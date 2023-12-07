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О кошках, которые не боятся воды

Все кошатники точно знают, что их питомцы не любят купаться. Но и среди кошачьих есть те, которые не боятся воды
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Фото из открытых источниковКак известно большинство людей очень любят кошек. При этом владельцы кошек почему-то наивно считают, что это они владельцы. На самом деле, каждый уважающий себя кошак считает в точности наоборот – что владелец принадлежит коту. Но сейчас речь не о психологии кошек.

Люди любят кошек. А кошки при своей природной чистоплотности не очень любят воду (за крайне редким исключением). Но разве человеку это объяснишь? Поэтому каждый уважающий себя кошатник считает необходимым проводить своему питомцу регулярные водные процедуры. То есть просто купать его.

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Фото из открытых источниковОперация по "постирке" кота – то ещё удовольствие. Кошатники со стажем точно знают, что без предварительной подготовки и специального снаряжения к данной процедуре приступать ни в коем случае нельзя. Пожалуйста, только не давайте читать это своему коту!

Из специального снаряжения для купания кота потребуются краги (это такие длинные перчатки из плотного материала) и желательно маска сварщика. Эти элементы снаряжения необходимы для защиты кожного покрова купающего. Оптимально, конечно, одеть общевойсковой защитный комплект из плотной резины. Но это по наличию оного и по желанию проводящего водную процедуру коту.

Кроме того, возможно, понадобятся помощник. Желательно из числа добровольцев, который прекрасно понимает на что он идёт! Этот человек будет наносить на вашу кисю всякие кошачьи шампуни, пока Вы будете заниматься удержанием питомца по пузико в воде и затем смывать с него пену.

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Еще нужны будут сачок покрупнее и несколько человек, которые выступят в роли загонщиков... На роль последних обычно зовут тех, кого не так жалко. Зачем это всё? Просто после того, как процедура купания кота благополучно завершится, у Вас возникнет желание просушить шёрстку своей киси чистым полотенцем.

Только чтобы кот стал сухим, его будет необходимо удержать. Это маловероятно. Поскольку кошак, рассерженный таким отношением к собственной благородной персоне, обязательно скажет Вам пару "ласковых" слов на своём шипящем кошачьем языке, вырвется и будет таков. Вот тут и понадобятся сачок и загонщики. В противном случае это мокрое чудо будет носится по всей квартире и разносить воду.

В общем, просьба не воспринимать эту инструкцию по купанию кота всёрьёз и не обвинять автора в нехорошем отношении к животным. Это всего лишь шутка. Но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки...

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Турецкий ван ощущает себя в воде вполне комфортно. Фото из открытых источников

Интересно, а вообще бывают кошки, которые изначально любят воду? Не отдельные индивиды среди семейства кошачьих, а какие-то отдельные виды. Есть ли те кошки, которые не боятся воды?

Конечно, есть и такие среди кошек. Пожалуй, самыми известными являются ванские водоплавающие коты. Здесь следует заметить, что название породы не от слова "ванная", а от названия озера Ван в Турции. Это озеро достаточно древнее и имеет вулканическое происхождение. Водоём изолированный, не имеет никакого стока, поэтому вода в нём горькая и солёная. По вкусу она напоминает минералку из-за большого содержания соды.

А на берегах это древнего озера обитают представители не менее древней породы ванских кошек. Примечательно, что турецкие ваны не только водятся по берегам озера, они достаточно свободно плавают, ныряют и кормятся рыбой в достаточно жёсткой воде озера. Фактически ванские коты живут в воде. Правда, на глубину не заплывают, предпочитая мелководье с прогретой водой.

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Широкую мировую известность ванские водоплавающие коты получили в середине XX столетия. В 1955 году британская журналистка Лора Лашингтон была в Турции с рабочей поездкой. В одной из деревенек она заприметила пару очень симпатичных котят. Журналистка была заядлой кошатницей. После непродолжительного торга котята заняли свои места в автомобиле гостьи с туманного Великобритании.

После того как журналистка проехала на машине весьма приличное расстояние, она решила отдохнуть на берегу небольшой речушки. Можно только представить глаза Лоры, когда она увидела, как котята вылетели из машины и помчались к воде. А затем плюхнулись в неё и начали весело плескаться! Спустя некоторое время журналистка приобрела ещё пару уникальных усатых. Так ванские водоплавающие коты оказались в Великобритании, а оттуда распространились по всей Европе.

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Но турецкий ван – не единственная порода кошек, которая не боится воды. С водными процедурами "дружат" турецкая ангора, мейн-кун, абиссинская кошка, сибирская кошка и норвежская лесная кошка.

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