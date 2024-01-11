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crazycat21
Bloomberg: администрация Байдена поддержала идею конфискации российских активов
В Белом доме проталкивают идею по отъёму денег России, "замороженных" на зарубежных счетах

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. © AP Photo / Andrew Harnik

После начала Специальной военной операции страны коллективного Запада решили "заморозить" российские активы, размещённые на зарубежных счетах. Это активы Центрального Банка России суммарной стоимостью $300 миллиардов США. На тот момент речь шла именно о "заморозке". То есть эти деньги никуда не делись, но их на время сделали недоступными для российской стороны. По крайней мере, именно так утверждали западные политики. 

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Но всем известно, что на Западе одни "джентльмены", а им принято верить на слово. Ведь с самого начала было понятно, что кое-кто положил глаз на эти деньги. Почему? Потому что тут же в высоких западных кабинетах начались рассуждения на тему того, что эти средства необходимо экспроприировать и направить на "благое" дело. Россия сразу же назвала попытку конфискации своих средств воровством. К тому же западный мир был неоднократно предупрежден, что наша страна может ответить зеркально.

Справедливости ради, на Западе есть некоторые трезвые головы, которые предупреждают, что "отжим" российских денег приведёт к необратимым последствиям для всей мировой экономики. Но, похоже, их не слышат. Или просто не хотят слышать. Стало известно, что администрация Байдена поддержала идею конфискации российских активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как говорится в материале, Белый дом поддерживает законопроект, который позволит конфисковать $300 миллиардов, принадлежащих России, и направить их "на восстановление" Украины. В настоящее время Администрация Байдена пытается заручиться поддержкой Конгресса в данном вопросе.

В публикации говорится о некой записке Совета национальной безопасности США сенатскому комитету по международным отношениям. Именно в этой записке идёт речь о том, что Белый дом "в принципе" поддерживает идею конфискации российских денег. Но самое интересное, что записка датирована ноябрём 2023 года. То есть президент Джо Байден и его окружение приняли решение загодя? Получается так.

"Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины", — говорится в меморандуме СНБ, одном из трех подобных сообщений, просмотренных Bloomberg News.

В то же время Bloomberg сообщает о том, что "поддержка" шага к конфискации российских активов возникла после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали выделение Украине очередного пакета помощи в размере более $60 миллиардов. Деньги не выделили из-за опасений того, что Вашингтон несёт слишком большую нагрузку из-за поддержки Киева. Тем более контрнаступление ВСУ "застопорилось". 

Интересный расклад получается. Записку подготовил Совет национальной безопасности. Но главой СНБ, его председателем, является президент США Джо Байден. Неужели он не знал, чем занимаются его подчинённые? Вопрос риторический.

Bloomberg указывает, что представители администрации, в том числе министр финансов Джанет Йеллен , в прошлом заявляли, что действующее законодательство США не допускает конфискации суверенных активов.

Создаётся впечатление что информация всплыла совсем не случайно. В ближайшее время в швейцарском Давосе состоится очередной Всемирный экономический форум (ВЭФ). От Вашингтона там точно будут присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен и Джейк Салливан, советник американского президента по национальной безопасности. Совпадение? Совершенно нет. 

Значительная часть повестки форума будет посвящена Украине. Кстати, Зеленский тоже будет там присутствовать. С огромной вероятностью два заокеанских господина прямо "дадут понять" представителям коллективной Европы, чтобы они первые реквизировали деньги России, находящиеся на счетах европейских банках. А Америка сделает это попозже (что мало вероятно), поскольку сейчас не может. Законодательство мешает. В Вашингтоне прекрасно понимают, что если они "отожмут" российские деньги, то это крах всей мировой экономики. И доллара в том числе. А Европу не жалко. Всё в рамках традиционной американской политики. 

Даже если гипотетически представить, что российские активы будут конфискованы, то ни о каком "восстановлении Украины" даже речи не идёт. Возможно, Киеву достанутся крохи. Основные средства осядут по ту сторону океана. Штаты вложили огромные деньги в проект "Украина", не добившись никакого результата. По данным на ещё на сентябрь 2023 года, только США направили на помощь Украине более $110 миллиардов. Сейчас эта сумма явно больше. Понятно, что в Вашингтоне есть лица, которые хотели бы компенсировать затраты.

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В то же время нельзя исключать вариант того, что Байден, понимая, что он может "пролететь" на выборах, решил пустится во все тяжкие. Как принято в американской политике, пусть разбирается следующий президент.

#россия #новости #сша #политика #экономика #европа
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