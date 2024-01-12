Власти прибалтийской республики решили помочь странам Европы пополнить арсеналы

Эстонский солдат со снарядом. Фото: Министерство обороны Эстонии / соцсети

На протяжении длительного времени коллективный Запад оказывает Украине "помощь" продукцией военного назначения. Оказывает до такой степени, что европейские политики и военные неожиданно заметили, что собственный арсенала оказались пустыми. В данном случае речь именно о боеприпасах, а если конкретно, то об артиллерийских снарядах. Пополнение их запасов в современных экономических реалиях является довольно проблематичным. Необходимы время и многомиллиардные инвестиции для того, чтобы деградировавший после окончания холодной войны военно-промышленный комплекс заработал в полную силу.

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Для справки. Согласно сообщениям СМИ, у одной только Германии летом 2023 года на складах оставалось всего 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Это при том, что по планам НАТО к 2031 году бундесвер должен иметь в резерве 230 тысяч единиц таких боеприпасов.

В общем, у Европы проблемы. Но тут на выручку решила прийти Эстония, которая, как известно, "обороняет" восточный фланг НАТО.

Как сообщил профильный ресурс Defense Post, Эстония планирует создать целый промышленный комплекс по производству боеприпасов малого, среднего и большого калибра. Основная цель проекта – пополнение запасов эстонских вооружённых сил и удовлетворение их будущих потребностей. Кроме того, появится возможность продавать излишки странам-союзницам.

Министр обороны страны Ханно Певкур 10 января подписал проект территориального планирования парка и соответствующую оценку воздействия на окружающую среду. На территории будущего парка будет расположена базовая инфраструктура. Она будет возведена за счёт бюджета Эстонии. Что касается непосредственно производственных мощностей, то их должны построить компании-партнёры.

"Европейские мощности по производству боеприпасов по-прежнему остаются на более низком уровне, чем необходимо в контексте меняющейся ситуации с безопасностью и войны на Украине", — заявил Певкур.

А ещё глава военного ведомства прибалтийской республики заявил, что власти Эстонии хотят создать предпосылки для создания производства боеприпасов, чтобы собственные силы Самообороны и союзники могли покупать произведенные в стране боеприпасы.

В настоящий момент руководство Эстонии пытается определить, где будет находиться будущее производство. На данный момент есть четыре варианта в трёх волостях. Решение данного вопроса ожидается через 18 месяцев. А само производство боеприпасов [в материале идёт речь о "пулях", прим.] должно быть начато через 2,5 года.

Но и это ещё не всё!

Эстония замахнулась не только на производство патронов и снарядов, но и на выпуск взрывчатых веществ. Приводится заявление Индрека Сирпа, специального советника по развитию оборонной промышленности Эстонии, который сказал, что производство взрывчатки – это по сути химическая промышленность. Но такой проект, вероятно, потребует больше ресурсов (вода и электроэнергия), чем производство боеприпасов. Чиновник также отметил, что в Европе уже сейчас наблюдается нехватка мощностей для по выпуску взрывчатых веществ.

Как сказал Сирп, если технико-экономическое обоснование покажет, что проект технологически реализуем и является экономически выгодным, то место для производства взрывчатых веществ будет найдено. И необязательно оно будет совпадать с местом, где будут выпускаться боеприпасы.

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В общем, похоже, у Эстонии снова зашкаливают амбиции.