MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
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После окончания Второй мировой войны начался очередной виток глобального противостояния, впоследствии прозванный холодной войной. Правда, противниками на этот раз стали вчерашние союзники.
Впрочем, в контексте современных геополитических реалий можно смело говорить, что США никогда не были союзниками СССР, а тем более современной России. Все заверения о "партнёрстве" были ширмой и преследовали лишь одну цель – максимально ослабить нашу страну ради достижения корыстных интересов Штатов.
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Новый глобальный конфликт, перейди он в горячую фазу, обещал быть самым кровопролитным в истории человечества. Во-первых, у противоборствующих сторон появилось ядерное оружие и средство его доставки. Во-вторых, Советская армия, прошедшая горнила Великой Отечественной войны, представляла собой самую грозную силу в мире. На тот момент она была прекрасно оснащена, обучена и очень мотивирована. Ни один советский солдат или офицер не хотел, чтобы повторилось то, чего пришлось пережить Советскому Союзу за четыре страшных года. Для предотвращения похожего конфликта были хороши все средства.
А ещё Советская армия была прекрасно оснащена современными танками, превосходящими по своим характеристикам все зарубежные аналоги. Именно отечественные танки стали настоящей головной болью генералов НАТО. Применения ядерного оружия в будущем конфликте могло и не быть, но советские танки могли доехать до Ла-Манша, попутно разбив все европейские армии заодно с американскими войсками.
Американцам что-то надо было делать. В Вашингтоне долго думали и наконец придумали. Задумка состояла в создании нового танка, который бы мог эффективно бороться с советскими боевыми машинами.
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Для реализации своих замыслов американцы подтянули и западных немцев. Всё же бундесвер был той армией, которая первая попала бы под каток советских танковых дивизий и подразделений Национальной народной армии ГДР. В общем, предприимчивые американцы предложили немцам объединить усилия в разработке нового танка. Тем более что сумрачный тевтонский гений всегда отличался интересными идеями в проектировании средств уничтожения населения планеты.
Интересно, в то время янки уже "втирали" немцам про единые стандарты НАТО или эту фишку они придумали позже, чтобы продавать своё оружие?
Больше всего американцев в то время беспокоил отечественный Т-62, ставший первым советским основным боевым танком. Оснащённый улучшенным бронированием и мощной 115-мм пушкой он не оставлял никаких шансов западной бронетехнике. Ничего подобного ни у американцев, ни у европейцев из НАТО в то время ещё не было. В то время основным боевым танком американцев в Европе был M60 Patton, а немцы катались на своём Leopard 1.
Инициатором разработки коллективного "супертанка" для борьбы с Советами стал министр обороны США Роберт Макнамара. Участие двух государств в работах он мотивировал тем, что стран НАТО разное вооружение, которое приводит к серьёзным проблемам в логистике. Последние могут стать причиной ещё больших трудностей.
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Всё же уже тогда американцы "втирали" про стандарты НАТО.
Стремясь реализовать план Макнамары, США и ФРГ подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно меморандума, обеим сторонам гарантировалось равное право голоса, касающееся будущей конструкции танка и его технических характеристик. Сам танк получил обозначение MBT-70.
Споры между конструкторами двух стран начались ещё на стадии проектирования. Самое смешное, что одной из главных причин споров стал вопрос, какую систему измерения использовать в проекте. Немецкие инженеры настаивали на привычной метрической, а американцы требовали, чтобы проект был исполнен в дюймовой системе измерения. Всё же сторонам удалось прийти к какому-то компромиссу, пусть и временному.
Новый танк должен был получить башню увеличенного размера, которая должна была быть оснащена средствами защиты от химического, биологического и ядерного оружия. По соглашению конструкторов боевая машина должна была получить броню нового типа. Эта броня конструктивно должна была состоять из двух разнесённых слоёв. Первый внешний слой – толстая твёрдая холоднокатаная сталь, внутренний – "мягкая" сталь, которая должна была защитить от фрагментации внешнего броневого слоя при попадании в неё снаряда.
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Ещё одним конструктивным новшеством танка MBT-70 должна была стать гидропневматическая подвеска, позволяющая уменьшать клиренс всего до 10 сантиметров! Такое решение было призвано обеспечить лучшую маскировку боевой машины в обороне.
Кроме того, очень впечатляло вооружение танка. Он должен был получить 152-мм пушку вместо привычной 105-мм нарезной. В качестве дополнительного вооружения американцы предлагали 20-мм автоматическую пушку и 7,62-мм пулемёт.
Проектная боевая масса MBT-70 составляла 50 тонн. Это больше чем у немецкого Leopard 1 и даже больше, чем у М60. Однако перспективный танк должен был обладать лучшей подвижностью и скоростью по сравнению с уже имеющимися танками. Достигнуть этого предлагалось при помощи мощного дизельного двигателя (1500 л.с.).
Получилось? Ничего подобного. В конечном итоге проект был свёрнут. Причинами послужили конструктивные сложности перспективной боевой машины и отсутствие понимания и связи между немцами и американцами.
Ещё американцы заявляют, что танк на выходе должен был получиться очень тяжёлым. Соответственно, он бы не смог перемещаться по европейским мостам и перевозиться железнодорожным транспортом. Как следствие ещё не созданный танк заранее был признан непригодным для будущего конфликта в Европе.
Интересно, а в США свой нынешний танк M1 Abrams видели? Модификация M1A2SEP v.3 тянет почти на 67 тонн.
Пути-дороги США и ФРГ в проектировании совместного танка разошлись. США стали проектировать свой и получили уже названный M1 Abrams, а немцы создали Leopard 2. Обе стороны использовали наработки по MBT-70.
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