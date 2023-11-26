На фоне развернувшегося глобального противостояния и ползучего расширения НАТО на восток всегда интересно, каким вооружением располагают потенциальные противники России. В данном случае речь идёт о танках. Как показали события последнего года и девяти месяцев, танки по-прежнему остаются главной ударной силой любой регулярной армии.

Довольно любопытная публикация, посвящённая состоянию бронетанкового парка заклятых недругов вышла на страницах польского профильного издания Defence 24. Автор материала – Дамиан Ратка, один из редакторов ресурса и специалист по бронетехнике США, Великобритании и стран бывшего СССР. В своем материале польский эксперт подсчитал, сколько танков имеют европейские страны НАТО.

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Великобритания

Британские танки Challenger 2. Фото: Фото: Finnbarr Webster / Getty Images После завершения холодной войны Великобритания существенно сократила численность своего бронетанкового парка. Все танки Chieftain ("Чифтен") в количестве 900 единиц были сняты с вооружения к 1995 году. Также британская армия эксплуатировала 420 танков Challenger 1. К 2001 году эти боевые машины были окончательно сняты с вооружения, а 402 экземпляра были проданы Иордании.

На смену снятым с вооружения танкам пришёл Challenger 2 ("Челленджер 2"). Всего было заказано 386 таких танков. Также были заказаны 22 учебных танка без башен для обучения механиков-водителей, 33 штурмовых мостоукладчика Titan и 33 инженерных танка Trojan.

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Во время войны в Ираке британские танкисты потеряли один "Челленджер". В период с 2010 по 2014 годы из эксплуатации были выведены ещё 43 самых повреждённых и изношенных танка. В 2023 году в рамках военной помощи Украина получила 14 "Челленджеров". Таким образом, в настоящий момент в бронетанковых частях британской армии должно было остаться 328 танков. На вооружении находятся 227 единиц, ещё 101 машина на хранении. Из имеющихся в наличии танков подлежит модернизации до версии Challenger 3 148 танков, оставшиеся 180 боевых машин будут отправлены в резерв.

Польский эксперт акцентирует внимание на том, что в настоящее время Великобритания утратила компетенции в области танкостроения. Бронетанковые заводы в Лидсе и Ньюкасл-апон-Тайн прекратили своё существование. В теории можно восстановить производство танков на производственных мощностях заводов Babcock Defense Support Group и консорциума RBSL (Rheinmetall BAE Systems Land). Но для этого необходимо принять соответствующее политическое решение. А в современной Великобритании сделать это достаточно непросто.

Франция

Французский танк AMX-56 Leclerc. Фото: Даниэль Стегер / commons.wikimedia.orgМинистерство обороны Франции закупило 406 танков AMX-56 Leclerc. Из них 222 единицы по-прежнему находятся в действующих бронетанковых частях, остальные 184 машины были отправлены на хранение. Последние используются преимущественно как доноры запасных частей для линейных танков.

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Ещё 22 "Леклерка" подлежат выводу из эксплуатации. Модернизации до нового стандарта Leclerc XLR подвергнуться 200 танков. Эти машины останутся на вооружении.

Производство "Леклерков" было свёрнуто ещё в 2007 году. Теоретически производственная линия сохранилась. Но возобновление выпуска танков будет очень и очень затратным. Здесь также нужны политические решение. В целом ситуация в французском танкостроением схожа с ситуацией в Великобритании. Необходимо не только восстановить производственную линию, но и полностью перестроить цепочку субподрядчиков. Дело в том, что многие комплектующие для "Леклерков" уже не выпускаются целыми десятилетиями. Придётся либо восстанавливать их выпуск, либо искать альтернативные варианты. В последнем случае придётся "перекраивать" всю конструкцию танка.

Германия

Основной боевой танк Leopard 2A6 бундесвера. Фото: Учебное командование 7-й армии / commons.wikimedia.orgПо сравнению в Великобританией и Францией эта страна находится в несколько лучшем положении. В период с 1979 по 1992 годы немецкие предприятия выпустили для нужд бундесвера 2125 танков Leopard 2 в модификациях 2А0, 2А1, 2А2, 2А3 и 2А4. К 1994 году все боевые машины устаревших модификаций были доведены до уровня Leopard 2A4.

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После завершения холодной войны начался процесс тотального сокращения бундесвера, затронувший прежде всего сухопутные войска. На сегодняшний день в частях немецкой армии эксплуатируются около 310 танков Leopard 2. Из них 19 единиц 2А5; 68 единиц 2А6; 20 единиц 2А6М; 34 единицы 2А6А3; 50 танков 2А6МА3; около десятка 2А7А1; 104 танка 2А7В.

