ГАЗ-61–416. Источник фото: warspot.ru

В современном мире трудно кого-то удивить полноприводными легковыми автомобилями, стоящими на вооружении ряда армий. Да что там ряда, нет ни одной армии в мире, которая бы не была оснащена такими авто. А ведь было время, когда таких машин в армиях было совсем немного.

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В Великую Отечественную войну Красная армия вступила имея на снабжении более чем внушительный автопарк. Вдуматься только, 272 тысячи автомобилей, из которых грузовики составляли 250 тысячи. Остальные были легковушками, в основном предназначенными для перевозки командного и военно-политического состава Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). То, что у западных границ в начальный период было сосредоточено всего 60 тысяч автомобилей (включая легковые), а механизированные корпуса так и не успели полностью стать механизированными – дело второе, организационного характера.

Кстати, сразу следует отметить, что несмотря на обилие в РККА легкового автотранспорта, не каждому командиру или политработнику был положен персональный служебный автомобиль. Например, командирам стрелковых частей в должности до командира полка авто не полагалось совсем. Да что говорить, если и командиру полка машина тоже не была положена по штату. Лошадь – пожалуйста, автомобиль – нет. В аналогичной ситуации находились и военные политработники.

Шла война, фронт требовал все новых и новых автомобилей, в том числе и легковых. Отечественная автомобильная промышленность не справлялась с возросшими потребностями действующей армии. На помощь пришли союзники, которые организовали поставку автомобильной техники по программе ленд-лиза.

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В наше время многое говорят про ленд-лиз. Часто приходится слышать, что Советский Союз смог бы справится сам, без помощи извне. На самом деле, это крайне ошибочное суждение. В тяжелые годы союзники сильно помогли, в том числе и автомобильной техникой.

Наиболее узнаваемыми американскими автомобилями в РККА стали легендарный "Виллис" и более габаритный "Додж 3/4" . На фронте первый использовался в качестве командирской машины, а так же в качестве артиллерийского тягача для 45-мм противотанковых пушек. На большее машинка была неспособна. Несмотря на все свои достоинства, "Виллис" был явно слабоват.

На первом плане автомобиль "Додж 3/4". Фото: Константин Завражин / РГ

Совсем другое дело – тяжелый "Додж 3/4". Как раз он с легкостью буксировал даже дивизионные пушки. Речь не о гаубицах, а именно о 76-мм пушках ЗИС-3. Мало того, что "американец" буксировал орудие, так он еще перевозил боекомплект и расчёт орудия. Отличный автомобиль для передовой – довольно компактный, мощный, обладающий высокой проходимостью. Если бы не наличие таких машин в артиллерийских частях РККА, то нашим артиллеристам пришлось бы намного тяжелее. Американцы сильно помогли.

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Самое интересно, что и в Союзе был автомобиль, имевший аналогичное назначение. Но в крупную серию он не пошёл. Итак, ГАЗ-61-416 – редкий внедорожный автомобиль Красной армии начального периода Великой Отечественной войны.

ГАЗ-61-416 во время заводских испытаний. Источник фото: warspot.ru

Для начала стоит рассказать о том, откуда это изделие отечественного автопрома ведет свою родословную. Про ГАЗ-М1, легендарную "эмку", наверное, все хоть раз слышали. Легковая "эмка" выпускалась на Горьковском автозаводе в период с 1936 по 1942 годы. Легендарный автомобиль. Помимо базовой модификации "эмка" выпускалась и в варианте такси. Но это для гражданских нужд.

А еще был пикап ГАЗ-415 – все та же "эмка", только с двухместной кабиной и кузовом. Пикап неплохо "прижился" в Красной армии. Кстати, и сама "эмка" в базовой версии успела повоевать на фронтах Великой Отечественной. А еще был полноприводный седан ГАЗ-61-73 разработанный специально для высшего комсостава РККА.

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Знаменосцы на пикапе ГАЗ-415. Источник фото: alternathistory.com

Вот под влиянием всего этого и появился легковой артиллерийский тягач ГАЗ-61-416. То есть сначала взяли обычный народохозяйствеенный пикакап ГАЗ-415, поставили его на полноприводное шассии от 61-й серии. Получился ГАЗ-61-415. Получилось неплохо. Но потом подумали и решили, что хорошо бы иметь в армии что-нибудь аналогичное, но предельно упрощенное. Все же явно гражданский пикап с закрытой кабиной для армии – это немного дороговато.

