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О редкой модификации американского танка "Шерман", вооружённого длинноствольной пушкой

Британцы приспособили американский танк для борьбы с хорошо защищёнными немецкими танками, оснастив его противотанковым орудием
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Танк M4A1 Sherman. Фото: commons.wikimedia.org

На тот момент, когда Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую войну с бронетанковыми войсками в американской армии, откровенно, было всё плохо. С бронетанковой промышленностью у Америки тоже всё было не очень хорошо. Пришлось навёрстывать упущенное. Получилось.

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Прямым доказательством этому служит средний танк M4 Sherman ("Шерман"). Машина имела неплохое бронирование и подвижность, приемлемое по мощности на первоначальном этапе орудие. Танки "Шерман" изначально вооружались 75-мм пушкой, затем её заменили на орудие калибра 76 мм. Танк производился с 1942 по 1945 годы включительно. Всего было выпущено чуть более 49 тысяч "Шерманов" в различных модификациях. Цифра впечатляющая. Но до звания самого массового танка Второй мировой войны "американец" не дотянул. Первенство заслуженно принадлежит советскому танку Т-34.

Американский танк "Шерман" M4A2 (с 76-мм пушкой) на вооружении РККА. Фото: commons.wikimedia.org

Танк стоял на вооружении не только армии США, но и активно поставлялся союзникам. В частности, СССР в рамках программы ленд-лиза получил 4065 таких танков.

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На фоне общего количества выпущенных "Шерманов" как-то затерялась достаточно редкая модификация, оснащённая мощным противотанковым орудием. Итак, редкий танк "Шерман" с мощной пушкой.

Бои в Северной Африке наглядно продемонстрировали, что 76-мм пушка "Шермана" достаточно эффективная против пехоты и долговременных огневых точек противника уже не всегда справляется с бронированными целями – танками немцев. В течение всей войны немецкие танки только "толстели" за счёт увеличения толщины брони. Кроме того, у гитлеровцев на вооружении стали появляться новые тяжёлые танки – "Тигры" и "Пантеры". Надо было с этим что-то делать, поскольку союзники готовились к открытию второго фронта, к тому самому дню "Д".

Как бороться с новыми тяжёлыми немецкими танками придумали британцы. Они не нашли ничего более разумного, как впихнуть в тесную башню американского танка длинноствольную 17-фунтовую (76-мм) противотанковую пушку QF. На тот момент это было самое мощное противотанковое орудие британской армии.

Неофициальные попытки вооружить американский танк такой пушкой англичане предпринимали ещё со второй половины 1942 года. Однако все попытки завершались неудачами. Маленькая башня "Шермана" не позволяла обеспечить откат длинноствольной противотанковой пушки. Поэтому одним из решений стало... удаление системы отката. Энергию выстрела должен был поглощать сам танк, откатываясь назад. Можно только представить, что чувствовал экипаж танка после выстрела.

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Британский Sherman Firefly. Фото: commons.wikimedia.org

Но решение было найдено группой британских инженеров. Откатные цилиндры пушки просто укоротили и установили по её бокам насколько позволяли габариты башни. Кроме того, казённик 17-фунтовки развернули на 90 градусов. Пушка стала заряжаться сбоку, а не сверху.

Орудийную люльку тоже укоротили, чтобы она поместилась в башню. А в самой башне появился второй люк, чтобы наводчик мог быстро ретироваться в случае необходимости. Поскольку места в башне попросту не осталось, то радиостанцию вынесли в специальный бронированный ящик, закреплённый в задней части башни. Для пушки разработали новую более толстую бронированную маску.

Все эти нововведения потребовали сокращения экипажа танка с пяти до четырёх человек. Надо было где-то размещать боекомплект для пушки. "Сокращению" подвергся второй механик-водитель. На его месте теперь размещались снаряды. Вместе с одним из членов экипажа модернизированный "Шерман" лишился и курсового пулемёта.

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Примечательно, что самым несчастным человеком в обновлённом танке являлся именно наводчик, поскольку ему одновременно приходилось выполнять работу заряжающего. Экипаж состоял из четырёх человек: командир, механик-водитель, наводчик-заряжающий и радист.

Переделке подверглись танки, имевшиеся в наличии британской армии. Они обозначались индексами VC или 1С (в зависимости о базы танка – М4 или М4А4), а полное название модернизированного танка звучало так – Sherman Firefly (Шерман-светлячок). "Светлячок" получился очень жалящим. Новая пушка позволяла пробивать лобовую броню немецких "Пантер" и "Тигров" с дистанции 1000 метров. Появление нового танка в британской армии встретили с нескрываемым восторгом.

К моменту высадки в Нормандии в британской армии было уже около 350 таких машин. Правда, немцы быстро сообразили, какую угрозу представляет "Шерман" с длинноствольной пушкой, поэтому "Светлячки" стали приоритетной целью для немецких танкистов и самоходчиков.

Интересно, 17-фунтовая пушка QF, эффективная против тяжёлых танков, оказалась абсолютно бесполезной против пехоты и огневых точек. Там как раз была уместна обычная 75-мм пушка "Шермана" с её фугасными снарядами. Поэтому танки в бою действовали в связке.

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Всего было выпущено около 700 танков Sherman Firefly. Достаточно малое количество на фоне общего числа "Шерманов". Другие данные говорят о том, что было выпущено чуть более 2000 "длиннопушечных" танков, что весьма сомнительно, поскольку британцы стали выпускать новые тяжёлые танки.

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Теги

оружие танки война история военный бронетехника вторая мировая m4 sherman sherman firefly
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