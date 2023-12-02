Фото из открытых источниковНа момент начала Великой Отечественной войны основной ударной силой ударной силой Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) являлись механизированные корпуса, они же мехкорпуса. Каждое такое соединение состояло из двух танковых дивизий, моторизованной дивизии, а так же частей и подразделений боевого обеспечения.

Если говорить о моторизованной дивизии, то она представляла собой стрелковую дивизию, которая была максимально подвижной за счет оснащения автомобильной техникой, а так же имела в своем составе "собственный" танковый полк.

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Каждый механизированный корпус РККА к началу войны представлял довольно грозную силу. Достаточно отметить, что только танков различных типов в каждом мехкорпусе должно было насчитываться более тысячи единиц. К сожалению, но не всегда численность и оснащение таких соединений соответствовало заявленному штатному расписанию, так как на момент нападения Германии на СССР многие из них находились ещё в стадии формирования.

Создание мехкорпусов было связано с тем, что военно-политическое руководство СССР прекрасно осознавало, что предстоит "война моторов". Понимали это и в Берлине. Более того, по результатам французской кампании гитлеровское руководство несколько пересмотрело тактику применения вермахта. Основным инструментом для ведения блицкрига – молниеносной войны, стали именно танковые дивизии. Они должны были наносить удары, проводить охваты войск противника и развивать успех, осуществляя прорывы на большую оперативную глубину.

Немецкие танки из 1-й танковой группы, 1941 год. Источник фото: army-news.orgНо, пока стоит вернуться к мехкорпусам Красной Армии. Несмотря на то, что каждое такое формирование представляло довольно внушительную силу и могло даже вести самостоятельные боевые действия на довольно широком участке фронта, уже в начале сентября 1941 года все механизированные корпуса РККА были расформированы. Причин, которые подтолкнули Ставку Верховного Главнокомандования СССР на такой шаг, достаточно много. Среди главных необходимо выделить огромные потери в первые недели войны, а так же экстренную эвакуацию предприятий бронетанковой промышленности на восток страны. Кроме того, опыт первых недель ожесточённых боёв показал, что такие громоздкие соединения крайне трудно управляются. Здесь сыграли свою роль и крайне низкая обученность командного состава соединений, и низкая насыщенность подразделений средствами радиосвязи, и проблемы с логистикой на начальном этапе войны.

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Безусловно, советское военно-политическое руководство не отказалось от механизированных соединений, основным ударным средством которых являлись танки. Формирование новых мехкорпусов началось уже летом 1942 года. Этому способствовали наметившийся перелом на фронте в пользу Красной армии, а так же постоянный рост количества танков, выпускаемыми отечественными предприятиями. Только первые заново сформированные механизированные корпуса появятся в РККА только в середине 1942 года. Чуть ранее начнётся формирование танковых корпусов, которые впоследствии и основной ударной силой Красной Армии и позволят одержать победу над гитлеровской Германией. Кстати, у противника танковые и моторизованные дивизии с самого начала войны входили в состав корпусов, а из последних уже формировались танковые группы и танковые армии.

Особенно следует отметить, что корпуса РККА нового облика формировались уже из бригад, а не из дивизий. Соответственно, новые соединения стали лучше управляемыми при ведении боевых действий. А уже вслед за танковыми и механизированными корпусами начнется формирование и целых танковых армий.

А теперь сравнение боевого потенциала двух типов соединений: танкового корпуса Красной армии и танковой дивизии вермахта в годы Великой Отечественной войны.

На первый взгляд, сравнивать потенциал корпуса с дивизией немного некорректно. Все же, корпус является более крупной боевой величиной, состоит из дивизий и бригад. Дивизия, свою очередь, тоже может состоять из тех же бригад, но чаще бывает, что тактическими единицами для формирования дивизии служат полки и отдельные батальоны. Соответственно, сравнивать надо соединения одинакового типа. Но не в данном случае.

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В рассматриваемом варианте важны численность личного состава соединений, а так же оснащенность их вооружением и военной техникой. Поскольку на протяжении всей войны, штатное расписание формирований у обеих сторон постоянно менялось как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения, то оптимальным будет сравнение боевого потенциала танковых соединений на 1943 год. Как раз середина войны.

Списочный личный состав танкового корпуса РККА на тот момент состоял из чуть менее 9700 человек. Соединение состояло из трех танковых бригад, мотострелковой бригады, самоходно-артиллерийского полка, миномётного полка, дивизиона гвардейских миномётов ("Катюши") и других подразделений боевого и тылового обеспечения. Например, рота подвоза горюче-смазочных материалов – это тыловое обеспечение, а разведывательный батальон – боевое обеспечение.

Ниже представлено суммарное количество танков, самоходных артиллерийских установок, буксируемых артиллерийских орудий и миномётов всех основных боевых подразделений танкового корпуса РККА.

Танков всех типов – 168 единиц, из только 98 были средними танками Т-34. К началу 1944 года ситуация изменилась в лучшую сторону и доля "тридцатьчетверок" достигла 100%, а их суммарное количество составило 208 машин.