Также было заказано еще 18 Leopard 2A8. Соответственно, на вооружении немецкой армии должно будет находится около 328 танков с возможностью дополнительного заказа ещё 105 машин данного типа.

Безусловно, немцы смогли сохранить своё танкостроение. Но его производственные мощности весьма ограничены, а выпуск новых боевых машин идёт очень медленными темпами. Польский аналитик указал на одну интересную деталь. По его данным, производство новых башен и корпусов для "Леопардов" ведётся в... Греции, на заводе МЕТКА (греч. Metallikés Kataskevés, «Металлические конструкции») в городе Волос.

Немецкий концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) может выпускать приблизительно 26 танков в год. Эта цифра взята исходя из темпов выпуска Leopard 2A7V в период с 2019 года по 2023 год. При этом это не совсем новые машины, поскольку новыми являются только броневые корпуса, а башни были взяты от старых версий танков и перестроены.

Выпуск танков на экспорт тоже идёт очень медленными темпами. Первый из заказанных Венгрией танков Leopard 2A7HU был поставлен в 2023 году. Весь заказ составляет 44 машины. Поставки продлятся до 2025 года. Соответственно, темпы выпуска танков составляют 1-2 экземпляра в месяц. Аналогичная ситуация может сложится и с танками Leopard 2A8, которые планирует заказать Италия. Итальянцам вообще придётся ждать исполнения своего заказа целых 9 лет.

А ещё KMW должен в период с 2026 по 2028 годы выполнить заказ Норвегии на 54 танка Leopard 2A8 (27 танков в год, чуть больше 2 в месяц. Такие медленные производственные темпы эксперт из Польши связывает с общими политическими решениям в Берлине, а также с ограниченными возможностями промышленности Германии. Если завод в Мюнхене ещё функционирует, то MaK (Maschinenbau Kiel) в Киле был закрыт ещё в 1997 году. Ресурсы этого завода стали собственностью концерна Rheinmetall. Но эта фирма не имеет полного пакета интеллектуальных прав, поэтому не может самостоятельно выпускать танки от версии Leopard 2A4 и выше.

Италия

Основные боевые танки C1 Ariete ВС Италии. Фото: https: commons.wikimedia.orgВ 1980-х годах силами компаний OTO Melara и IVECO страна наладила выпуск собственного основного боевого танка C1 Ariete. Но с самого начала национальная программа столкнулась с многими проблемами.

В некотором смысле Ariete является результатом дальнейшей эволюции танка OF-40, который представлял собой эволюционное развитие проекта Leone — экспортного варианта Leopard 1, разработанного совместно Италией и Германией.

Первые прототипы (6 экземпляров) были готовы ещё в 1988 году. С 1993 года планировалось начать поставки в армию, но их начало было перенесено на 1995 годы. Последние танки были переданы итальянским военным в 2002 году. Всего было построено 200 боевых машин.

Уже в новом столетии была начата программа модернизации итальянских танков до варианта C2 Ariete. Но модернизировано будет только 125 танков, остальные 75 отправятся на хранение и будут использованы в качестве источника запасных частей для строевых машин.

Как считает польский аналитик, Италия, вероятно, полностью утратила возможность выпускать основные боевые танки. Слишком дорогое удовольствие. Именно поэтому власти Италии присматриваются к немецким "Леопард 2". Для пополнения бронетанковых частей официальный Рим рассматривает закупку 250 немецких машин. Но если она состоится, то передача последних танков произойдёт только в 2037 году!

Греция и Турция

Оба государства сильно выделяются по запасам бронетанковой техники среди всех стран-членов НАТО. Это обусловлено непрекращающимся соперничеством между Афинами и Анкарой.

Танковый парк Греции состоит из 170 Leopard 2HEL (улучшенный экспортный вариант Leopard 2A6, разработанный для Греции), 183 Leopard 2A4, примерно 520 Leopard 1A5, примерно 392 M48A5 и примерно 379 M60A1 и M60A3. Всего страна располагает почти 1650 основными боевыми танками. Но в эксплуатации находятся только Leopards 2HEL, 2A4 и несколько 1A5.

