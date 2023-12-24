Причины, по которым вертолёт-невидимка RAH-66 Comanche так и не пошёл в серийное производство
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В современном военном авиастроении технологиям малозаметности уделяется повышенное внимание. Порой даже чересчур повышенное. Речь об американцах, которые старательно пытаются доказать всему миру, что стелс-технологии являются чуть ли не панацеей в боевых операциях и гарантией несбиваемости летательных аппаратов.
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Кстати, первенство в разработке малозаметных самолётов принадлежит как раз заклятым заокеанским недругам. Первым современным стелсом стал дозвуковой тактический штурмовик F-117 Nighthawk ("Ночной ястреб"), разработанный компанией Lockheed Martin и совершивший свой первый полёт в далёком 1981 году. Название машины довольно символичное. Вероятно, американские авиационные конструкторы руководствовались тем, что если ночной, то невидимый. Насколько эта машина оказалась "невидимой" наглядно продемонстрировали югославские зенитчики в 1999 году. В настоящее время F-117 снят с вооружения ВВС США и используется исключительно для испытательных полётов.
Что касается малозаметных самолётов последнего поколения, то сейчас на вооружении ВВС США находятся истребитель F-22 Raptor, не оправдавший себя с экономической точки зрения; более новый многофункциональный истребитель F-35, имеющий несколько сотен критических недостатков; стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Кроме того, совершил свой первый полёт новый малозаметный "стратег" B-21 Raider от корпорации Northrop Grumman.
С малозаметными самолётами американской армии всё понятно, а как обстоят дела у заклятых недругов с такими же "малозаметными" вертолётами? Если коротко, то их нет. Хотя определённые попытки в этом направлении предпринимались. Был разработан и даже построен вертолёт-невидимка Comanche. Не демонстратор, а вполне себе лётный экземпляр. Но эта концепция оказалась провальной. Почему? Об этом ниже, но для начала немного предыстории.
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В 1991 году американские авиастроительные корпорации Boeing и Sikorsky объединили свои усилия в работах над созданием нового разведывательно-боевого вертолёта RAH-66. Новая винтокрылая машина должна была заменить в войсках многоцелевые Bell UH-1 и разведывательные вертолёты Bell OH-58 и Hughes OH-6.
Планы американских разработчиков и военных были просто глобальными. Согласно первоначальному замыслу, до 1994 года предполагалось построить от 4000 до 6000 новых вертолётов в двух вариантах: разведывательном и многоцелевом. Однако с самого начала что-то пошло не так... Достаточно отметить, что свой первый полёт опытный RAH-66 Comanche совершил лишь в начале 1996 года.
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Всего же было построено два лётных экземпляра вертолёта "Команч". Новая машина получила "зализанный" фюзеляж длиной чуть более 13 метров, который был покрыт радиопоглащающим материалом и специальной краской. Последняя должна была поглащать излучение в инфракрасном диапазоне.
Кроме того, Comanche получил новый пятилопастной несущий винт из композитов, который вращался значительно тише традиционных винтов. Если верить зарубежным источникам, то радиолокационная заметность нового RAH-66 Comanche была в 360 раз меньше, чем у AH-64 Apache – основного ударного вертолёта армии США. А последний, официально принятый на вооружение лишь в 1984 году, считался на тот момент самой передовой машиной.
Новый "Команч" выглядел достаточно футуристично. Сразу было трудно определить, вертолёт ли это либо какой-то реквизит из голливудского фантастического блокбастера.
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Так почему же RAH-66 Comanche так и не пошёл в серийное производство? Как в своё время писали американские аналитики, технологии, реализованные в новом вертолёте, оказались слишком рискованными, а по факту просто "несуществующими". Сама конструкция вертолёта оказалась слишком "сырой", недоработанной.
Comanche имел серьёзные проблемы с программным обеспечением. К тому же конструкторам не удалось снизить массу вертолёта до запланированных величин. Также не были достигнуты желаемые показатели радиолокационных сигнатур. Возможности радара, комплекса вооружения тоже оставляли желать лучшего.
При этом, по заверениям самих американцев, помимо электроники, программного обеспечения, системы вооружения, двигателей и общей массы вертолёта, всё остальное "было хорошо". В данном случае необходимо отметить, удивительный оптимизм заклятых недругов. В новом вертолёте, по их же признанию, толком не работало ничего, но всё было хорошо.
Самое интересное, что в США почему-то стыдливо умалчивают, что вертолёты по определению не могут быть малозаметными. Причин для этого достаточно много: громкий выхлоп турбин, шум хвостового винта, вибрация фюзеляжа... В общем, вертолёт изначально является такой штукой, которая не может летать незамеченной. Пожалуй, исключением является лишь полёт на предельно малых высотах с использованием складок местности.
Программа малозаметного разведывательно-ударного вертолёта RAH-66 Comanche была закрыта в феврале 2004 года. За годы существования этой программы на разработку новой машины было потрачено около 7 миллиардов долларов. И это при том, что построено было всего два экземпляра "Команча". Для сравнения, вся программа малозаметных истребителей F-35 на данный момент "стоит" чуть более 55 миллиардов долларов.
В общем, нереализованная задумка американцев с малозаметным вертолётом напоминала и напоминает грандиозное освоение средств. По ту сторону океана это умеют.
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