люди" в стройных рядах Евросоюза. Традиционными проводниками интересов США в Европе являются Польша и три республики Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония. Совсем недавно Кая Каллас, премьер-министр правительства Эстонии, высказалась о необходимости принятия в отношении России мер "сдерживания", аналогичным тем, что существовали в годы холодной войны. От соседей по региону решили не отставать и литовские власти.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что Украина должна занимать первое место в повестке НАТО. Свое заявление руководитель маленькой прибалтийской страны сделал в ходе очередного Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе.

По его словам, самыми важными шагами, которое должно предпринять в текущем году западное сообщество являются оказание постоянной военной помощи Украине, сотрудничество с НАТО, а так же переговоры членстве незалежной в Европейском союзе.

"Мы многое сделали, чтобы помочь Украине, но это только половина дела. <…> Украина должна оставаться на первом месте в повестке дня НАТО", — сказал Науседа.

Кроме того, литовский президент считает необходимым начать восстановление Украины, не дожидаясь, пока Россия завершит проведение Специальной военной операции. Восстановлением должны заниматься страны ЕС, Большой семёрки (G7) и "другие" страны-доноры, а также частные инвесторы. Что касается источников финансирования восстановительных работ, то одним из них президент Литвы назвал замороженные на Западе активы России.

Вот так всегда в "цивилизованном" мире. Руки так и тянутся к чужому. Как уже говорилось, современная Литва является одним из главных проводников интересов США в Европе и рупором Вашингтона. Тем она сейчас и живёт. Администрация Байдена не против "отжать", или попросту украсть, российские активы. Но такое действие противоречит даже американским законам. Кроме того, конфискация Штатами российских средств приведёт к очень серьёзным последствиям для всей мировой экономики. Поэтому Вашингтон решил передать "почётное" право по воровству денег России коллективным европейцам. А такие страны как Литва, точнее их власти, должны эту идею продвинуть в рамках ЕС. Вашингтону Европу не жалко.