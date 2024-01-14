Шведским флотом командует женщина. И она хочет ввести на Балтике такой же контроль, как в аэропортах

Адмирал флота Лиза Франкетти. Фото: Министерство обороны США

В странах коллективного Запада общий тренд – всё чаще высшие командные должности в силовых структурах занимают женщины. Хотя по определению их там быть не должно, поскольку всё же существуют определённые различия в мужской и женской психологиях. Например, в США флотом теперь командует адмирал Лиза Франкетти, назначенная на эту должность летом 2023 года лично президентом Джо Байденом. Правда, эта дама имеет внушительный послужной список, она была командиром авианосца и успела покомандовать 6-м флотом ВМС США. Это не единственный пример в современной истории флотов мира.

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В Швеции Военно-морскими силами тоже командует женщина – Ева Скуг Хаслум. Эта дама носит звание контр-адмирала и командует шведским флотом ещё с конца января 2020 года.

Контр-адмирал Ева Скуг Хаслум. Фото: Beatrice Lundborg / Dagens Nyheter

Это всё к чему? А к тому что в свете современных геополитических реалий, когда Швеция почти вступила в НАТО, командующая [или всё же командующий?] сделала довольно неоднозначное заявление, касающееся судоходства в Балтийском море. Она хочет усилить контроль за судами на Балтике. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter.

Как говорится в сообщении, шведская дама в чине контр-адмирала видит определённые недостатки, которые должны быть устранены как можно скорее.

"Я часто думаю, насколько строг контроль в аэропорту по сравнению с контролем на море. Представьте, что на борту парома с тысячами пассажиров произойдет теракт. Какие последствия это будет иметь, в том числе и для всей отрасли в долгосрочной перспективе?"

По мнению командующей ВМС Швеции, на море может потребоваться контроль, аналогичный контролю в аэропортах. Как заявила Ева Скуг Хаслум, она воспринимает ситуацию на Балтике как хрупкую и напряжённую, по сравнению с тем, что было ещё пять или шесть лет назад. Поэтому шведские моряки практически постоянно готовы к тому, что что-то случится.

Во-первых, уже "кое-что" случилось, когда кое-кто подорвал оба "Северных потока" и не хочет объективно расследовать эту диверсию. Во-вторых, заявление шведской адмиральши следует рассматривать как "пробный шар", чтобы посмотреть на реакцию России. Явно, что не сама Ева Скуг Хаслум всё это придумала, а кто-то подсказал. Командующая ВМС Швеции просто прикрылась безопасностью пассажиров паромов. Выглядит это очень нелепо.

Фактически, если читать заявление Евы Хаслум между строк, это означает, что те же шведы, финны, немцы или поляки смогут "тормознуть" в открытом море любое грузовое гражданское судно, следующее в российские порты, для "досмотра", а потом его просто арестовать под надуманным предлогом. А датчане вообще смогут по своему желанию не пропускать суда. Разумеется, если идея командующей ВМС Швеции станет реальностью. Но вероятность этого стремится к нулю.

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Дело в том, что в НАТО достаточно и давно говорят о том, что не прочь сделать Балтику своим внутренним морем. Цель одна – блокирование Балтийского флота России. Только зря они так в своём НАТО. Ещё осенью 2023 года замглавы МИД России Александр Грушко предупредил, что если НАТО решит закрыть Балтийское море для российских судов, то оно станет закрытым для всех. В том числе и для членов альянса.