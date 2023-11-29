Фото: Rheinmetall Defense / wikipedia.orgВ последнее время в мире всё большую популярность набирают самоходные артиллерийские установки, размещённые на колёсном шасси. Среди плюсов такого решения называются повышенная мобильность колёсной САУ, достаточно высокая скорость передвижения и относительно низкий расход моторесурса шасси. Гусеничные базы в этом плане более капризные.

Про мобильность можно поспорить. Колёсные САУ мобильны, если есть дороги с твёрдым покрытием. По бездорожью в распутицу они не пройдут. Там без гусеничного шасси не обойтись.

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Кстати, на вооружении российской армии колёсных самоходных артиллерийских до последнего времени не было. Только недавно отечественная перспективная 152-мм колёсная САУ "Мальва" завершила государственные испытания и стала поставляться в войска. Нет колёсных САУ и на вооружении бундесвера. Основной самоходкой немецкой армии является 155-мм гусеничная PzH 2000. До последнего времени эта артиллерийская установка считалась одной из лучших в мире. Однако события последнего времени продемонстрировали, что это не так. Как оказалось, PzH 2000 часто ломается и не выдерживает высокого темпа стрельбы. Кстати, и хорошо.

Вообще первенство в разработке колёсных САУ заслуженно стоит отдать шведам. Именно шведским инженерам удалось спроектировать и воплотить в металле колёсную 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer ("Лучник"). Орудие размещено на грузовом шасси повышенной проходимости. Боевой расчёт состоит из трёх человек, но из-за высокой степени автоматизации при необходимости управлять гаубицей и вести огонь может всего лишь один человек!

Колесная САУ Rheinmetall HX3 10x10. Фото: RheinmetallПохоже, что немцам стало обидно, что скандинавы обогнали их в разработке современного вооружение. Немецкие инженеры решили создать нечто подобное.

Ещё весной 2021 года публике была представлена новая немецкая колёсная гаубица Rheinmetall HX3 10x10 от одноимённого оборонного концерна. Каковы её особенности?

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Во-первых, это грузовое шасси высокой проходимости MAN Military Vehicles (RMMV) с колёсной формулой 10x10.

Во-вторых, установка имеет полностью закрытую бронированную башню, установленную в задней части грузовой платформы. Башня имеет угол разворота 360 градусов и оснащена 155-мм гаубицей Rheinmetall L52.

Гаубица аналогична той, что установлена на PzH 2000. Орудие способно вести огонь на дальность 30 километров при использовании обычных снарядов и на дальность до 40 километров при использовании активно-реактивных боеприпасов. Возимый боекомплект составляет 60 выстрелов.

В походном положении орудие удерживается при помощи специального зажима, расположенного в задней части кабины экипажа установки.

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В-третьих, новую САУ отличает достаточно высокий уровень автоматизации. В башне установлена автоматическая система заряжания с электрическим приводом и цифровой системой управления для заряжания и разряжания боеукладки. Данные процедуры можно выполнять вручную.

В-четвёртых, башня установки управляется дистанционно. Управление осуществляется из кабины экипажа. Автоматика позволила сократить расчёт САУ всего до двух человек. Кабина экипажа имеет противопульное и противоосколочное бронирование.

В-пятых, новая немецкая гаубица Rheinmetall HX3 10x10, вероятно, оснащена автоматизированными системами огнём и связи для ведения сетецентрического боя с быстрыми передачей приказов и перенаправлением огня.

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В качестве резюме необходимо отметить, что задумка неплохая. Но есть нюансы. САУ Rheinmetall HX3 10x10 – это по сути концепт, перспективная разработка. Ни в одной армии мира такой самоходной артиллерийской установки пока нет. Нет её и в бундесвере. И вряд ли будет. Дело в том, что, вероятно, это очень дорогая "игрушка". Для справки, стоимость одной гусеничной 155-мм гаубицы PzH 2000 составляет 4,5 миллиона долларов. Новое чудо немецкой конструкторской мысли будет стоить явно дороже.