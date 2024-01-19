Лёгкий танк M551 Sheridan во время войны во Вьетнаме. Фото: commons.wikimedia.org

Спустя некоторое время после окончания Второй мировой войны фактически закончилась эпоха средних и тяжёлых танков. Им на смену пришли основные боевые танки (ОБТ), сочетающие в себе подвижность и манёвренность средних с огневой мощью тяжёлых. Однако лёгкие танки по-прежнему не потеряли своей актуальности в период холодной войны. На вооружении Советской армии стоял плавающий танк ПТ-76, а у американцев был M551 Sheridan ("Шеридан"). Последний был довольно специфической машиной. И сейчас станет понятно почему.

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Для начала необходимо отметить, что у заклятых заокеанских недругов есть давняя традиция называть свои танки в честь американских генералов, отличившихся в тот или иной исторический период. Танк M551 был назван в честь героя Гражданской войны генерала Филипа Шеридана.

Лёгкий танк M551 Sheridan. Фото: commons.wikimedia.org

Собственно, M551 Sheridan – это и не танк вовсе. Первоначально проект нового плавающего авиадесантного танка носил название Armoured Reconnaissance/Airborne Assault Vehicle (ARAAV) – Бронированная разведывательно-штурмовая машина. Кстати, "Шеридан" стал последней попыткой американской армии создать по-настоящему эффективный лёгкий танк. Или всё же не последней?

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Разработка авиадесантного танка, способного преодолевать водные препятствия на плаву велась с 1959 по 1965 годы. Разработчиком выступила компания Cadillac Motor Company. Серийное производство было начато в 1966 году. В том же году М551 был принят на вооружение армии США. Производство танка продолжалось всего четыре года, до 1970 года. Но за этот короткий промежуток времени было выпущено 1662 экземпляра М551 Sheridan. А на вооружении этот лёгкий танк находился вплоть до 1997 года включительно!

Танк получился достаточно компактным. Его габариты составляли 6,3 метра в длину, 2,8 метра в ширину и почти 3 метра в высоту. При этом боевая масса "Шеридана" составляла всего 15,2 тонны. Относительно немного для танка.

Пуск управляемой ракеты MGM-51 Shillelagh из 152-мм орудия/пусковой, 1967 год. Фото: commons.wikimedia.org

Вооружение танка состояло из 152-мм пушки M81E1 с боекомплектом 30 выстрелов и девяти управляемых противотанковых ракет MGM-51 Shillelagh. Кстати, MGM-51 стала первой ПТУР, принятой на вооружение сухопутных войск армии США. Ракеты запускались из ствола орудия! Дополнительное вооружение состояло из спаренного с пушкой 7,62-мм пулемёта М73 и тяжёлого 12,7-мм пулемёта Browning M2, установленного на турели на башне танка.

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"Шеридан" приводился в движение 6-литровым дизельным двигателем Detroit Diesel, оснащённым турбонаддувом. Силовая установка мощностью 300 лошадиных сил разгоняла танк до 70 км/ч по дорогам с твёрдым покрытием. Скорость движения на плаву составляла 5,8 км/ч. Запас хода танка по топливу – около 560 километров.

Экипаж танка состоял из четырёх человек: командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего.

Свое боевое крещение лёгкий танк M551 Sheridan во время войны во Вьетнаме. Военные высоко оценили его возможности. Отмечалось, что этот танк обладал гораздо большей огневой мощью по сравнению с бронетранспортёрами М113 ACAV.

M551A1 Sheridan, 1985 год. Фото: commons.wikimedia.org

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Armored Cavalry Assault Vehicle (ACAV) – бронированная кавалерийская штурмовая машина, то есть бронетранспортёр М113, который перестал быть "такси" для пехоты. Для повышения огневой мощи на такие гусеничные БТР обычно ставили 107-мм безоткатные орудия М40.

Кумулятивные снаряды "Шериданов" оказались очень эффективными против вьетнамских дотов и бункеров, а снаряды "Улей", начинённые металлическими стрелками, косили ряды пехоты противника.

M551 Sheridan был намного быстрее и манёвреннее, чем средний танк M48A3. Кроме того, "Шеридан" обладал надёжной ходовой частью. Случаи, когда танки данного типа "сбрасывали" гусеницы, были крайне редкими.

Вместе с тем, "Шеридан" имел и свои недостатки. Танк оказался очень уязвимым для противотанковых мин и выстрелов РПГ. Для обеспечения дополнительной защиты от мин днище танка усилили дополнительной броней. Были нередкими случаи, когда лёгкая алюминиевая броня "Шериданов" пробивалась из крупнокалиберных пулемётов. Это всё усугублялось безгильзовыми выстрелами к 152-мм орудию. Они были легковоспламеняющимися. Прямое попадание в боеукладку приводило к последующей детонации.

Несмотря на свои недостатки танк M551 Sheridan продолжал оставаться на вооружении американской армии. Боевые машины данного типа были задействованы во время вторжения США в Панаму в 1989 году (операция "Правое дело") и успели повоевать во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Во время войны в Персидском заливе экипажи "Шериданов" занимались непосредственной огневой поддержкой и уничтожением бункеров армии Саддама Хусейна.

Как уже говорилось, M551 Sheridan был довольно специфической боевой машиной. Танк? Если исходить из общепринятого определения термина "танк", то "Шеридан" является таковым. Но если оценивать его основное вооружение – короткоствольное 152-мм орудие/пусковую установку, то это типичная самоходная артиллерийская установка.

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Как оказалось, американцы вернулись к концепции применения лёгких танков. В настоящее время в Штатах существует программа Mobile Protected Firepower (MPF) – "Мобильная защищённая огневая мощь". В рамках этой программы компания General Dynamics Land Systems разработала для армии США новый лёгкий танк М10 Booker, оснащённый 105-мм пушкой. Поставки новой техники в подразделения американской армии ожидаются в ближайшее время.