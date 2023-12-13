Истребитель Пе-3 в полёте. Источник фото: airwar.ruНесмотря на то, что в нашей стране традиционно умеют делать боевые самолёты, но и в истории отечественной авиации есть нюансы. Одним из них и является Пе-3. Это тяжёлый истребитель, который истребителем так и не стал. Почему? Об этом ниже.

Что такое самолёт Пе-3? Это ничто иное, как фронтовой пикирующий бомбардировщик Пе-2 конструкции Владимира Михайловича Петлякова, но который переквалифицировали в истребители. Вообще, справедливости ради, стоит отметить, что и Пе-2 (он же ВИ-100) "в детстве" был истребителем.

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Конечно, конструкторская задумка для своего времени была отличная. Самолёт ВИ-100 задумывался как цельнометаллический высотный истребитель-перехватчик и истребитель сопровождения. Довольно новаторская идея для своего времени. Но, истребителем данный самолёт первоначально так и не стал. В НИИ ВВС решили, что авиации РККА нужен пикирующий бомбардировщик и порекомендовали сделать его на базе ВИ-100.

По всей видимости, данное решение было связано с тем, что в руководстве ВВС страны пристально наблюдали за действиями авиации потенциального противника – Германии. На вооружении бомбардировочных эскадр люфтваффе имелся пикирующий бомбардировщик Ju.87 Stuka. Немецкие пикировщики показали себя достаточно неплохо ещё во время войны в Испании. В авиации Красной Армии самолёта, аналогичного "штуке" не было.

Так и появился на свет пикирующий бомбардировщик Пе-2. Машина довольно своенравная, сложная в пилотировании, доступная лётчикам с уровнем подготовки от среднего и выше. Но делать было нечего. На 1940 год в ВВС РККА фактически не имели сколько-нибудь нормального бомбардировщика. Имевшийся в наличии СБ-2 морально устарел, а перспективный Ту-2 из-за ряда проблем запаздывал с производством. Пикирующий бомбардировщик Пе-2 перед войной был запущен в серийное производство.

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Истребитель Пе-3бис. Источник фото: www.airwar.ruБомбардировщик? Да. Пикирующий? Нет. Как говорилось, данный самолёт был очень сложным. Что касается применения Пе-2 с пикирования, то достаточно сказать что абсолютное большинство бомбоштурмовых ударов полки на Пе-2 наносили с горизонтального полёта. Пикировать не умели и боялись. Применение "пешки" с пикирования стало довольно массовым только с 1943 года. Да что говорить, если в 1-м бомбардировочном авиационном корпусе под командованием Героя Советского Союза Ивана Семёновича Полбина (впоследствии Дважды Герой) осенью 1943 года только один авиационный полк на "пешках" (128-й) мог бомбить с пикирования. Это говорит о том, насколько Пе-2 был пикировщиком. Тем более сразу после окончания войны все имевшиеся в наличии "пешки" были списаны. Весьма показательно. Но воевали на том что есть, выбора не было.

Что касается самолёта в амплуа истребителя, то Пе-3 появился в первые месяцы войны. Летом 1941 года стало понятно, что барражирующий перехватчик нужен позарез. Необходимо было сбивать вражеские бомбардировщики, осуществлявшие налёты на Москву и бороться с докучливыми самолётами-разведчиками люфтваффе. Тут и вспомнили про истребительное прошлое бомбардировщика Пе-2.

Переделка серийного бомбардировщика в истребитель, проходившая под руководством авиаконструктора Петлякова В.М. заняла всего четыре дня. Первый истребитель поднялся в воздух уже 7 августа 1941 года. Новый самолёт получился благодаря упрощению конструкции серийной машины: были сняты автомат пикирования и тормозные щитки, убрано место стрелка-радиста, установлена упрощённая "истребительная" радиостанция...

В общем, истребитель сделали, запустили в серийное производство, организовали перевооружение на него авиационных полков. Самолёт повоевал. Использовался в качестве истребителя ПВО, истребителя сопровождения, были и воздушные победы.

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Но полноценным истребителем Пе-3 так и не стал. Почему? А потому что авиационные полки, вооруженные самолётом Пе-3 привлекались преимущественно для ударов по наземным целям и ведения разведки в интересах командования. Большая часть самолетовылетов была произведена именно для нанесения бомбоштурмовых ударов по противнику. Примечательный тот факт, что все немногочисленные авиаполки, перевооруженные на Пе-3, так и остались... бомбардировочными.

Исключением, пожалуй, стал 95-й скоростной бомбардировочный авиационный полк (сбап), переименованный после получения новой материальной части в 95-й истребительный авиаполк, а затем переданный в состав 6-го истребительного авиакорпуса ПВО Москвы.

Остальные полки на Пе-3 так и оставались бомбардировочными. В последствии эти части перевооружались на бомбардировщики Пе-2.

Если говорить о том, насколько удачной была "пешка" в амплуа истребителя, то стоит посмотреть на количество выпущенных Пе-3. Таких машин в период с августа 1941 г. по март 1944 г. было выпущено всего 360 единиц. Капля в море на фоне общего числа истребителей, выпущенных в годы войны.

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Весьма любопытно сравнить отечественный Пе-3 с аналогичным самолётом противника – Messerschmitt Bf.110. Сравнительные характеристики "пешки" (в истребительной конфигурации) и "мессера" представлены ниже.

Вся информация в таблице собрана из открытых источниковКонцептуально оба самолёта схожи. Схожи и их геометрические размеры. Только вот немецкий высотный истребитель был на более чем на тонну легче советского. По скоростным характеристикам оба самолёта практически равны, хотя Пе-3 на пределе своей высотности был несколько шустрее немецкого истребителя. Зато "мессер" летал существенно выше. Кроме того, немецкий самолёт существенно выигрывал у Пе-3 по массе секундного залпа. Всё же он имел две пушки и батарею из четырёх пулемётов.

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Кстати, как и Пе-3, немецкий Messerschmitt Bf.110, что называется, "не зашёл" в роли высотного перехватчика и истребителя сопровождения. На Восточном фронте данный тип использовался в основном в качестве истребителя-бомбардировщика. Но уже к середине 1943 года все машины данного типа были отозваны с советско-германского фронта. Причиной такого решения стали советские истребители Як-1 и ЛаГГ-3, нанёсшие существенные потери "сто десятым". Порой доходило до того, что Messerschmitt Bf.110 вылетали на задания в прикрытии более скоростных и манёвренных Bf.109.