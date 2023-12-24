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Причины, по которым вертолёт-невидимка RAH-66 Comanche так и не пошёл в серийное производство

Американцы пытались создать "невидимый" боевой вертолёт, но у них ничего не вышло
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1.jpgПрототип ударного вертолёта RAH-66 Comanche. Фото: commons.wikimedia.org

В современном военном авиастроении технологиям малозаметности уделяется повышенное внимание. Порой даже чересчур повышенное. Речь об американцах, которые старательно пытаются доказать всему миру, что стелс-технологии являются чуть ли не панацеей в боевых операциях и гарантией несбиваемости летательных аппаратов.

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Кстати, первенство в разработке малозаметных самолётов принадлежит как раз заклятым заокеанским недругам. Первым современным стелсом стал дозвуковой тактический штурмовик F-117 Nighthawk ("Ночной ястреб"), разработанный компанией Lockheed Martin и совершивший свой первый полёт в далёком 1981 году. Название машины довольно символичное. Вероятно, американские авиационные конструкторы руководствовались тем, что если ночной, то невидимый. Насколько эта машина оказалась "невидимой" наглядно продемонстрировали югославские зенитчики в 1999 году. В настоящее время F-117 снят с вооружения ВВС США и используется исключительно для испытательных полётов.

Что касается малозаметных самолётов последнего поколения, то сейчас на вооружении ВВС США находятся истребитель F-22 Raptor, не оправдавший себя с экономической точки зрения; более новый многофункциональный истребитель F-35, имеющий несколько сотен критических недостатков; стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Кроме того, совершил свой первый полёт новый малозаметный "стратег" B-21 Raider от корпорации Northrop Grumman.

С малозаметными самолётами американской армии всё понятно, а как обстоят дела у заклятых недругов с такими же "малозаметными" вертолётами? Если коротко, то их нет. Хотя определённые попытки в этом направлении предпринимались. Был разработан и даже построен вертолёт-невидимка Comanche. Не демонстратор, а вполне себе лётный экземпляр. Но эта концепция оказалась провальной. Почему? Об этом ниже, но для начала немного предыстории.

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Прототип малозаметного вертолёта RAH-66 Comanche, 1997 год. Фото: commons.wikimedia.org

В 1991 году американские авиастроительные корпорации Boeing и Sikorsky объединили свои усилия в работах над созданием нового разведывательно-боевого вертолёта RAH-66. Новая винтокрылая машина должна была заменить в войсках многоцелевые Bell UH-1 и  разведывательные вертолёты Bell OH-58 и Hughes OH-6.

Планы американских разработчиков и военных были просто глобальными. Согласно первоначальному замыслу, до 1994 года предполагалось построить от 4000 до 6000 новых вертолётов в двух вариантах: разведывательном и многоцелевом. Однако с самого начала что-то пошло не так... Достаточно отметить, что свой первый полёт опытный RAH-66 Comanche совершил лишь в начале 1996 года.

Совместный полёт вертолётов RAH-66 Comanche и AH-64 Apache. Фото: commons.wikimedia.org

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Всего же было построено два лётных экземпляра вертолёта "Команч". Новая машина получила "зализанный" фюзеляж длиной чуть более 13 метров, который был покрыт радиопоглащающим материалом и специальной краской. Последняя должна была поглащать излучение в инфракрасном диапазоне.

Кроме того, Comanche получил новый пятилопастной несущий винт из композитов, который вращался значительно тише традиционных винтов. Если верить зарубежным источникам, то радиолокационная заметность нового RAH-66 Comanche была в 360 раз меньше, чем у AH-64 Apache – основного ударного вертолёта армии США. А последний, официально принятый на вооружение лишь в 1984 году, считался на тот момент самой передовой машиной.

Разведывательно-ударный вертолёт RAH-66 Comanche. Фото из открытых источников

Новый "Команч" выглядел достаточно футуристично. Сразу было трудно определить, вертолёт ли это либо какой-то реквизит из голливудского фантастического блокбастера.

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Так почему же RAH-66 Comanche так и не пошёл в серийное производство? Как в своё время писали американские аналитики, технологии, реализованные в новом вертолёте, оказались слишком рискованными, а по факту просто "несуществующими". Сама конструкция вертолёта оказалась слишком "сырой", недоработанной.

Comanche имел серьёзные проблемы с программным обеспечением. К тому же конструкторам не удалось снизить массу вертолёта до запланированных величин. Также не были достигнуты желаемые показатели радиолокационных сигнатур. Возможности радара, комплекса вооружения тоже оставляли желать лучшего.

Разведывательно-ударный вертолёт RAH-66 Comanche. Фото из открытых источников

При этом, по заверениям самих американцев, помимо электроники, программного обеспечения, системы вооружения, двигателей и общей массы вертолёта, всё остальное "было хорошо". В данном случае необходимо отметить, удивительный оптимизм заклятых недругов. В новом вертолёте, по их же признанию, толком не работало ничего, но всё было хорошо.

Самое интересное, что в США почему-то стыдливо умалчивают, что вертолёты по определению не могут быть малозаметными. Причин для этого достаточно много: громкий выхлоп турбин, шум хвостового винта, вибрация фюзеляжа... В общем, вертолёт изначально является такой штукой, которая не может летать незамеченной. Пожалуй, исключением является лишь полёт на предельно малых высотах с использованием складок местности.

Программа малозаметного разведывательно-ударного вертолёта RAH-66 Comanche была закрыта в феврале 2004 года. За годы существования этой программы на разработку новой машины было потрачено около 7 миллиардов долларов. И это при том, что построено было всего два экземпляра "Команча". Для сравнения, вся программа малозаметных истребителей F-35 на данный момент "стоит" чуть более 55 миллиардов долларов.

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В общем, нереализованная задумка американцев с малозаметным вертолётом напоминала и напоминает грандиозное освоение средств. По ту сторону океана это умеют.

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Теги

сша техника армия оружие военный боевая авиация вертолеты rah-66 comanche
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