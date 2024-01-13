Высокопоставленный функционер Североатлантического альянса дал понять, что ЕС и НАТО могут помочь Киеву деньгами. Только за эти деньги и покупать нечего

Фото: Global Look Press /dpa / Philipp Schulze

За последние два года коллективный Запад, активно "помогая" Украине, очень сильно истощил свои арсеналы. Европейским странам становится всё труднее пополнять собственные запасы и удовлетворять вечно растущие требования киевских властей. Всё дело в состоянии предприятий военно-промышленного комплекса стран Европы.

реклама

Для справки, промышленные предприятия Германии, которая является ведущей экономикой всей Европы, могут выпускать лишь 40 тысяч снарядов калибра 155 мм ежегодно [данные на середину 2023 года]. Тогда же немецкие промышленники озвучивали свои планы по увеличению производства снарядов этого же калибра до 140 тысяч в год. Насколько они были реализованы, неизвестно. Но это самая крупная экономика Евросоюза!

В общем, оборонные предприятия Европы помочь Украине не смогут. Публикация на эту тему появилась на страницах профильного ресурса Defense Romania.

Мирча Джоанэ, заместитель генерального секретаря НАТО, заявил, что в настоящий момент существует проблема не столько в финансировании Украины, сколько проблема европейского промышленного потенциала.

Я не думаю, что у нас возникнут огромные трудности с точки зрения финансирования украинских усилий, которые также являются нашими усилиями, но мы видим в данный момент настоящую промышленную войну...

Высокопоставленный функционер "миролюбивого" альянса отметил, что в настоящий момент нет у НАТО нет проблем с финансированием. Бывают только преодолимые "обмороки". Но есть проблемы с промышленным потенциалом. А всё потому что за последние три десятилетия Европа собрала все дивиденды мира. И после окончания Холодной войны европейцы думали, что всё будет тихо и спокойно.

В общем, сам того не осознавая, заместитель генсека НАТО рассказал всю правду о европейской политике. Коллективный Запад, привыкший жить на широкую ногу за чужой счёт, думал, что так будет всегда. Ведь не зря проскочила фраза про "все дивиденды" мира. Только когда возникли проблемы в национальных экономиках, когда стали подходить к концу ресурсы, страны коллективного Запада вновь обратили внимание на Россию. И решили её ослабить, победить, используя в качестве тарана Украину.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, почему-то генсек НАТО забыл про США. Ведь именно когда у этой "исключительной" страны появляются серьёзные проблемы в национальном хозяйстве, то где-то обязательно разгорается военный конфликт.