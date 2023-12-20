Командующий Дальней авиацией ВКС заявил, в следующем году войска станут получать новые самолёты, построенные на новых принципах

Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Всего три страны в мире имеют в составе своих Вооружённых сил стратегическую авиацию. Это Россия, Китай и США. Парк Дальней авиации (ДА) состоит из сверхзвуковых стратегических ракетоносцев Ту-160, турбовинтовых дозвуковых ракетоносцев Ту-95МС и дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Последние модернизируются до версии Ту-22М3М. Что касается самолётов Ту-160, то имеющиеся на вооружении машины этого типа модернизируются до версии Ту-160М. Кроме того, Казанский авиазавод возобновил производство таких ракетоносцев. Машины строятся с нуля.

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Помимо перечисленных больших самолётов на вооружении ДА имеются и перехватчики МиГ-31К, переоборудованные в носители гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Полк таких самолётов появился в составе Дальней авиации ВКС России в 2021 году.

Но и это ещё не всё. Стало известно, что в 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами. Боевыми и лётными. Соответствующее заявление сделал журналистам командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники на следующий год. Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами. Поэтому, надеюсь, что на следующем подведении итогов мы сможем доложить, что это за техника и каким образом она выполняет задачи уже в составе командования дальней авиации.

Итак, в 2024 году Дальняя авиация получит новые самолёты. На новых принципах и с новыми качествами. При этом командующий ДА не назвал, что это за самолёты. О них станет известно лишь на следующем подведении итогов. Интрига! Впрочем, с учётом современных геополитических реалий это абсолютно нормально. Нечего недругам России раньше времени знать о российских оружейных новинках.

Можно лишь предположить, что военачальник говорил о ПАК ДА. Ведь буквально недавно "Ростех" выпустил заявление о том, что в России завершены научные работы по созданию стендовой базы для испытаний перспективного бомбардировщика. А, согласно данным СМИ, строительство опытного образца самолёта ("изделие 80") было начато ещё в 2020 году. Но это только предположение.

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О перспективном авиационном комплексе Дальней авиации информации достаточно мало. Проработка концепции новой машины стартовала ещё в 2009 году. Окончательный облик нового ракетоносца был утверждён российским Минобороны в 2021 году. Согласно данным в открытых источниках, самолёт будет построен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и будет дозвуковым. Такое решение является оптимальным при доставке большой боевой нагрузки на большие расстояния. Предполагается, что сама эта нагрузка может достигать целых 30 тонн. Машина будет оснащена самым современным радиоэлектронным оборудованием и, вероятно, сможет нести самые современные авиационные средства поражения.