Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II ведёт огонь из встроенной пушки. Фото: ВВС США

В мире не так много стран, которые разработали и производили собственные специализированные самолёты непосредственной поддержки войск – штурмовики. Всего таких стран две: Россия и Соединённые Штаты. В данном речь идёт о реактивных штурмовиках, поэтому всякие турбовинтовые противопартизанские самолёты не в счёт.

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В то время как советский Су-25, известный под прозвищем "Грач", разошёлся по миру, принимал участие не в одном десятке различных локальных конфликтов, продолжает боевую работу в зоне СВО, а также стал любимым "антиповстанческим" самолётом правителей ряда африканских государств, американский штурмовик A-10 Thunderbolt II ("Удар молнии") за многие десятилетия своей службы не поставлялся в другие страны. Единственным оператором данного типа самолёта являлись и являются ВВС США.

Самолёт известен под прозвищем Warthog, что в переводе означает "Бородавочник". Такое прозвище к штурмовику прицепилось за поразительное сходство экстерьера машины с представителем африканской фауны из рода парнокопытных семейства свиных.

Несмотря на столь интересное сравнение, "Бородавочник" является довольно опасной машиной для противника. Кроме того, из-за весьма продуманной конструкции самолёт получился очень устойчивым к воздействию зенитных средств и крупнокалиберного зенитного оружия врага. Можно сказать, что "Бородавочник" практически несокрушимый. Безусловно, не бывает абсолютно несбиваемых летательных аппаратов, но экипажу другого самолёта, окажись он со своей машиной на месте лётчика "Тандерболта" во время выполнения боевого задания, никак нельзя позавидовать.

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Штурмовик А-10 из 81-й истребительной эскадрильи, авиабаза Шпангдалем (Германия), пролетает над центральной Германией, 2000 год. Фото: commons.wikimedia.org

Свой первый полёт Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II совершил 10 мая 1972 года. Серийное производство самолёта продолжалось с 1975 по 1984 года. Выпущено всего 715 машин.

С момента прекращения производства "Бородавочника" прошло достаточно много лет, а он до сих пор остаётся на вооружении ВВС США ввиду полного отсутствия ему альтернативы. Больше таких специализированных самолётов, способных эффективно бороться с живой силой, стационарными защищёнными объектами и тяжёлой бронетехникой противника, у американцев нет не только в наличии, но и в проекте.

В последние годы Пентагон неоднократно изъявлял желание сократить парк своих штурмовиков из-за их возраста. Но американские законодатели не всегда идут навстречу своим военным. Неужели к чему-то готовятся? Например, ещё в 2022 финансовом году командование ВВС США хотело избавиться от 42 "Бородавочников", отправив их на хранение в пустыню Дэвис-Монтан (штат Аризона), однако американский Конгресс не дал этого сделать. По всей видимости, главную роль в решении американских конгрессменов оставить штурмовики в составе действующего парка боевой авиации сыграли проблемы в экономике США, а так же очередной виток эскалации в мировом геополитическом противостоянии.

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Тем не менее, согласно сообщениям западных профильных СМИ, в 2024 финансовом году с вооружения могут снять 42 штурмовика A-10 Thunderbolt II. По данным профильных авиационных ресурсов, на начало 2024 года в авиапарке американских военно-воздушных сил и ВВС Национальной гвардии насчитывается 270 самолётов данного типа.

Штурмовики A-10 Thunderbolt II на авиационной базе Эйлсон, Аляска. Фото: commons.wikimedia.org

Особо стоит отметить, что A-10 Thunderbolt II – самолёт для высококлассных лётчиков. Пилоты штурмовиков являются настоящими авиационными эстетами и души не чают в своих машинах. Дело в том, что управление A-10 по сути осуществляется "вручную", без помощи современной электронной системы.

Пара "Бородавочников" в полёте. Фото: commons.wikimedia.org

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Особенности штурмовика А-10 Thunderbolt II

Основным вооружением (помимо подвесных авиационных средств поражения) является семиствольная 30-мм автоматическая пушка GAU-8/A с по истине чудовищной скорострельностью в 3900 выстрелов/мин. Помимо обычных снарядов в боекомплект орудия входят снаряды с сердечником из обеднённого урана, способные пробивать 38-мм броню на дистанции в 100 метров. Масса каждого снаряда составляет 700 граммов. Кстати, сама пушка является встроенной. Из-за огромных габаритов орудия штурмовик буквально построен вокруг него.

Вокруг этой пушки и построен штурмовик A-10. Фото: commons.wikimedia.org

Высокая живучесть самолёта достигнута за счёт разнесённого положения двигателей относительно друг друга. Они расположены в хвостовой части фюзеляжа. Выхлопные газы двигателей экранированы вертикальными и горизонтальными хвостовыми стабилизаторами. Крыло штурмовика прямое многолонжеронное, что обеспечивает простоту ремонта. Защиту лётчика от поражения обеспечивает титановая капсула массой 540 килограммов, которая способна выдержать попадание 23-мм зенитных снарядов.

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Любопытно, что появление "Бородавочника" в годы холодной войны стало ответом военно-политического руководства США на советские танковые армады, расквартированные на территории Восточной Европы. Советского Союза давно нет, танки были выведены на территорию России и отправлены на базы хранения, а "Бородавочник" у американцев остался на вооружении.