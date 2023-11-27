Американский прототип MBT-70. Фото: commons.wikimedia.orgПосле окончания Второй мировой войны начался очередной виток глобального противостояния, впоследствии прозванный холодной войной. Правда, противниками на этот раз стали вчерашние союзники.

Впрочем, в контексте современных геополитических реалий можно смело говорить, что США никогда не были союзниками СССР, а тем более современной России. Все заверения о "партнёрстве" были ширмой и преследовали лишь одну цель – максимально ослабить нашу страну ради достижения корыстных интересов Штатов.

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Один из первых опытных образцов MBT-70 (немецкий вариант KRZ-70). Фото из открытых источниковНовый глобальный конфликт, перейди он в горячую фазу, обещал быть самым кровопролитным в истории человечества. Во-первых, у противоборствующих сторон появилось ядерное оружие и средство его доставки. Во-вторых, Советская армия, прошедшая горнила Великой Отечественной войны, представляла собой самую грозную силу в мире. На тот момент она была прекрасно оснащена, обучена и очень мотивирована. Ни один советский солдат или офицер не хотел, чтобы повторилось то, чего пришлось пережить Советскому Союзу за четыре страшных года. Для предотвращения похожего конфликта были хороши все средства.

Второй прототип танка MBT-70. Фото из открытых источниковА ещё Советская армия была прекрасно оснащена современными танками, превосходящими по своим характеристикам все зарубежные аналоги. Именно отечественные танки стали настоящей головной болью генералов НАТО. Применения ядерного оружия в будущем конфликте могло и не быть, но советские танки могли доехать до Ла-Манша, попутно разбив все европейские армии заодно с американскими войсками.

Американцам что-то надо было делать. В Вашингтоне долго думали и наконец придумали. Задумка состояла в создании нового танка, который бы мог эффективно бороться с советскими боевыми машинами.

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Один из вариантов MBT-70. Фото: wikipedia.orgДля реализации своих замыслов американцы подтянули и западных немцев. Всё же бундесвер был той армией, которая первая попала бы под каток советских танковых дивизий и подразделений Национальной народной армии ГДР. В общем, предприимчивые американцы предложили немцам объединить усилия в разработке нового танка. Тем более что сумрачный тевтонский гений всегда отличался интересными идеями в проектировании средств уничтожения населения планеты.

Интересно, в то время янки уже "втирали" немцам про единые стандарты НАТО или эту фишку они придумали позже, чтобы продавать своё оружие?

Больше всего американцев в то время беспокоил отечественный Т-62, ставший первым советским основным боевым танком. Оснащённый улучшенным бронированием и мощной 115-мм пушкой он не оставлял никаких шансов западной бронетехнике. Ничего подобного ни у американцев, ни у европейцев из НАТО в то время ещё не было. В то время основным боевым танком американцев в Европе был M60 Patton, а немцы катались на своём Leopard 1.

Инициатором разработки коллективного "супертанка" для борьбы с Советами стал министр обороны США Роберт Макнамара. Участие двух государств в работах он мотивировал тем, что стран НАТО разное вооружение, которое приводит к серьёзным проблемам в логистике. Последние могут стать причиной ещё больших трудностей.

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Всё же уже тогда американцы "втирали" про стандарты НАТО.

Окончательным вариантом танка MBT-70 стал проект, предложенный США. Фото: commons.wikimedia.orgСтремясь реализовать план Макнамары, США и ФРГ подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно меморандума, обеим сторонам гарантировалось равное право голоса, касающееся будущей конструкции танка и его технических характеристик. Сам танк получил обозначение MBT-70.

Споры между конструкторами двух стран начались ещё на стадии проектирования. Самое смешное, что одной из главных причин споров стал вопрос, какую систему измерения использовать в проекте. Немецкие инженеры настаивали на привычной метрической, а американцы требовали, чтобы проект был исполнен в дюймовой системе измерения. Всё же сторонам удалось прийти к какому-то компромиссу, пусть и временному.

Новый танк должен был получить башню увеличенного размера, которая должна была быть оснащена средствами защиты от химического, биологического и ядерного оружия. По соглашению конструкторов боевая машина должна была получить броню нового типа. Эта броня конструктивно должна была состоять из двух разнесённых слоёв. Первый внешний слой – толстая твёрдая холоднокатаная сталь, внутренний – "мягкая" сталь, которая должна была защитить от фрагментации внешнего броневого слоя при попадании в неё снаряда.

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MBT-70 в коллекции бронетехники и кавалерии армии США. Гидропневматическая подвеска опущена. Фото: commons.wikimedia.orgЕщё одним конструктивным новшеством танка MBT-70 должна была стать гидропневматическая подвеска, позволяющая уменьшать клиренс всего до 10 сантиметров! Такое решение было призвано обеспечить лучшую маскировку боевой машины в обороне.

Внешний вид 20-мм автоматической пушки танка MBT-70. Фото: commons.wikimedia.orgКроме того, очень впечатляло вооружение танка. Он должен был получить 152-мм пушку вместо привычной 105-мм нарезной. В качестве дополнительного вооружения американцы предлагали 20-мм автоматическую пушку и 7,62-мм пулемёт.

Проектная боевая масса MBT-70 составляла 50 тонн. Это больше чем у немецкого Leopard 1 и даже больше, чем у М60. Однако перспективный танк должен был обладать лучшей подвижностью и скоростью по сравнению с уже имеющимися танками. Достигнуть этого предлагалось при помощи мощного дизельного двигателя (1500 л.с.).

Пятый прототип MBT-70 для армии США. Источник фото: war-book.ruПолучилось? Ничего подобного. В конечном итоге проект был свёрнут. Причинами послужили конструктивные сложности перспективной боевой машины и отсутствие понимания и связи между немцами и американцами.

Ещё американцы заявляют, что танк на выходе должен был получиться очень тяжёлым. Соответственно, он бы не смог перемещаться по европейским мостам и перевозиться железнодорожным транспортом. Как следствие ещё не созданный танк заранее был признан непригодным для будущего конфликта в Европе.

Интересно, а в США свой нынешний танк M1 Abrams видели? Модификация M1A2SEP v.3 тянет почти на 67 тонн.

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Пути-дороги США и ФРГ в проектировании совместного танка разошлись. США стали проектировать свой и получили уже названный M1 Abrams, а немцы создали Leopard 2. Обе стороны использовали наработки по MBT-70.