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M36 Slugger – лучшая противотанковая САУ армии США в годы Второй мировой войны

Следует признать, что американцы тоже умеют делать оружие. Материал посвящен одной из лучших противотанковых самоходок периода Второй мировой войны
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Американские истребители танков М36 из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, Вербомонтом, Бельгия, 20 декабря 1944 года. Фото: commons.wikimedia.orgВторая мировая война стала периодом рассвета специализированных противотанковых самоходных артиллерийских орудий. До войны их просто не было. Справедливости ради, необходимо отметить, что лидерство в разработке систем вооружения такого назначения принадлежит немцам. Именно они первыми начали работы над своей противотанковой самоходкой StuG III, оснащённой длинноствольной 75-миллеметровой пушкой, ещё в 1936 году! Да и в годы войны немецкие инженеры достаточно преуспели в проектировании всевозможных ПТ САУ.

Несколько хуже дела с противотанковыми самоходками обстояли в РККА. Понимание необходимости такого вида оружия пришло уже в ходе боевых действий. Несмотря на это советские артиллерийские установки вошли в десятку самых лучших истребителей танков периода Второй мировой войны. Это 100-миллиметровая СУ-100 и ИСУ-152 с крупнокалиберной пушкой гаубицей. Кстати, ИСУ-152, любовно прозванная красноармейцами "Зверобоем", не являлась специализированным истребителем танков, а предназначалась для прорыва укрепленных линий обороны противника. Но жизнь заставила. Как показала практика, советская самоходка разделывала всевозможных тяжёлых гитлеровских "кошек" как орехи.

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А как обстояли дела с противотанковыми САУ у тогдашних союзников, например, у американцев? На первоначальном этапе войны у заокеанских партнёров дела со специализированными истребителями танков обстояли плохо. Впрочем, как и с танками. Первой специализированной американской ПТ САУ стала установка М10, построенная на базе среднего танка М4 Sherman ("Шерман"). Достаточно неплохая САУ, вооружённая 76-мм пушкой. Выпускалась в 1942-1943 годах. Такой ограниченный выпуск объясняется тем, что пушка самоходки быстро перестала отвечать реалиям времени.

Противотанковая САУ М10 проезжает через город Сан-Кашано в Валь-ди-Пеза, Италия, 1 августа 1944 года. Фото: commons.wikimedia.orgБыл у американцев ещё один истребитель танков, так же вооружённый 76-мм пушкой. Выпускался в 1943-1944 годах. Это M18 Hellcat. Отличительными особенностями этого "Адского кота" стали сниженная броневая защита и увеличенная подвижность. И строился он на специализированном шасси, а не на шасси танка, как большинство САУ того времени

Но это всё не то. До звания лучшей противотанковой САУ обе эти установки явно не дотягивали по своим боевым характеристикам. Какая самоходка была ещё лучше? M36 Slugger – лучшая противотанковая САУ армии США в годы Второй мировой войны. Это своеобразный американский "Зверобой".

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Появилась эта ПТ САУ после высадки армии США в Тунисе в 1943 году. Высадившись в Африке, американцы были очень неприятно удивлены. Им пришлось встретиться в боях с немецкими тяжёлыми танками "Тигр". А удивление было вызвано тем, что ни одно противотанковое средство американцев не могло пробить толстую броню немецких танков. И хотя у немцев в Тунисе был всего один батальон "Тигров", он попортил немало крови американцам. Потребовалось эффективное средство для борьбы с этими "кошками".

Истребитель танков М36 на военном параде в честь освобождения Чехии в чешском городе Пльзень. Фото: Bloodworx / commons.wikimedia.orgВ итоге в Комитете вооружений США начали разработку нового истребителя танков, способного бороться со всеми вражескими танками на дистанции прямого выстрела. В качестве оружия выбрали новую американскую 90-мм зенитную пушку М1/М2. Выбор именно этого орудия был обусловлен впечатлением, которое на американцев произвела 88-мм немецкая зенитка "ахт-ахт". Немецкая пушка прошивала броню танков союзников на любой дистанции.

В качестве базы для нового истребителя танков взяли уже имевшуюся ПТ САУ М10. Только из-за больших габаритов орудия пришлось существенно увеличить башню (заодно она получила более серьёзное бронирование), установить более мощный поворотный механизм башни и пересмотреть расположение противовесов САУ. Испытания новой установки проводились на Абердинском полигоне.

Противотанковая самоходная артиллерийская установка М36 Slugger. Источник фото: militaryarmament.tumblr.comПротивотанковая самоходная артиллерийская установка М36 Slugger. Источник фото: militaryarmament.tumblr.comПосле проведения испытаний и внесения ряда изменений работы над М36 были завершены. Произошло это в ноябре 1943 года. Тогда же поступил заказ на производство партии новых машин, достаточной для вооружения десяти истребительно-противотанковых батальонов.

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Первые 300 экземпляров "Слаггеров" были произведены путём переделки уже имевшихся САУ М10. На них просто ставили новую башню с новым орудием. А потом была высадка союзников в Нормандии. Именно там встречи с немецкими "Тиграми" и "Пантерами" стали обыденным явлением. Потребность в специализированных истребителях танков резко возросла, поэтому к выпуску М36 были подключены новые предприятия.

Самоходная установка М36, наши дни. Источник фото: https: flickr.comСАУ М36 уверенно уничтожали немецкие танки всего лишь одними выстрелом. Бронебойный тупоголовый снаряд AP-T T33 Shot, выпущенный из 90-мм зенитки пробивал лобовую броню "Пантеры" на дистанции 1000 метров. А бронебойный остроголовый снаряд APC-T M82 пробивал все бронеплиты "Королевского тигра", кроме верхней и нижней лобовых деталей и маски орудия.

Кстати, название Slugger, прикрепившееся к самоходке М36, является солдатским. Это термин из бокса, так называют боксёра, способного нокаутировать противника одним ударом. Вот М36 и "нокаутировали" танки гитлеровцев.

Машина у американцев получилась на редкость удачная. И она была единственной в армии США способной на равных бороться с тяжёлыми танками немцев. Организационно "Слаггеры" сводились в отдельные самоходные истребительные батальоны по 36 машин в каждом. Примечательно, что в отличие от ПТ САУ М10 истребители танков М10 не поставлялись союзникам США до самого окончания Второй мировой войны.

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Основные тактико-технические характеристики истребителя танков M36 SluggerВ зависимости от модели САУ М36 имели разные корпуса. В модификациях М36 и М36В2 были использованы корпуса от САУ М10 и М10А2, а в модификации М36В1 использовался корпус от танка М4А3 "Шерман". Последний отличался лучшим бронированием. Литая башня на всех САУ М36 была одинаковой независимо от модификации.

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техника оружие танки война история военный бронетехника m36 slugger
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