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F-8 Crusader – последний американский "пушечный" истребитель

О последнем американском реактивном истребителе, вооружённом целой батарей авиационных пушек
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Vought F-8E Crusader ВМС США заходит на посадку на палубу авианосца USS Bon Homme Richard (CVA-31), 1965 год. Фото: commons.wikimedia.orgНесмотря на достаточно бурное развитие боевой авиации в первой половине XX столетия, на протяжении достаточно длительного времени основным оружием истребителей являлись пулемёты винтовочного или крупного калибра. Позднее к ним добавились мелкокалиберные скорострельные авиационные пушки.

После окончания Второй мировой войны поршневые боевые самолёты в ВВС армий мира уступили свои позиции реактивным, однако пушки в качестве основного вооружения истребителей никуда не делись. Ракеты на вооружении стали появляться лишь некоторое время спустя. Вот и выходило, что в 50-е годы истребители реактивные истребители демонстрировали впечатляющие для своего времени скоростные и манёвренные характеристики, но для того, чтобы сбить противника, необходимо было сблизиться с ним на короткую дистанцию и зайти в хвост. 

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Vought F-8E Crusader ВМС США из 51-й истребительной эскадрильи (VF-51) «Кричащие орлы» стартует с авианосца USS Ticonderoga (CVA-14) у берегов Калифорнии (США), 30 июля 1965 года. Фото: commons.wikimedia.orgТе же МиГ-15, на которых летали советские лётчики во время войны на Корейском полуострове, ракетного вооружения не имели. Впрочем, не было ракет и у американцев. Условия равные. Результат воздушного поединка зачастую зависел от уровня подготовки конкретного лётчика, изначальных преимуществ перед боем (высота, скорость, курс) и наличия везения.

Одномоторный реактивный истребитель F-8 Crusader ("Крестоносец"), разработанный фирмой Vought совершил свой первый полёт в 1955 году, уже после окончания войны в Корее. На вооружение эта машина была принята спустя два года, в марте 1957 года.

Самолёт примечателен тем, что изначально разрабатывался под требования авиации ВМС США и Командования морской пехоты и должен был базироваться на палубах авианосцев. Соответственно, были достаточно жёсткие ограничения по посадочной скорости машины – не более 160 км/ч. Кроме того, максимальная скорость истребителя на высоте в горизонтальном полёте должна была превышать 1,2 Маха.

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Vought F-8E Crusader (BuNo 150350) из 312-й истребительной эскадрильи морской пехоты, ориентировочно 1964 год. Фото: commons.wikimedia.org"Крестоносец" понравился палубным лётчикам и сумел произвести на них неизгладимое впечатление. А в 1956 году американцы установили на F-8 национальный рекорд скорости, разогнав машину до 1609 км/ч. Кстати, этот истребитель вошёл в историю мировой авиации как один из первых в мире боевых самолётов, способных летать со сверхзвуковой скоростью. Вскоре рекорд скорости был побит другим американским самолётом, им стал F-4 Phantom II от компании McDonnell Douglas.

Однако F-8 Crusader создавался не для того, чтобы принимать участие в воздушных гонках. Он создавался для войны. И, надо признать, воевать в воздушных боях у него получалось весьма неплохо. И в этом заслуга вооружения самолёта. А причина в том, что F-8 Crusader – последний американский "пушечный" истребитель. Основным вооружением самолёта были авиационные пушки. А умы военных всего мира в то время занимали авиационные ракеты...

Vought F-8E Crusader (BuNo 150328) эскадрильи всепогодных истребителей VMF(AW)-235 Корпуса морской пехоты США в Дананге, Южный Вьетнам, апрель 1966 года. Фото: commons.wikimedia.orgКогда началась война во Вьетнаме, ранние версии более совершенного "Фантома" не имели пушечного вооружения. При встрече с воздушным противником экипажи этих достаточно тяжёлых и неповоротливых самолётов все надежды возлагали исключительно на ракеты класса "воздух-воздух". Последние в то время были не только очень дорогими, но и не отличались надёжностью. 

В общем, экипажам "Фантомов" становилось очень грустно при встрече в воздухе с вёрткими, вооружёнными пушками, истребителями МиГ-17 и МиГ-21 вьетнамских ВВС.  Тут и пригодился F-8 Crusader, комплект вооружения которого изначально включал четыре 20-мм скорострельных авиационных пушки Colt Mk 12. В дополнение к пушкам на каждый "Крестоносец" подвешивалось и по четыре ракеты AIM-9 Sidewinder ближнего боя, оснащённые тепловыми головками самонаведения.

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Vought F-8E Crusader (BuNo 150316) из эскадрильи всепогодных истребителей морской пехоты VMF (AW)-232 «Красные дьяволы» стартует с авиабазы Дананг для выполнения миссии наземной поддержки, 1967 год. На фото отчётливо видна пара пушек. Фото: Корпус морской пехоты США / commons.wikimedia.orgПомимо наличия целой батареи из авиационных пушек, ещё одним неоспоримым преимуществом F-8 над F-4 стала высокая манёвренность, позволявшая вести воздушные бои с вьетнамскими МиГами почти на равных.

Однако чаще приходилось полагаться всё же на ракеты. В воздушных боях пилоты "Крестоносцев" при помощи пушек смогли сбить только четыре самолёта противника. Больше не получилось, пушки просто могли заклинить в неудобный момент. При этом F-8 остается самым эффективным боевым самолётом вьетнамской войны. На счету лётчиков, летавших на этом типе, 19 вьетнамских истребителей (16 МиГ-17 и 3 МиГ-21). Собственные потери "Крестоносцев" составили три машины. 

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За годы производства (по 1965 г. включительно) был выпущен 1261 самолёт этого типа. С вооружения флота США самолёт был снят в 1976 году, однако в ВВС Филиппин F-8 летал до конца 1999 года.

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