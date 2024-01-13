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США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны

Небольшой экскурс в историю и в методы обогащения Соединённых Штатов. Или тайны ленд-лиза
[ ] для раздела Блоги
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Сборка американских истребителей P-40 для СССР в Иране. Фото: commons.wikimedia.org

После того как Россия начала Специальную военную операцию на фоне стремительно меняющейся геополитической обстановки в мире по ту сторону океана вновь заговорили о ленд-лизе. В апреле 2022 года Конгресс США принял очередной закон о поставках "союзнику" товаров военного назначения. Цель этого закона – "защита демократии" в Европе.

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Вообще определение ленд-лиза является составным. Оно происходит от английских lend – "давать взаймы" и lease – "сдавать в аренду". Как известно, аренда подразумевает оплату. Так что поборникам "истинной демократии" в Европе всё же стоит помнить (если они ещё на что-то надеются), что за всё рано или поздно приходится платить. Даже за всяческую "помощь" в виде нехороших вещей военного назначения.

Впервые о ленд-лизе заговорили ещё в годы Второй мировой войны. В марте 1941 года Конгресс США принял соответствующий закон. Его полное название – Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов. Довольно звучное название, говорящее само за себя. Это как современные пресловутые "интересы национальной безопасности". Для непонятливых стоит пояснить, уже тогда, в 1941 году Америке было глубоко наплевать на своих союзников. В приоритете у них были защита США, защита собственных интересов. А чьими руками – дело вторичное.

Американские танки "Шерман" едут на советско-германский фронт. Фото из открытых источников

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Положения ленд-лиза предусматривали, что поставки вооружения и продукции стратегического назначения (станки, взрывчатка, топливо, красители, медикаменты, ткани и т.д.) производятся не бесплатно, а за деньги. Более того, после окончания войны все "неизрасходованные" техника и оборудование должны были вернуться в Америку. Такие условия были выдвинуты специально, в Вашингтоне не хотели, чтобы кто-то усиливался за американский счёт.

Тайны ленд-лиза? Нет, общеизвестный факт. Просто очень многие из соотечественников до сих пор уверены, что американцы бескорыстно и по доброте душевной помогали победить фашизм в Европе. Только надо понимать, что понятие "бескорыстно" – это не про Америку. Там никто никогда ничего не делал бесплатно. С того самого момента, как Штаты стали независимыми от Великобритании.

А про помощь в борьбе с фашизмом, так это вообще в никакие ворота не лезет. Ничего, что именно США выступили главным спонсором фашизма в Европе. Именно американский бизнес очень щедро финансировал нацистское движение в Германии в 30-х годах. Но потом что-то пошло не так...

Суммарные объёмы поставок по ленд-лизу во время Второй мировой войны составили 50,1 миллиарда долларов (в ценах того времени). Из них 31,4 миллиарда был потрачен на Великобританию, 3,2 миллиарда на нужды оккупированной гитлеровцами Франции, ещё Китай получил помощи на 1,6 миллиарда долларов. И то только за то, что воевал с Японией. А последняя попортила американцам очень много крови. Что касается СССР, то он получил от США военной помощи на 11, 4 миллиарда долларов.

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Теперь понятны основные приоритеты США? Они помогали в первую очередь Великобритании. Советский Союз был вторичен, и это несмотря на то, что наша страна тянула основное бремя войны и несла неслыханные людские потери.

Производство танков "Шерман" в США. Фото из открытых источников

Всего за годы Второй мировой войны Штаты поставили Советскому Союзу 22150 самолётов, 12700 танков, 51500 легковых автомобилей и чуть более 427000 грузовиков! Это не считая паровозов, станков, цветных металлов, высокооктанового авиационного топлива и других нефтепродуктов, продовольствия, медикаментов и хирургического оборудования, хлопка, необходимого в производстве обмундирования. А ещё были радиолокаторы, морские мины, цемент, полевые кухни и полевые хлебозаводы.

За всё это СССР уже в годы войны рассчитывался чистым золотом и серебром, а также встречными поставками стратегического сырья, которого не было у Соединённых Штатов.

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Американские внедорожники "Виллис" на службе артиллерийских подразделений РККА. Фото из открытых источников

Мог бы Советский Союз победить в той страшной войне без помощи Штатов? Конечно же мог. Без вариантов. Но есть нюансы. Например, с механизацией РККА было всё не просто плохо, а очень плохо. Как говорилось, Штаты поставили свыше 400 тысяч грузовиков и более 50 тысяч легковушек. В то же время за всё время войны советская промышленность выпустила только 265 тысяч грузовых автомобилей. Так что по полям войны советские пушки таскали американские "Студебекеры", "Доджи" и "Виллисы". И пехоту возили все те же "студеры". Если бы не эти машины, то советский пехотный Ваня в своих сапогах ещё бы долго шёл по грязи до Берлина. Дошёл бы, но намного позже. Людские потери Советского Союза были бы намного большими.

Оценку роли ленд-лиза дал председатель Госплана СССР Николай Вознесенский. Он посчитал, что объём американских поставок составил всего 4% от объёма промышленного производства СССР в годы войны (исключая грузовики). По сути, это капля в море. Но, согласно точке зрения Вознесенского, если не было бы поставок, то СССР бы потратил ещё год-полтора для победы над гитлеровской Германии. Это время потребовалось бы для развёртывания собственных военных производств. Интересно, что издание Forbes называет цифру 4% от советского военного производства "лукавой". Понятно почему. Достаточно вспомнить что это американский финансово-экономический журнал. 

Интересно, что США от поставок Советскому Союзу поимели двойную выгоду. Во-первых, они получили деньги. США обогатились на Второй мировой войне. Во-вторых, пока СССР фактически в одиночку уничтожал гитлеровскую гадину, Штаты выигрывали время. Они смогли создать собственную боеспособную армию и мобилизовать свои промышленные предприятия. А предприятия – это деньги. Вся там производственная мощь американской оборонки, которую получили Штаты, появилась благодаря героизму советского народа!

Окончательно за военные поставки в годы войны Россия рассчиталась с США лишь в 2006 году. В том же году рассчиталась и Великобритания. Все годы после окончания войны Вашингтон получал огромные дивиденды. Достаточно было один раз развязать войну в Европе, чтобы потом более полувека получать прибыль. 

Мудрее всех поступил Китай. После революции 1949 года, когда в Китае к власти пришла коммунистическая партия, новое руководство страны заявило Вашингтону, что никто никому ничего не должен! Дальнейшая судьба китайского долга за ленд-лиз до сих пор покрыта туманом.

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P.S. Вот и вся суть внешней политики США – обогащение за счёт других. За счёт других стран и народов, за счёт огромных человеческих жертв. Других то не жалко. Впрочем, аналогичная ситуация наблюдается и сейчас. Ничего не изменилось. 

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