Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Командующая ВМС Швеции хочет усилить контроль за судами на Балтике
Шведским флотом командует женщина. И она хочет ввести на Балтике такой же контроль, как в аэропортах

реклама

Адмирал флота Лиза Франкетти. Фото: Министерство обороны США

В странах коллективного Запада общий тренд – всё чаще высшие командные должности в силовых структурах занимают женщины. Хотя по определению их там быть не должно, поскольку всё же существуют определённые различия в мужской и женской психологиях. Например, в США флотом теперь командует адмирал Лиза Франкетти, назначенная на эту должность летом 2023 года лично президентом Джо Байденом. Правда, эта дама имеет внушительный послужной список, она была командиром авианосца и успела покомандовать 6-м флотом ВМС США. Это не единственный пример в современной истории флотов мира.

реклама

В Швеции Военно-морскими силами тоже командует женщина – Ева Скуг Хаслум. Эта дама носит звание контр-адмирала и командует шведским флотом ещё с конца января 2020 года.

Контр-адмирал Ева Скуг Хаслум. Фото: Beatrice Lundborg / Dagens Nyheter

Это всё к чему? А к тому что в свете современных геополитических реалий, когда Швеция почти вступила в НАТО, командующая [или всё же командующий?] сделала довольно неоднозначное заявление, касающееся судоходства в Балтийском море. Она хочет усилить контроль за судами на Балтике. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter.

Как говорится в сообщении, шведская дама в чине контр-адмирала видит определённые недостатки, которые должны быть устранены как можно скорее.

"Я часто думаю, насколько строг контроль в аэропорту по сравнению с контролем на море. Представьте, что на борту парома с тысячами пассажиров произойдет теракт. Какие последствия это будет иметь, в том числе и для всей отрасли в долгосрочной перспективе?"

По мнению командующей ВМС Швеции, на море может потребоваться контроль, аналогичный контролю в аэропортах. Как заявила Ева Скуг Хаслум, она воспринимает ситуацию на Балтике как хрупкую и напряжённую, по сравнению с тем, что было ещё пять или шесть лет назад. Поэтому шведские моряки практически постоянно готовы к тому, что что-то случится. 

Во-первых, уже "кое-что" случилось, когда кое-кто подорвал оба "Северных потока" и не хочет объективно расследовать эту диверсию. Во-вторых, заявление шведской адмиральши следует рассматривать как "пробный шар", чтобы посмотреть на реакцию России. Явно, что не сама Ева Скуг Хаслум всё это придумала, а кто-то подсказал. Командующая ВМС Швеции просто прикрылась безопасностью пассажиров паромов. Выглядит это очень нелепо.

Фактически, если читать заявление Евы Хаслум между строк, это означает, что те же шведы, финны, немцы или поляки смогут "тормознуть" в открытом море любое грузовое гражданское судно, следующее в российские порты, для "досмотра", а потом его просто арестовать под надуманным предлогом. А датчане вообще смогут по своему желанию не пропускать суда. Разумеется, если идея командующей ВМС Швеции станет реальностью. Но вероятность этого стремится к нулю.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Дело в том, что в НАТО достаточно и давно говорят о том, что не прочь сделать Балтику своим внутренним морем. Цель одна – блокирование Балтийского флота России. Только зря они так в своём НАТО. Ещё осенью 2023 года замглавы МИД России Александр Грушко предупредил, что если НАТО решит закрыть Балтийское море для российских судов, то оно станет закрытым для всех. В том числе и для членов альянса.

#россия #новости #политика #нато #швеция #геополитика #балтийское море
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
7
Дроны РФ получили систему серийных сбросов и стали полноценными "бомбардировщиками"
1
Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
10
Россия использует комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии ВСУ
3
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
29
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
9
Хуситы делают беспилотники из сучьев и деревянных прутков
3
В сети появились характеристики смартфонов Vivo X100 Pro+ и X100s
+
MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
2
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
В компании AMD настоятельно рекомендуют использовать двухканальный режим при работе с Ryzen 8000
5
На телефоны Android пользователей начали приходить сообщения о вреде 2ГИС
4
Немецкий концерн Rheinmetall приступает к серийному производству зенитного комплекса Skyranger 30
+
Румыния приобрела вертолёты по очень высокой цене
+
Российские разработчики начали создавать аналог SimCity
2
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о невозможности наступления ни одной из сторон
2
ЕС рассматривает запретительные тарифы для производителей электромобилей BYD, Geely и Saic
+
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
1
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Премьера геймплея градостроительного выживача Frostpunk 2 состоится на следующей неделе
+

Популярные статьи

Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
82
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
11
Несмотря на санкции США, Китай построил на западном оборудовании квантовый компьютер "Сунь Укун"
+
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
33
Альянс AUKUS не успевает за Китаем строить атомные подводные лодки
+
Обзор игры Hitman: Absolution - сорок седьмой отпускает грехи
2
Восток дело тонкое: Почему Блинкен не смог уговорить арабов присоединиться к операции против хуситов
8
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
93
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
+
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
2

Сейчас обсуждают

Mallory
18:25
Мне больше кажется что это такая реклама линукса: "Даже такой идиот как чимбал не в состоянии его сломать".
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
botph
18:24
Пока что лучшее ПВО для уничтожения кинжала это простой украинский военный завод.
MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
palkovvodec
18:24
америкосы главные паразиты планеты, это всем известно, кроме их рабских шестёрок либероидных.
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
Михаил Авраменко
18:22
Можно, конечно, долго смеяться, но каждые сутки пара-тройка сотен твоих свинобратьев отправляется прямым рейсом к бандере :-)
Дерипаска полагает, что боевые действия на Украине завершатся не раньше, чем в мае 2025 года
Михаил Авраменко
18:20
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
Михаил Авраменко
18:19
Ты с какого отдалённого хутора вылез?
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
Hivi77
18:12
Ога, ближнее замкадье замерзает, даже трубы сами для себя сделать не способны. А ущербным надо ещë под нагадить...
ВС РФ нанесли групповой ракетный удар с применением гиперзвуковых «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
massaker68
18:11
Это 1:1 с рекламного буклета? Все это могло и в рекламе потребительской модели стоять.
Team Group выпустила промышленный твердотельный накопитель P745 Gen 4
Джон Коннор
18:09
Андервольт не особо нужен. Просто покупайте видеокарты, у которых в тестах макс обороты не более 1200-1500rpm и добавляйте около 500rpm. Это будет не шумно, но охладит карту на 5-10 градусов и увеличи...
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Эдуард Егоров
18:06
Да это салонацисткие ципсошник пишут, вы что не видете! Они ещё не такое писали,.
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем