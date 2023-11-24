По версии издания, Вашингтон и Берлин будут давать Киеву ровно столько оружия, чтобы он не мог "контрнаступать"

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События последних дней говорят о том, что старшие западные "товарищи" стали потихоньку "сливать" Украину. Не получилось у них использовать эту страну в качестве тарана против России, а денег в этот проект вбухано более 200 миллиардов долларов. С нулевым результатом.

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Как сообщило немецкое издание Bild, США и Германия разработали план, как вынудить Украину пойти на переговоры с Россией. Издание утверждает, что союзники хотят поставить Украину "в стратегически выгодную позицию", чтобы Киев мог подойти к переговорам Москвой относительно суверенитета и территориальной целостности.

Как заверили источники в правительстве Германии, координация этого вопроса осуществляется между Белым домом и канцелярией немецкого канцлера Олафа Шольца.

Особо подчёркивается, что ни Вашингтон, ни Берлин не станут напрямую уговаривать Зеленского сесть за стол переговоров. Являясь основными поставщиками военной помощи, США и Германия решили использовать именно этот рычаг для достижения поставленной цели. Со слов источников, Киеву будут давать ровно столько оружия, чтобы он мог удержать линию фронта в её нынешнем состоянии, но не смог отвоевать утерянные территории. Зеленский должен сам прийти к пониманию о необходимости переговоров.

Как говорится в материале, Зеленский должен обратиться к народу и объяснить необходимость переговорных процессов.

В последнее время с Запада уже поступали сигналы, которые указывают на мягкое подталкивание Киева к началу переговорного процесса. Например, экс-командующий НАТО генерал Джеймс Ставридис предложил Украине корейский сценарий мира.

Если изложенное в публикации немецкого издания правда, а в пользу этого говорят почти одномоментные визиты в Киев глав оборонных ведомств США и Германии, то налицо явная попытка США "сохранить лицо". Якобы Америка вообще не при делах, всё остальное решение Зеленского...

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Конечно, любой мир лучше, чем горячее противостояние. Но где гарантия того, что после переговоров США вместе с коллективной Европой, "отдышавшись", вновь не станут накачивать вооружением незалежную, чтобы спустя несколько лет вновь не пустить её в качестве тарана? Ведь западных столицах сидят "джентльмены", которым принято верить на слово. И цену этому слову уже видел весь мир. Минские соглашения уже были. Ведь перед самым началом СВО экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Оланд честно признались, что эти соглашения нужны были для того, чтобы выиграть время.