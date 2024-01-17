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Gloster Meteor – единственный реактивный самолёт союзников в годы Второй мировой войны

Не только немцы в годы Второй мировой войны смогли создать реактивные самолёты. Преуспели в этом деле и англичане
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Gloster Meteor в полёте. Фото: commons.wikimedia.org

Эра боевых реактивных самолётов началась ещё в годы Второй мировой войны. Тогда же состоялось и их первое боевое применение. Первопроходцами в разработке и серийном выпуске таких машин являлись немцы. Они разработали реактивные истребители Ме.262, Ме.163 и Не 162.

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Самым совершенным в техническом плане и поэтому самым массовым стал Ме.262 – двухдвигательный турбореактивный боевой самолёт "нулевого" поколения. Истребитель, бомбардировщик и самолёт-разведчик "в одном флаконе". Было построено 1433 таких самолёта.

Реактивный "мессер" даже успел повоевать, весьма неплохо. Но "чудо-оружие", которым считали этот самолёт, не смогло помочь гитлеровской Германии. Кстати, на счету советского аса Трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба тоже имеется Me.262.

Но немцы были не единственными, кто использовал реактивные самолёты во Второй мировой войне. Кроме них были ещё и британцы со своим истребителем Gloster Meteor. Так получилось, что этот самолёт – единственный реактивный самолёт союзников в годы Второй мировой войны. Свой первый полёт машина совершила в марте 1943 года, а принята на вооружение Королевских ВВС она была только в июле 1944 года.

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Gloster Meteor в полёте. Источник фото: aviation-history.com

В отличие от своего немецкого визави британский истребитель не получил такой известности в годы войны. Вероятно, это связано с тем, что Me.262 являлся одной из последних надежд гитлеровцев и принимал непосредственное участие в воздушных боях над территорией Германии. Его основной задачей было уничтожение бомбардировщиков союзников. В то же время главной задачей "Метеора" изначально считался перехват ракет "Фау-1". Поэтому британские реактивные истребители работали исключительно в воздушном пространстве Великобритании.

Проектирование самолёта было поручено Джорджу Картеру. Работы были начаты в 1940 году. В то время турбореактивные технологии фактически находились ещё в зачаточном состоянии. И хотя Германия является признанным мировым лидером в разработке реактивных двигателей, факт остаётся фактом – у Великобритании тоже были свои наработки в этой области. Любопытно, что фирма Gloster является разработчиком последнего британского истребителя-биплана Gloster Gladiator.

Министерство авиации Великобритании с оптимизмом смотрело в будущее, поэтому обратилось к фирме Gloster Aircraft Company с заданием разработать одноместный реактивный истребитель-перехватчик, способный эффективно бороться с немецкими бомбардировщиками.

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В конструкции своего самолёта Картер решил использовать два реактивных двигателя. Однако в отличие от немецкого Me.262 эти двигатели были установлены на прямое крыло, а не на стреловидное. Помимо этого кабина лётчика в британском самолёте была расположена в носовой части фюзеляжа, что обеспечивало хороший обзор. Немецкий истребитель имел центральное расположение кабины.

Gloster Meteor из 616-й эскадрильи ВВС Великобритании.  Источник фото: aviation-history.com

Изначально британцы хотели назвать свой самолёт Gloster Thunderbolt, но истребитель P-47 Thunderbolt уже стоял на вооружении ВВС США, поэтому в качестве официального названия приняли Meteor. Весьма подходящее название, если учесть что "Метеор" был намного быстрее, чем любой поршневой истребитель того времени. Скорость британского самолёта у земли достигала 940 км/ч. Скорость на высоте 12190 метров – 790 км/ч. При этом практический потолок машины составлял 13 560 метров.

Разработка самолёта велась весьма неспешно. В то время как американцы весьма спешно разработали и запустили в серию свои скоростные поршневые "Мустанги", а немцы торопились со своим Me.262 (им нужно было чудо-оружие), британцы спешить не хотели. Они хотели убедиться, что "Метеор" отработан и безопасен в полёте.

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Как уже было сказано, "Метеоры" летали только над территорией Великобритании. И не только по той причине, что должны были перехватывать немецкие ракеты. Причина крылась в неимоверно высоком расходе топлива. То есть просто физически они никуда долететь не могли. Дальность полёта без подвесных топливных баков составляла всего 670 километров, дальность полёта с подвесными баками – 1610 километров.

Всего было построено 3553 таких самолёта. Gloster Meteor оставался в строю и после окончания Второй мировой и даже поучаствовал в Корейской войне. На этих самолётах летали лётчики ВВС Австралии, осуществлявшие прикрытие стратегических бомбардировщиков B-29.

Gloster Meteor успел "повоевать" и на Ближнем Востоке во время Суэцкого кризиса 1956 года. В то время "Метеоры" стояли на вооружении армии Израиля. Правда, в количестве всего трёх единиц. И лишь один из этих самолётов был пригоден для ночных полётов и оснащён радаром. Именно эту машину задействовали в рамках секретной операции "Тарнеголь". В ночь с 28 на 29 октября этот истребитель под управлением капитана Йоаша Цидона сбил над водами Средиземного моря египетский самолёт Ил-14, на борту которого находились офицеры Генерального штаба Египта. Ил-14 летел из Сирии в Египет.

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Вооружение самолёта – 4 пушки калибра 20 мм с суммарным боезапасом 780 снарядов.

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Gloster Meteor – единственный реактивный самолёт союзников в годы Второй мировой войны
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