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О причинах, по которым СССР вынужден был испытать самую мощную бомбу в мире

Осенью 1961 года Советский Союз провёл испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы. Для такого шага были веские причины
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Испытания советской водородной бомбы, для иллюстрации. Фото: Wikimedia

Завершение Второй мировой войны не означало окончания глобального противостояния и, наоборот, ознаменовалось новым его витком. На этот по разные линии "фронта" стали бывшие союзники – с одной стороны США, Великобритания с их европейскими сателлитами, с другой стороны – Советский Союз. А всё потому что на западе всерьёз опасались усиления влияния СССР в мире, продемонстрировавшего свой потенциал в ушедшей войне.

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Грядущий военный в столицах по обе стороны океана видели с применением ядерного оружия. Тем более, что оно уже было у американцев, применивших его по японским городам. Наказание за Перл-Харбор и за поражение в начале войны на Филиппинах? Как бы ни так. Просто демонстрация возможностей Советскому Союзу. Было ядерное оружие и у СССР. Конечно, в распоряжении нашей страны оно появилось чуть позже, но появилось.

30 октября 1961 произошло событие, которое заставило военно-политической руководство в Вашингтоне очень сильно призадуматься. На полигоне "Сухой Нос", что находится на архипелаге Новая Земля Советский Союз произвёл испытание "изделия АН602" – новой термоядерной бомбы.

Сброс изделия массой 26 500 килограммов был произведён со стратегического бомбардировщика Ту-95В. Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте, что является абсолютным рекордом для всех когда-либо испытанных ядерных боеприпасов.

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Бомбардировщик Ту-95В с подвешенной "Царь-бомбой" во время испытаний. Скриншот из рассекреченного видео Росатома

Рекорд официально зарегистрирован в книге рекордов Гиннеса. Для сравнения, мощность бомб, сброшенных американцами в 1945 году на японские города Хиросима и Нагасаки, составила "всего" 18 и 21 тонну в тротиловом эквиваленте.

Испытанная бомба получила неофициальное название "Царь-бомба". Она же "Кузькина мать". Применение этой бомбы никогда не планировалось. Это при том, что испытанное изделие имело половинную мощность, хотя у СССР уже в 1959 году была в наличии бомба полной мощности – А620ЭН (101,5 мегатонн).

Фото: ТАССФото: ТАСС

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Тогда зачем в СССР испытали "Царь-бомбу"?

Испытания боеприпаса преследовало далеко идущие цели.

Во-первых, испытания были призваны показать населению страны, а так же всему Западу, что и Советский Союз не только кое-что умеет, но может в некоторых направлениях быть впереди всей планеты. В космос первыми человека отправили? Отправили. Почем бы в этот же год не испытать и самое разрушительное в истории человечества оружие? Как говорится, две глобальных победы в один год. Фактически испытание "Царь-бомбы" изначально преследовало пропагандистские цели.

Во-вторых, США не особо скрывали своих недружелюбных намерений в отношении нашей страны. Да и, надо понимать, что советская внешняя разведка, тоже не особо дремала. А ещё Вашингтон откровенно занимался ядерным шантажом. На правах сильного. И на этот шантаж как-то надо было отвечать.

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Зона полного поражения Царь-бомбы на карте Парижа: красный кружок = тотальное уничтожение (радиус 35 километров), желтый круг = огненный шар (радиус 3,5 километра). Картинка: Bourrichon / commons.wikimedia.org

В-третьих, в Пентагоне постоянно работали над планами ядерных бомбардировок территории нашей страны. Под прицелом оказались крупнейшие промышленные центры Союза, в которых было сконцентрировано почти 2/3 населения страны. И, надо полагать, что при наличии политической воли в Вашингтоне и при наличии того флота стратегических бомбардировщиков (в том числе и B-52), Америка запросто могла реализовать свои планы.

Необходимо было как-то отвечать, демонстрировать возможность адекватного ответа. Конечно, у СССР уже тогда имелись термоядерные боеприпасы. Но их разнообразие было невелико, а количество было существенно меньше, чем у США. Да и с носителями были определённые трудности. Безусловно, у нашей страны уже тогда были межконтинентальные ракеты Р-7, но количество их было крайне мало. Остальные ракеты, состоявшие на вооружении РВСН просто "не дотягивались" до территории США. И так было до 1963 года, когда на боевое дежурство стали ставить ракеты Р-16. Оставалась одна надежда на стратегические бомбардировщики в связке с мощными термоядерными боеприпасами.

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В общем, испытания "Царь-бомбы" были вынужденной мерой. Зато с развитием ракетной техники наша страна обзавелась самым мощным ядерным арсеналом сдерживания. Достаточно вспомнить легендарную тяжёлую ракету Р-36М (по классификации НАТО — SS-18 Satan), официальное принятую на вооружение в 1975 году. Долгие годы наличие в арсенале РВСН такого изделия вызывало бессильную злость в Вашингтоне. Да и сейчас есть чем ответить. На смену Р-36М и Р-36М2 приходит тяжёлая ракета РС-28 "Сармат".

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Теги

сша политика оружие история ракеты ядерное оружие ссср холодная война царь-бомба
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