Истребитель-бомбардировщик МиГ-27. Источник фото: commons.wikimedia.org

Еще с давних времен известно, что история носит циклический характер и всё новое является всем хорошо забытым старым. В последние дни ушедшего года появилась информация о том, что Объединённая авиастроительная корпорация планирует разработать однодвигательный военный самолёт, пока что в учебно-тренировочном варианте. Летательный аппарат будет предназначен для основной подготовки лётчиков. Хороший знак. Для справки, авиапарк ВКС России уже достаточно длительное время состоит из летательных аппаратов, оснащённых двумя двигателями.

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При этом наши заклятые партнёры из-за океана продолжают летать на своих F-16 и активно продвигать их на экспорт. Скандинавы также пытаются протолкнуть свой "Грипен" на международном оружейном рынке.

А ведь когда-то в авиапарке отечественных ВВС были относительно простые, достаточно дешёвые и функциональные боевые самолёты с одним двигателем. Одним из них был истребитель бомбардировщик, прозванный "летающим балконом". Откуда такое прозвище, станет чуть позже.

В настоящее время оперативно-тактическая авиация ВКС России подразделяется на истребительную, штурмовую, бомбардировочную, разведывательную. Истребительно-бомбардировочной авиации (ИБА) в данном списке нет. Потому что с девяностых годов прошлого столетия её не существует и в ВВС (ВКС) России. А ведь была! Хороший, нужный род ВВС. Когда надо быстро взлететь, прилететь, отсыпать, "причесать" супостата. И всё это с минимальными затратами. Но об этом ниже.

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Следует начать с истории появления истребительно-бомбардировочной авиации. А именно с послевоенных лет. В годы Великой Отечественной была штурмовая авиация, которая доказала своё право на существование. Ценой огромных потерь, но и высокой результативностью. С приходом к власти Н.С. Хрущёва наличие непосредственных самолётов поля боя посчитали излишним. Ставка была сделана на ракетное вооружение. Надо сразу заметить, что ставка весьма ошибочная, что доказали современные реалии.

Штурмовые авиационные части были упразднены, а задача непосредственной поддержки войск легла на появившиеся авиационные части истребителей-бомбардировщиков.

В эпоху Хрущёва на должность главных самолётов непосредственного поля боя были назначены новые реактивные машины. Все те же строевые истребители, наскоро доработанные по для нанесения ударов по наземным целям. Хорошего из этого получилось мало. Если говорить точнее, то почти ничего.

Прогресс не стоял на месте, зато стояла на месте психология летчика-ударника. Всё же реактивный истребитель МиГ-15, пилотируемый летчиком-истребителем и И-153 начала ВОВ – две большие разницы.

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Самым первым же специализированным советским истребителем-бомбардировщиком стал самолёт Су-7Б (в данном случае литера "Б" как раз указывает на бомбардировочную специализацию).

Истребитель-бомбардировщик Су-7Б в полёте. Источник фото: airwar.ru

Кстати, "истребитель-бомбардировщик" еще не говорит о том, что такой самолёт может на равных вести воздушный бой с истребителями противника. Просто он может постоять за себя, при необходимости, если очень понадобиться, да по-быстрому вернуться на базу.

Если же говорить о самом самолёте Су-7Б, то машина получилась весьма посредственной. Как ударный самолёт абсолютно никакой. Немудрено, так как первый блин всегда выходит комом. Несмотря на выдающиеся скоростные характеристики Су-7Б (максимальная скорость 2120 км/ч) и довольно приличный потолок, машина вызвала нарекания:

Во-первых, маленькая боевая нагрузка в 2000 килограммов явно не для самолёта поля боя;

Во-вторых, Су-7Б из-за своего стреловидного крыла имел очень большие длину разбега (1350 м) и длину пробега (900м).

В-третьих, при нанесении ударов по наземным целям, лётчики, пилотировавшие Су-7Б банально промахивались. Всё из-за той же постоянной большой стреловидности и соответствующих ей высоких скоростей. Пока лётчик прицеливался, цель оставалась позади.

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Последние два фактора послужили толчком к тому, чтобы от КБ А.И. Микояна и КБ П.O. Сухого потребовали разработать новый истребитель-бомбардировщик. Многорежимный, с изменяемой стреловидностью крыла. В КБ Сухого за основу взяли уже известный истребитель-бомбардировщик СУ-7Б, а микояновцы за основу своего ударного самолета взяли собственный уже стоящий в строю истребитель МиГ-23 с крылом изменяемой стреловидности.

Для начала МиГ-23 "обучили" работать по наземным целям, установив на него новый прицельно-навигационный комплекс, предназначенный для решения именно ударных задач. Хотя визуально самолёт ничем не отличался от истребителя. Самолёт получил даже собственное имя – МиГ-23Б (где литера "Б" указывает на бомбардировочную специализацию). В скором времени самолёт получил более совершенную электронику, модернизированная версия обозначалась как МиГ-23БН.

В дальнейшем МиГ-23Б был существенно доработан: были существенно усилены стойки шасси; кроме того, он лишился управляемых воздухозаборников (в этом пропала нужда из-за переквалификации в ударный самолёт). Самолёт получил обозначение МиГ-23БМ и пошёл на заводские, а затем, и на войсковые испытания. Несмотря на то, что первый БМ был поднят в воздух в 1972 году, принятие на вооружение его состоялось только в 1975 году. И именно после принятия на вооружение он получил новое название – МиГ-27.

МиГ-27 после приземления. Источник фото: commons.wikimedia.org

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 пришелся по нраву летчикам строевых частей. Еще бы! Этот маленький бомбардировщик (как его называли) несмотря на максимальную взлетную массу в чуть более двадцати с половиной тонн, мог брать до четырех тонн различной боевой нагрузки (управляемые и неуправляемые авиабомбы, ракеты класса воздух-поверхность и воздух-воздух, неуправляемые реактивные снаряды), размещающейся на семи точках подвески.

Артиллерийское вооружение самолёта было представлено шестиствольной 30-мм авиационной пушкой ГШ-6-30А. Серьезный аргумент для любой зарубежной бронетехники! Но и это не все, так как в качестве дополнительной артиллерии под плоскости крыла могли подвешиваться пушечные контейнеры с пушками ГШ-23.

Кроме всего прочего, истребитель-бомбардировщик обладал поистине уникальным для своего времени прицельно-навигационным комплексом, обеспечивающим выполнение боевой задачи в любых погодных условиях, в любое время суток.

Именно из-за приличной скорости, маневренности и возможности совершать низковысотный полёт данными боевыми машинами вооружались, прежде всего, авиационные полки истребителей-бомбардировщиков (АПИБ) Западной и Центральной групп войск СССР в Европе. Основной их задачей был маловысотный прорыв ПВО НАТО и доставка на голову супостата ядерных бомб мощностью от 10 до 30 килотонн. Были в арсенале самолёта и такие авиационные средства поражения.

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Как уже говорилось, этот самолёт прозвали "летающим балконом"! Наверное, чтобы никто не догадался. "Летающим балконом" МиГ-27 назвали из-за того, что он, в отличие от своего предшественника-истребителя, получил новый скошенный носовой обтекатель, обеспечивающий лётчику прекрасный обзор поля боя (вперед и вниз). Действительно, превосходный обзор, как с балкона многоэтажки.