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crazycat21
Defense News: Чехия хочет закупить немецкие танки Leopard 2A8
Власти Чехии хотят купить для своей армии новые танки, но при этом желают сэкономить

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Фото: Krauss-Maffei Wegmann

Коллективные европейцы (всевозможные эксперты и аналитиками) продолжают утверждать, что немецкий Leopard 2A является чуть ли не лучшим западным танком. Особенно если речь идёт о последних версиях 2A6 или 2A7. Правда, старшие "товарищи" из-за океана с мнением европейцев в корне не согласны, и утверждают, что их монструозный Abrams намного лучше. 

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Но, возможно, европейские эксперты в чём-то правы. Ведь всё познаётся в сравнении. А сравнивать то не с чем! Германия является единственной страной Европы, которая сумела сохранить собственное танкостроение. Производство танков в Великобритании и во Франции свёрнуто, а его возобновление потребует огромных инвестиций на многие миллиарды и политической воли. С деньгами у стран Европы сейчас не очень. Но даже если они найдутся, политическую волю не даст проявить Вашингтон, заинтересованный в сбыте своего вооружения. Поэтому европейским покупателям и приходится довольствоваться "Леопардами 2" в различных конфигурациях. 

Стало известно, что Чехия хочет закупить немецкие танки Leopard 2A8. Об этом сообщил профильный ресурс Defense News. 

Согласно опубликованным данным, министр обороны Чехии Яна Чернохова объявила о том, что её страна ведёт переговоры с Германией о приобретении основных боевых танков Leopard 2A8 [это самая последняя модификация немецкой боевой машины, прим.]. Кроме того, начальница чешского оборонного ведомства рассказала, что близки к завершению переговоры о приобретении транспортных самолетов C-390 Millenium и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

В материале издания говорится о том, что объединение Праги и Берлина в вопросе закупки танков обеспечит "лучшие условия от производителя, особенно с точки зрения цены и сроков поставки". Как заявила Чернохова, переговоры продолжаются в настоящий момент. Ожидается, что ясность по их результатам появится в течение следующего года.

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О своём намерении приобрести "до 77 танков Leopard 2" Министерство обороны Чехии заявило ещё в июле прошлого года.

#новости #техника #оружие #танки #leopard 2 #военный #бронетехника #leopard 2a8
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