Что касается Турции, то её танковый парк оценочно насчитывает чуть более 2200 боевых машин. Из них 333 Leopard 2A4, 355 Leopard 1A3 и Leopard 1T, 785 M60A1, M60A3, M60T и M60TM и 750 M48A5T2. В линейных частях (в эксплуатации) находятся танки Leopard 2A4, M60T и M60TM. Кроме того, турецкая оборонная промышленность намерена начать серийный выпуск танка "Алтай" собственной разработки.

Другие члены НАТО

В распоряжении Польши 105 танков Leopard 2A5 и 71 Leopard 2A4, которые постепенно модернизируются до стандарта Leopard 2PL (модернизировано 57 машин). Ещё 14 танков Leopard 2A4 были переданы Украине. До недавнего времени польская армия имела ещё 232 танка PT-91 Twardy (польская версия советского Т-72). Часть этих машин (по разным данным от 30 до 60 единиц) была передана в качестве военной помощи соседней Украине. Соответственно, сама Польша имеет 172-202 таких танка. До недавнего времени на польских складах имелось ещё 400-500 танков Т-72 различных модификаций. Из них до 300 единиц было отдано Украине.

Для восполнения дефицита танков было принято решение закупить 366 американских танков M1 Abrams и 180 южнокорейских K2GF Black Panther. Их поставки завершатся к концу 2026 года. К этому времени ВС Польши будут иметь 546 современных основных боевых танков. Эти машины компенсируют те, которые были переданы Украине. Если Киеву не будет передано больше машин, Варшава должна иметь в своём распоряжении около 1000 танков.

Это означает, что парк Leopard 2PL и A5, M1A1FEP и M1A2SEPv3, а также K2GF будет состоять из 779 машин, если за это время не будут закуплены дополнительные машины (например, бывшие в употреблении M1A1 или новые M1A2 или K2GF). Также может начаться реализация программы K2PL, в том числе по производству деталей машин в стране. Текущий план предусматривал закупку до 820 единиц последних, хотя реализация этого проекта на данный момент кажется неопределенной.

Также рассматривается вариант строительства на территории Польши завода по производству южнокорейских танков K2PL.

Остальные европейские страны НАТО, имеющие на вооружении танки

Финляндия – Leopard 2A4 (100 шт.), Leopard 2A6 (100 шт.);

Дания – Leopard 2A7DK (44 шт.);

Чехия – Leopard 2A4 (14 шт.), Т-72М4Cz (30 шт.), Т-72М1 (24 шт.);

Венгрия – Leopard 2A4 (12 штук), Leopard 2A7HU (1 штука, поставки 43 штуки к 2026 году), Т-72М и М1 (164 штуки);

Нидерланды — Leopard 2A6 (18 единиц арендованы у Германии);

Норвегия – Leopard 2A4 (38 единиц), Leopard 2A8 (поставка 54 единиц в 2026-2028 годах);

Португалия – Leopard 2A6 (34 штуки);

Словакия – Леопард 2А4 (поставлено 6 из 15), Т-72М1 (30);

Испания – Leopard 2A4 (98 шт.), Leopard 2E (219 шт.);

Румыния - ТР-85-800 (226 шт.), ТР-81М1 (54 шт.), ТР-580 (9 шт.), Т-55АМ/Т-55АМ2 (120 шт.).

К этому списку следует отнести и Швецию, которая уже одной ногой в Североатлантическом альянсе. В распоряжении Стокгольма 110 танков Leopard 2S (Strv 122). Кроме того, на складах Канады находятся ещё 76 танков Leopard различных модификаций. Польский эксперт акцентирует внимание на том, что не все из перечисленных танков находятся в рабочем состоянии. Состояние некоторых "Леопардов" достаточно плачевное. Впрочем, в таком же состоянии находятся и некоторые танки ВС Испании. Кроме того, есть мелкие страны НАТО, которые не имеют танков вообще, а если имеют, то небольшое количество устаревших машин советского образца.

В качестве резюме эксперт из Польши говорит о том, что в глобальном масштабе ситуация для НАТО не является трагической. Спасают США с их огромными запасами танков M1 Abrams. Ещё есть Греция с Турцией, также обладающие немаленькими запасами бронетанковой техники. Есть ещё Польша...

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Но у остальных европейских стран НАТО проблемы. Танковые парки малы и нет резервов, а темпы производства новых машин ничтожно малы. Таким образом, в случае полномасштабного конфликта у европейских стран альянса не хватит техники не только для восполнения собственных потерь, но и даже для проведения мобилизации. В результате коллективным европейцам придётся просить танки у Америки.