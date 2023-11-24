реклама
События последних дней говорят о том, что старшие западные "товарищи" стали потихоньку "сливать" Украину. Не получилось у них использовать эту страну в качестве тарана против России, а денег в этот проект вбухано более 200 миллиардов долларов. С нулевым результатом.
реклама
Как сообщило немецкое издание Bild, США и Германия разработали план, как вынудить Украину пойти на переговоры с Россией. Издание утверждает, что союзники хотят поставить Украину "в стратегически выгодную позицию", чтобы Киев мог подойти к переговорам Москвой относительно суверенитета и территориальной целостности.
Как заверили источники в правительстве Германии, координация этого вопроса осуществляется между Белым домом и канцелярией немецкого канцлера Олафа Шольца.
Особо подчёркивается, что ни Вашингтон, ни Берлин не станут напрямую уговаривать Зеленского сесть за стол переговоров. Являясь основными поставщиками военной помощи, США и Германия решили использовать именно этот рычаг для достижения поставленной цели. Со слов источников, Киеву будут давать ровно столько оружия, чтобы он мог удержать линию фронта в её нынешнем состоянии, но не смог отвоевать утерянные территории. Зеленский должен сам прийти к пониманию о необходимости переговоров.
Как говорится в материале, Зеленский должен обратиться к народу и объяснить необходимость переговорных процессов.
В последнее время с Запада уже поступали сигналы, которые указывают на мягкое подталкивание Киева к началу переговорного процесса. Например, экс-командующий НАТО генерал Джеймс Ставридис предложил Украине корейский сценарий мира.
Если изложенное в публикации немецкого издания правда, а в пользу этого говорят почти одномоментные визиты в Киев глав оборонных ведомств США и Германии, то налицо явная попытка США "сохранить лицо". Якобы Америка вообще не при делах, всё остальное решение Зеленского...
Конечно, любой мир лучше, чем горячее противостояние. Но где гарантия того, что после переговоров США вместе с коллективной Европой, "отдышавшись", вновь не станут накачивать вооружением незалежную, чтобы спустя несколько лет вновь не пустить её в качестве тарана? Ведь западных столицах сидят "джентльмены", которым принято верить на слово. И цену этому слову уже видел весь мир. Минские соглашения уже были. Ведь перед самым началом СВО экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Оланд честно признались, что эти соглашения нужны были для того, чтобы выиграть время.