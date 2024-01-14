Пластуны Кубанского казачьего войска в период Русско-турецкой войны 1877-1878 гг

Поражение в Крымской кампании, в которой против России выступила коалиция в составе европейских государств и Турции, обнаружила целый ряд проблеме российских армии и флота. В первую очередь, их техническую отсталость от армий и флотов противников.

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Достаточно сказать, что в составе Черноморского флота было всего семь колёсных пароходо-фрегатов, в то время как в составе английских и французских флотов их было значительно больше. Даже турецкий флот, который Нахимов разгромили в Синопе, имел в своём составе пароходо-фрегаты. В то же время Англия и Франция уже активно строили на своих верфях винтовые военные корабли.

Ко всему прочему, длительная осада союзниками Севастополя продемонстрировала еще одну весьма серьезную проблему русской армии – отсталость в стрелковом вооружении. В то время, как французы и англичане имели на вооружении полноразмерные нарезные мушкеты, российские солдаты и матросы обороняли город с помощью гладкоствольных ружей. У российских войск было лишь небольшое количество нарезного оружия (например Люттихский штуцер обр. 1843 года).

Преимущество в скорострельности, и, соответственно, в плотности огня было за противником. Дело в том, что нарезные штуцеры, стоявшие на вооружении Русской армии, заряжались дольше иностранных. Опытный стрелок мог совершить в лучшем случае один выстрел в минуту. В то же время солдаты противника успевали сделать по три выстрела за то же время из своих мушкетов.

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Кроме того, штуцеры русских солдат и матросов имели прицельную дальность всего 300 шагов (около 240 метров) а гладкоствольные ружья и того меньше - 100-150м. А британские винтовки "Энфилд P1853", снаряжаемые пулями Притчетта (упрощённый вариант пули Минье) имели прицельную дальность 300 ярдов (274 метров). Максимальная дальность стрельбы такой винтовки составляла вообще 1250 ярдов (1140 метров).

Крымская война, завершившаяся сдачей Севастополя войскам коалиции, а так же смерть Николая I и переход российского престола к Александру II наконец заставили Военное министерство задуматься о перевооружении русской армии.

Следующей войной, в которой принимала участие Россия, стала очередная Русско-турецкая война 1877-1878 гг., в которую государство вступило, защищая народы Балканского полуострова, пытавшиеся получить независимость от Османской Империи. Боевые действия между Россией и Турцией велись на двух основных направлениях: на Балканском и на Кавказском. И если на Балканском фронте русская армия оказывала помощь славянским народам Европы, то на Кавказе отстаивала геополитические интересы собственной страны, обороняя её южные рубежи

Изменилась ли к тому времени ситуация с оснащением армии стрелковым оружием? Изменилась, тем более, что прогресс не стоит на месте. На вооружение повсеместно стали приниматься казнозарядные винтовки. Постарались не отстать в этом вопросе и в России. Русская тоже к тому времени имела нарезные винтовки, которые заряжались с казенной части.

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Но что это были за винтовки! На вооружении гвардейских и линейных частей на тот момент стояло 4 различных типа винтовок. Различных по устройству, различных и по калибру. Данный факт создавал целый ряд проблем при обеспечении действующих войск патронами. Нередко было такое, что интенданты отгружали в полки и батальоны ящики с патронами от других винтовок. Такие моменты доставляли мало радости офицерам в частях, особенно когда солдаты заявляли, что патрон "не лезет".

Итак, винтовки солдат армии России во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов

1. Винтовка системы Карле

Игольчатая винтовка Карле образца 1867 года, состоявшая на вооружении в России

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Казнозарядная игольчатая винтовка, разработанная в 1865 г. немцем Йоганнесом Карле, проживавшем в Великобритании. С 1867 г. винтовка Карле принята на вооружение войск Российской Империи. Главной особенностью данной винтовки была система воспламенения порохового заряда боеприпаса. Для этих целей применялась игла в затворе, которая накалывала капсюль. Поэтому винтовка и называлась игольчатой.

Второй важной особенностью винтовки Карле являлось применение с ней бумажного боеприпаса с металлической пулей. При выстреле пуля покидала ствол, а сам бумажный патрон сгорал. Несгоревшие бумажные остатки боеприпаса, оставшиеся в стволе, покидали его вместе со следующей пулей.

Основным плюсом винтовки Карле было то, что в неё можно было без особых материальных затрат переделать дульнозарядные ружья образца 1856 года, стоявшие на вооружении Российской императорской армии и имевшиеся в значительных количествах на складах. Именно так и поступали на первоначальном этапе перевооружения армии.