Тем более, что американцы тоже внесли свою лепту. Изделие под названием GMC ACK-101 появилось в США в 1939 году. В основе этого армейского автомобиля обычный коммерческий пикап. В американской армии автомобиль выполнял функцию тягача противотанковой пушки, а так же использовался в кавалерийских частях в роли... пулемётной тачанки.

В общем, находясь под впечатлением от американского автомобиля, в СССР решили выпустить нечто подобное, но уже на базе собственного 61-го газовского шасси.

Сама машина разрабатывалась под руководством Ю. Н. Сорочкина, а шасси для нее проектировали под руководством В. А. Грачева – непревзойденного конструктора колёсных вездеходных шасси армейского назначения.

ГАЗ-61–416. Источник фото: warspot.ru

Советский легкий полноприводный артиллерийский тягач получился. Примечательно то, что в нём широко использовались детали автомобилей, уже запущенных в серийное производство. Сейчас бы это назвали модным словом "унификация". Крылья, капот, ветровое стекло, передок, грузовая платформа и даже сиденья были взяты от уже имевшихся ГАЗ-61-73 и ГАЗ-61-415. Если посмотреть на количество стандартных кузовных элементов, то не так то и мало!

Конструктивно машина предельно проста – открытый бездверный кузов с открытой грузовой платформой. По центру кузова (грузовой платформы) вдоль оси автомобиля была расположена широкая скамья для артиллерийского расчета. Шесть артиллеристов располагались спина к спине, по три человека лицом к каждому борту. Под продольной скамьей располагался ящик для снарядов (в нём находилось три пенала по пять выстрелов в каждом). Остальной боекомплект орудия и ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности) размещались в специальных чемоданах.

Разумеется, в силу ограниченного пространства кузова в нем не осталось абсолютно никакого места для топливного бака и запасных колёс. Поэтому бензобак "переехал" под переднее сидение, а две "запаски" конструкторы разместили на передних крыльях тягача.

Автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-61-416 планировался в роли артиллерийского тягача для 57-мм противотанковых орудий ЗИС-2. На эту роль он и был утвержден летом 1941 года. Тогда, когда уже шла война.

Серийное производство машины началось в первой половине октября 1941 года. Примечательно то, что только собранные автомобили тут же перегонялись на артиллерийский завод, где их включали в состав формируемых высокоподвижных противотанковых батарей. К автомобилям просто цепляли орудийные передки и 57-мм противотанковые пушки и вперёд – в действующую армию.

Первая такая батарея поступила на вооружение 26-й танковой бригады. Именно эта бригада принимала участие в декабрьском контрнаступлении РККА под Москвой на малоярославецком направлении. А в её составе была мобильная противотанковая батарея из четырёх пушек и четырёх артиллерийских тягачей.

Восстановленный автомобиль ГАЗ-61-416. Источник фото: warbook.club

Что же касается общего количества выпущенных ГАЗ-61-416, то в разных источниках указаны разные данные. В одних говорится о 34 машинах, в других о 36 выпущенных экземплярах. По всей видимости, вторая цифра является точной. Дело в том, что по штатному расписанию в противотанковой батарее, вооружённой пушками ЗИС-2 было четыре орудия. Соответственно, фронт получили всего девять батарей укомплектованных тягачами ГАЗ-61-416.

В любом случае, общее количество этих выпущенных армейских пикапов ничтожно мало. Их выпуск был прекращен в том же 1941 году из-за недостатка кузовных деталей и шестицилиндровых двигателей.

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Что касается выпущенных экземпляров, то все они были потеряны в боях. "Выжить" удалось только одному заводскому опытному экземпляру, который был отправлен на свалку в начале 50-х годов прошлого столетия. Кроме того, реставраторам удалось найти один такой сильно поврежденный автомобиль. Шасси было более-менее целым, а вот кузов пришлось восстанавливать по имеющимся фотографиям. Тем не менее в 2012 году публика увидела отреставрированный экземпляр редкого советского армейского автомобиля.