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crazycat21
Депутаты Европарламента переругались из-за поддержки Украины
В рядах депутатов коллективной Европы возникли разногласия

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Здание Европарламента в Страсбурге. Фото: © PATRICK HERTZOG / AFP


Похоже, что в стройных европейских рядах наметился раскол. Причина в Украине, вернее в той "помощи", которую коллективная Европа продолжает оказывать Киеву. Пока продолжает оказывать. Стало известно, что депутаты Европарламента переругались из-за поддержки Украины. Об этом сообщило агентство ТАСС. 

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Как говорится в сообщении, в ходе дебатов в рамках очередной пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге парламентарии перешли на взаимные оскорбления, когда речь зашла о необходимости продолжения поддержки Украины. Тон задавала Клэр Дэли, депутат от Ирландии.

"Сейчас уже открыто признают, что эту войну можно было прекратить в первые же месяцы, если бы Запад не наложил вето на мирное соглашение в апреле, – заявила евродепутат из Ирландии Клэр Дэли. – И у вас хватает смелости утверждать, что это является помощью для Украины. Единственные, кому вы помогаете – это акционеры оружейных компаний.

Под конец своей речи Дэли отметила, чтобы депутаты, выступающие за помощь Киеву, не думали, что их поддержат обычные граждане Евросоюза. А ещё Клэр Дэли сравнила таких своих коллег с маньяками.

Коллегу поддержал Мик Уоллес, тоже представитель Ирландии. Он прямо заявил, что европейские политики не хотели мира, потому что им была нужна война. Европа поддержала прокси-войну, затеянную Штатами, потому что хотела нанести России ущерб. В результате на подпитку войны, не отвечающую интересам стран Европы, были потрачены миллионы евро налогоплательщиков. В результате Европа только помогает разрушать Украину.

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Но дальше всех пошёл Мирослав Радаковский, европарламентарий от Словакии. Он потребовал от Европы прекратить поставки оружия Украине и прекратить поддерживать убийство славян. В противном случае славяне объединятся как братья (а депутат считает, что это произойдёт) и сравняют Западную Европу с землёй. Свои слова Радаковский закончил тем, что уверен, что такого исхода в Европе не хочет никто.

#новости #политика #евросоюз #европа
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