Кроме того, винтовка Карле обеспечивала довольно высокую для того времени скорострельность. Опытный стрелок мог совершить 8-10 выстрелов в течение одной минуты. Но это в идеальных условиях. В реальности все было не так радужно.

В процессе эксплуатации винтовки выяснилось следующие проблемы: частые поломки иглы ударника, загрязнение ствола несгоревшими остатками бумаги и пороха. В конечном итоге Военное министерство разумно решило отказаться от винтовок Карле. Сначала они были отправлены в тыловые подразделения, а затем и вовсе перемещены на склады.

2. Винтовка Крнка

Винтовка системы Крнка. Источник изображения:commons.wikimedia.org

Однозарядная винтовка разработки чешского оружейника и поданного Австро-Венгерской империи Сильвестра Крнка. Официально принята на вооружение русской армии в 1869 г. Так же как и игольчатая винтовка Карле относится к передельным винтовкам (тот случай, когда в казнозарядные переделывались имевшиеся в наличии дульнозарядные ружья. Для русской армии в переделку отправлялись пехотные винтовки образца 1856 г. калибром 6 линий (15,24 мм).

Главным достоинством винтовки Крнка по сравнению с системой Карле было то, что эта винтовка была разработана под патроны с металлической гильзой. Скорострельность винтовки Крнка достигала 8-9 выстрелов в минуту. Главным недостатком данной винтовки являлась недостаточная надежность экстракции (удаления из патронника) стреляных гильз. Зачастую солдатам приходилось просто выбивать стрелянную гильзу при помощи шомпола. Но такая проблема чаще всего встречалась на сильно изношенном или давно нечищеном оружии.

Еще одним недостатком данной винтовки являлся её прицел, градуированный всего на 600 шагов (около 480 метров). Такой прицел имели почти все винтовки, которыми вооружались пехотные винтовки. Лишь небольшое количество стрелковых винтовок имели прицелы с насечкой на 1200 шагов (960 метров). Впрочем, это этот недостаток достаточно относительный, поскольку с рук вести прицельный огонь на дальности более 400 метров достаточно проблематично. Попасть в цель находящуюся на большей дистанции возможно только стреляя с упора.

Кстати, именно Русско-турецкая война 1877-1878 гг. стала толчком к тому, что все винтовки системы Крнка получили прицелы на 1200 шагов. Но сделано это было лишь после окончания войны.

3. Винтовка Бердана №1

Затвор винтовки Бердана №1. Источник изображения: opoccuu.com

Более совершенное, по сравнению с винтовкой Крнка, стрелковое оружие. Винтовка, имела откидной вверх затвор. Изначально данная винтовка, сконструированная полковником армии США Хайремом Берданом, имела калибр 4,5 линии, что соответствует 11,43 мм. По сравнению с винтовкой Крнка, Бердана №1 имела меньший калибр, соответственно, лучшую баллистику.

Винтовка была принята на вооружение русской армии в 1868 году. Однако, она существенно отличалась от первоначальной версии. Во-первых, был уменьшен калибр оружия. Он составил 4,2 линии (10,75 мм). Во-вторых, первоначальная эксплуатация винтовки выявила ряд ее существенных недостатков. Больше всего винтовка боялась сырости. Кроме того, часто не срабатывал ударник. Поэтому перед принятием винтовки на вооружение русской армии в США были командированы два офицера – Карл Гуниус и Александр Попов. Эти два талантливых человека внесли в первоначальную конструкцию 25 усовершенствований. Они были настолько значительными, что от первоначальной версии оружия почти ничего не осталось. Винтовка была принята на вооружение под обозначением "Бердана №1", хотя следовало бы говорить о принципиально новом оружии.

4. Винтовка Бердана №2

Винтовка Бердана №2 со скользящим затвором. Источник изображения: smallarms.ru

Очередное изделие от американского полковника Х. Бердана. Фактически это была та же винтовка под №1, только на ней оружейник заменил откидной затвор продольно-скользящим. Интересен тот факт, что на этот раз не российские специалисты поехали в США, а сам американский полковник приехал в Санкт-Петербург, где в винтовку под №1 и были внесены изменения. Еще бы не приехал, если принятие новой винтовки на вооружение российской армии сулило американскому конструктору весьма неплохую прибыль! Разумеется, российские оружейники тоже не могли не вмешаться. Отечественные специалисты внесли в конструкцию Х. Бердана еще полтора десятка изменений. Более того, уже в России на базе винтовки были созданы казачьи и драгунские винтовки, а так же кавалерийский карабин.

