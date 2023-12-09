McDonnell F-4C-23-MC Phantom II в полёте над Южным Вьетнамом, 1968 год. Фото: commons.wikimedia.orgОдним из самых знаковых самолётов в истории мировой боевой авиации, безусловно, стал F-4 Phantom II ("Фантом"), разработанный американской компанией McDonnell Douglas. Свой первый полёт машина совершила в мае 1958 года, а снята с вооружения американской армии была только в 1986 году. Хотя лётчики Корпуса морской пехоты США продолжали летать на ней до 1992 года.

Самолёт серийно выпускался в различных модификациях с до 1981 года. Всего было выпущено 5195 экземпляров. Для сравнения, более новых истребителей F-16 за всё время произведено всего около 4700 машин. Так что F-4 по праву считается самым массовым реактивным боевым самолётом, когда-либо выпускавшимся американской авиационной промышленностью.

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Самолёты-разведчики RF-4 Корпуса морской пехоты США, 1990 год. Фото: commons.wikimedia.orgСамолёты данного типа продолжают оставаться на вооружении ВВС Греции, Турции, Южной Кореи и Ирана.

F-4 Phantom II – уникальный самолёт. Это и истребитель дальнего радиуса действия, и истребитель-бомбардировщик и тактический самолёт-разведчик. Можно даже говорить, что "Фантом" в момент своего появления даже в некотором плане опередил своё время. По крайней мере, советские авиаконструкторы на момент появления американской машины со своей стороны не могли предложить ничего подобного.

Довольно любопытная публикация, посвящённая американскому самолёту когда-то вышла на страницах американского аналитического издания 19FortyFive. Автором материала является Харрисон Касс – бывший военнослужащий ВВС США.

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"Фантом" во Вьетнаме, 1967 год. Фото из открытых источниковВ своём материале эксперт рассказал, что на счету F-4 Phantom II шестнадцать мировых лётных рекордов, в том числе по скорости и высоте полёта. В частности, рекорд скорости, установленный "Фантомом", оставался непобитым до 1975 года. До тех пор пока на вооружении ВВС США не появился новый истребитель F-15 Eagle, установивший новый скоростной рекорд.

Здесь необходимо сразу отметить, что заокеанский аналитик неприкрыто "лукавит". Максимальная скорость F-4 составляет 2370 км/ч, максимальная скорость более нового F-15 – 2655 км/ч (самолёт полетел в 1972 году). Зато максимальная скорость советского перехватчика МиГ-25, принятого на вооружение авиации ПВО СССР ещё в 1970 году составляла 3000 км/ч. Но американских экспертов всегда так, они предпочитают "не замечать", что кто-то может делать оружие лучше, чем производят в США.

Обладая максимальной скоростью в 2,2 Маха, "Фантом" был довольно быстрым, учитывая довольно приличные габариты и массу самолёта. Со слов аналитика, максимальная взлётная масса "Фантома" составляла 61000 фунтов, что в пересчёте на привычные килограммы равно почти 27700 кг. Ожидалось, что при такой массе самолёт будет "ковылять" в воздухе. Но это оказалось не так. Два двигателя General Electric J79, установленных на "Фантоме" обеспечивали ему скорость в 1400 миль в час (2592 км/ч, поскольку в авиации используются морские мили), практический потолок в 60000 футов (18288 метров) и скороподъёмность в 41300 футов в минуту (12588 м/мин).

В данном случае заокеанский эксперт опять лукавит. Заявленная максимальная масса самолёта, представленная в открытых источниках, составляет 20230 килограммов.

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Скорость – это жизнь. Именно такой девиз был лётчиков "Фантомов". И сейчас станет понятно, почему.

"Фантом" очень ценился за ускорение, которое можно было плавно "включать и выключать". При этом самолёт не отличался особой манёвренностью. Советские МиГи могли превзойти американский самолёт, который не предназначался для воздушных боёв и страдал от "рысканья" на крутых виражах.

F-4 предназначался для поражения воздушных целей при помощи ракет с радиолокационным наведением за пределами прямой видимости, а не ведения ближнего воздушного боя при помощи встроенных пушек. Более того, на первых "Фантомах" вообще не было пушки. Только девять узлов подвески, на которых можно было разместить девять тонн боевой нагрузки. И отсутствие пушки являлось самой большой ошибкой проектировщиков.

Как сказал Джон Чезире, совершивший во Вьетнаме 197 боевых вылета на F-4, снаряды очень дёшевы и летят туда, куда выпущены. Летчик заявил, что ему нужна была пушка. И он очень хотел, чтобы она была на его самолёте.

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А со слов Джека Дейли – директора Национального музея ВВС США, каждый экипаж RF-4 (разведывательная версия "Фантома") мечтал, чтобы на самолёте имелось встроенное вооружение.

Но на "Фантомах" особое внимание уделялось ракетам с тепловым и радиолокационным наведением. Ракеты того времени не отличались высокой надёжностью. Зачастую экипажам "Фантомов" приходилось выпускать по несколько ракет по одной цели. А ещё во Вьетнаме часто требовалась визуальная идентификация противника, что исключало ракетный воздушный бой на больших дистанциях.

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В общем, уже понятно откуда у американских военных лётчиков появился такой интересный девиз. Не от того, что они просто были фанатиками высоких скоростей. А оттого, что высокая скорость их "Фантомов" являлась залогом выживания.