Самоходных артиллерийских установок (САУ) – от 12 до 21 единицы. Количество САУ зависело от типа самоходно-артиллерийского полка (легкий, средний или тяжелый). Например, тяжелый полк на СУ-152 первоначально насчитывал всего 12 машин. Насыщение танковых корпусов САУ продолжилось в ходе войны, и уже на начало 1944 года каждый танковый корпус имел в своем составе все три самоходно-артиллерийских полка (сап).

Артиллерийские орудия калибром до 76 миллиметров включительно – 36 единицы.

Минометы, калибром от 82 до 120 миллиметров включительно – 52 единицы.

Гвардейские реактивные минометы ("Катюши") – 8 единиц.

А что же было у противника? Как уже говорилось выше, основным инструментом для проведения наступательных операций у командования вермахта являлись танковые дивизии.

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Кстати, на начало кампании на Восточном фронте (война против СССР) каждая такая танковая дивизия имела в своём составе танковый полк, моторизованную бригаду, артиллерийский полк, разведывательный батальон и батальон мотоциклистов. Это основные боевые подразделения. Помимо них имелись еще подразделения обеспечения. На начало войны с СССР численность личного состава в боевых подразделениях танковых дивизий вермахта незначительно превышала 10 тысяч человек, суммарная численность личного состава в такой дивизии на 22 июня 1941 года достигала 13700 солдат и офицеров.

Сразу на себя обращает внимание тот факт, что в составе немецких танковых дивизий был всего лишь один танковый полк. Но надо понимать, что это за танковый полк. Больше половины таких полков состояли из двух танковых батальонов, а остальные были трёхбатальонного состава.

На начало войны каждый танковый батальон имел в своем составе три танковых роты, которые вооружались легкими и средними танками. Всего в каждом батальоне имелось от 67 до 71 танка. С учетом того, что танки числились и штабе немецкого полка, суммарное количество танков в танковом полку двухбатальонного состава достигало. 150 машин. А полк трехбатальонного состава должен был иметь на вооружении уже 221 танк. Но это по штатному расписанию. В реальности танков могло быть как чуть больше, так и чуть меньше. Например, в 1942 году количество танков в танковой дивизии вермахта было доведено по штату до 200 машин.

Кстати, 1943 год является очень знаковым для танковых войск гитлеровской Германии. Для начала следует отметить, что именно в этом году произошла унификация танкового парка немецких частей. Теперь устаревшим легким танкам T-II и средним танкам T-III отводилась вспомогательная роль. На тот момент типовой состав вооружения каждого танкового батальона насчитывал от 64 до 69 танков T-III и T-IV. Это с учетом танков управления батальона. Итого, в немецком танковом полку насчитывалось от 128 до 138 танков. И это в единственном танковом подразделении дивизии! Фактически количество танков в полку не изменилось с начала войны. И это в воющих частях.

Если сравнить цифры с численностью бронетехники танкового корпуса РККА, то они окажутся весьма близкими – 168 танков против 138. Вроде бы, в данном случае перевес в пользу советского соединения. Пусть и небольшой. На самом деле, не в все так просто.

Дело в том, что именно в 1943 году на вооружение панцерфаффе (немецких танковых войск) стали поступать T-V, известные так же как "Пантера". Танк, который так просили немецкие танкисты у своего командования для эффективного противодействия советским "тридцатьчетверкам". По немецкой классификации "Пантера" считается средним танком из-за калибра орудия. На самом деле это тяжелая машина, которая представляла серьезную угрозу для танкистов Красной армии.

В том же 1943 году командование панцерфаффе решило пересмотреть штатное расписание своих подразделений. Согласно первоначальным замыслам, каждый танковый батальон должен был насчитывать четыре танковых роты по 22 машины, еще 8 бронированных машин имелось в штабе батальона. Всего 96 танков в каждом батальоне. И все это должны были быть однотипные машины: либо T-IV, либо "Пантеры". Таким образом, в танковой дивизии вермахта насчитывалось 192 танка.

Если говорить о другом вооружении, то в немецкой танковой дивизии по штату имелось следующее вооружение:

легкие полевые гаубицы 105-миллиметровые гаубицы – 24 единицы;

тяжелые гаубицы 150-миллиметровые гаубицы – 12 единиц;

тяжелые 150-мм пехотные орудия – 4 единицы (по 2 в каждом пехотном полку);

артиллерийские орудия калибром 75 миллиметров – 20 единиц;

средние 81-миллиметровые миномёты – 30 единиц;

противотанковые пушки калибром 37-мм и 50-мм – 48 единиц.

Если сравнить представленный выше состав вооружения танкового корпуса РККА и танковой дивизии вермахта, то можно обнаружить, что прослеживается некоторый паритет в количественном составе артиллерии. Только по количеству пехоты советский танковый корпус серьезно проигрывал немецкой танковой дивизии.

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Так же советский танковый корпус проигрывал и по количественному составу танков. Но это продолжалось недолго, только до 1944 года. Советские соединения продолжали насыщаться бронетехникой, а в танковых частях вермахта происходило сокращение штатов из-за огромных потерь на фронте. Например, к концу войны в танковых дивизиях гитлеровской Германии по штату было всего меньше сотни танков.