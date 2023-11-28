Основной боевой танк Т-72Б3. Фото: mil.ru / commons.wikimedia.orgС Первой мировой войны ни одна уважающая себя армия в мире не обходится без танков. Эти бронированные машины стали и главными инструментом молниеносных атак, и последней надеждой в обороне. Поэтому военные всех стран стремятся иметь на вооружении современные танки, имеющие нормальную огневую мощь и достаточно адекватную бронированную защиту.

К сожалению, в истории войн были моменты, когда армиям приходилось воевать тем, что есть под рукой – собранными на скорую руку эрзац-танками. Так было при обороне Одессы в 1941 году, когда у героически оборонявших город частей РККА просто не было танков. Пришлось "соображать" боевые машины из подручных материалов. В результате появился танк НИ-1 ("На испуг").

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Танк НИ-1. Фото из открытых источниковЭтот бронированный трактор, с установленным вооружением, наводил ужас на гитлеровских и румынских вояк. И от того что НИ-1 стал вынужденной мерой, он не стал худшим танком ни в период Великой Отечественной войны, ни в истории мирового танкостроения. Своё дело "На испуг" сделал. И сделал его достойно.

Кстати, интересный экземпляр бронетехники, похожий на советский НИ-1, появился несколько ранее на другой стороне земного шара – в Новой Зеландии. Вот уж, действительно, худший танк за всю историю мирового танкостроения. Это танк Боба Семпла.

Танк Боба Семпла. Фото: commons.wikimedia.orgДо начала Второй мировой войны Новая Зеландия, являвшаяся на тот момент частью Британской империи, не имела собственного производства боевых бронированных машин. Хотя идеи о вооружении новозеландской армии бронетранспортёрами и танками выдвигались ещё до начала боевых действий, особой поддержки они не получили. А после падения Франции в 1940 году и потери там британцами большей части своих танков производство танков для Новой Зеландии стало и вовсе маловероятным.

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А война шла своим чередом. В Веллингтоне – столице Новой Зеландии, были очень напуганы. Дело в том, что японские войска могли вторгнуться на острова в любой момент, а обороняться новозеландским солдатам было просто нечем – не было танков. Зато было аж шесть британских танкеток Carden-Loyd, представлявших собой лёгкие транспортёры с пулемётами. Разве это сила?

Танк Боба Семпла. Фото из открытых источниковНо у новозеландцев был Роберт (Боб) Семпл, который не только занимал пост министра труда, но и отвечал за мобилизационные мероприятия. Именно благодаря инициативе этого человека было решено, что лучшим средством для ведения войны станет обычный трактор с установленными на него броней и вооружением. Для ускорения процесса переделки трактора в "танк" броневую защиту было предложено крепить при помощи болтов. Такая модернизация должна была занимать всего несколько часов.

В качестве базы использовали американский гусеничный трактор Caterpillar D8. На тот момент новозеландцы имели в своём распоряжении около сотни таких машин. Конструкцию трактора несколько доработали – удлинили гусеницы и заменили коробку передач. В результате улучшилось управление машиной.

Но возникли трудности с броней. Ничего похожего на неё у Семпла и его сподвижников в наличии не было. Тогда взяли обычные гофрированные пластины из марганца и закрепили их при помощи болтов. Предполагалось, что такая "броня" будет держать снаряды японских танков.

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С тяжёлым вооружением для самодельного танка тоже были трудности. Пушек не было. Поэтому новую бронетехнику решили вооружить шестью 7,7-мм пулемётами Bren. Два пулемёта расположили в лобовом листе, один в башне, два по бортам, один в кормовом листе. Экипаж "танка" состоял из восьми человек. При этом одному из стрелков для ведения огня приходилось ложиться на матрас, наброшенный на двигатель. Ко всему прочему, из-за формы корпуса и частых вибраций точная стрельба из пулемётов казалась чем-то фантастическим.

Танк Боба Семпла получился довольно неуклюжей конструкцией. Боевая масса машины составила 25,4 тонны. Шестицилиндровый дизельный двигатель мощностью 127 л.с. мог разогнать её только до скорости 24 км/ч.

Модернизация тракторов выходила очень затратной.

К 1941 году было построено три танка. Они даже приняли участие в военном параде в Окленде. У Семпла и его сподвижников была надежда, что публике танки понравятся. Но результат оказался прямо противоположным. После парада местные СМИ целый день высмеивали непонятную бронетехнику квадратного сечения.

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Чем всё закончилось? А закончилось тем, что программа строительства таких танков была закрыта. Несмотря на недостатки, две построенных машины были переданы военным. Те не нашли им лучшего применения, как использовать для охраны пляжей от высадки японцев. Японцы так и не высадились в Новой Зеландии.