Винтовка Бердана №2 образца 1870 году была официально принята на вооружение российской армии в том же году под названием "Скорострельная малокалиберная винтовка Бердана №2". Почему малокалиберная? Потому что калибр оружия составил те же 4,2 линии (10,75 мм), что и у винтовки Бердана №1. Для того времени этот калибр являлся малым.

Что касается скорострельности однозарядной винтовки, то опытный стрелок мог выпустить в цель 6-8 пуль в минуту. Неплохой результат. Прицельная дальность стрельбы из этого оружия составляла от 200 до 1500 шагов. Все зависело от того, какие части вооружались этой винтовкой. Например, в стрелковых частях прицелы винтовок имели насечку на максимальную дальность стрельбы.

В строевые части армии винтовка, начала поступать лишь с 1871 года. С наращиванием объемов выпуска данной винтовки отечественными заводами, винтовки более старых систем отправлялись на склады.

Затвор винтовки Бердана №2. Источник фото: smallarms.ru

Винтовка Бердана №2 на тот момент являлась самым совершенным стрелковым оружием российской армии. Однако, на Русско-турецкую войну 1877-1878 годов это оружие "не успело".Не потому что не было необходимого количества винтовок Бердана №2. Напротив, к началу войны таких винтовок на складах хранилось более 100 тысяч штук. Еще более 250 тысяч штук уже стояло на вооружении частей. Но что это были за части?

К началу 1877 года скорострельной винтовкой Бердана №2 были полностью вооружены лишь гвардия (гвардейский и гренадерский корпуса), а так же некоторое количество кавалерийских полков. Остальные части русской армии были вооружены старыми винтовками. И именно те части, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Как такое могло произойти? Предательство? Отнюдь нет, обычная косность русских высших генералов и чиновников, которые просто побоялись отправить в военный поход части и соединения, вооруженные незнакомым им оружием. На самом верху было принято решение отправлять в военный поход солдат с оружием, с которым они были знакомы не менее года.

В итоге, в воевавших частях на первоначальном этапе были только устаревшие винтовки. Достаточно сказать, что полки и батальоны русской армии, воевавшие на Балканском фронте почти все имели на вооружении игольчатые винтовки Карле. Те самые с бумажными патронами. И с таким несовершенным оружием русские солдаты совершали подвиги. Но, по крайней мере, войска Балканского фронта имели однотипное оружие.

Если говорить о Кавказском фронте, где разгорались нешуточные сражения, то там ситуация с вооружением была вообще абсурдной. Пехотные части вооружались винтовками Карле и Крнка, гвардейские части шли в бой со скорострельными Бердана №2, стрелковые части имели на вооружении винтовки Бердана №1.

Стрелковыми именовались части легкой пехоты, основной тактикой ведения боевых действий которых являлся бой на дальней дистанции без неоправданного сближения с противником.

Таким образом, из четырех типов винтовок, стоявших на вооружении армии России в период Русско-турецкой войны 1877-1878 годов самой совершенной являлась скорострельная малокалиберная винтовка Бердана №2, полностью соответствующая современным реалиям. Но и она не была лишена существенного недостатка. Причем происхождение данного недостатка в меньшей степени связано с конструкцией оружия, а в большей – с косностью российского генералитета.

Генералы снова готовились к прошедшей войне, в которой, согласно заповедям великого генералиссимуса А.В. Суворова, штык молодец! Штык был актуален в эпоху дульнозарядных ружей, а военное руководство с трудом принимало то, что наступила эпоха скорострельного стрелкового боя на дальних дистанциях.

Как говорилось выше, во время Русско-турецкой войны прицелы русских винтовок были рассчитаны на максимальную дальность стрельбы в 1200 шагов или 960 метров (Бердана №2), в то время как винтовки турецких войск имели гораздо большую прицельную дальность. Например, винтовка Мартини-Генри, стоявшая на вооружении турецкой армии, имела прицельную дальность 1183 метра. А вообще турки начинали стрелять на дистанции в 1800 и даже в 2000 шагов. Правда, такой огонь носил скорее беспокоящий характер, поскольку на дистанции 1500 шагов силуэт человека становится сильно размытым и попасть в него очень проблематично.

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Только лишь после окончания войны русское военное командование наконец признало, что у бердановских винтовок необходимо переделать прицелы на максимальную дальность до 2250 шагов.