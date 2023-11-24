Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Bild: США и Германия разработали план, как вынудить Украину пойти на переговоры с Россией
По версии издания, Вашингтон и Берлин будут давать Киеву ровно столько оружия, чтобы он не мог "контрнаступать"

реклама

Фото: © GlobalLookPress

События последних дней говорят о том, что старшие западные "товарищи" стали потихоньку "сливать" Украину. Не получилось у них использовать эту страну в качестве тарана против России, а денег в этот проект вбухано более 200 миллиардов долларов. С нулевым результатом. 

реклама

Как сообщило немецкое издание Bild, США и Германия разработали план, как вынудить Украину пойти на переговоры с Россией. Издание утверждает, что союзники хотят поставить Украину "в стратегически выгодную позицию", чтобы Киев мог подойти к переговорам Москвой относительно суверенитета и территориальной целостности.

Как заверили источники в правительстве Германии, координация этого вопроса осуществляется между Белым домом и канцелярией немецкого канцлера Олафа Шольца.

Особо подчёркивается, что ни Вашингтон, ни Берлин не станут напрямую уговаривать Зеленского сесть за стол переговоров. Являясь основными поставщиками военной помощи, США и Германия решили использовать именно этот рычаг для достижения поставленной цели. Со слов источников, Киеву будут давать ровно столько оружия, чтобы он мог удержать линию фронта в её нынешнем состоянии, но не смог отвоевать утерянные территории. Зеленский должен сам прийти к пониманию о необходимости переговоров.

Как говорится в материале, Зеленский должен обратиться к народу и объяснить необходимость переговорных процессов.

В последнее время с Запада уже поступали сигналы, которые указывают на мягкое подталкивание Киева к началу переговорного процесса. Например, экс-командующий НАТО генерал Джеймс Ставридис предложил Украине корейский сценарий мира.

Если изложенное в публикации немецкого издания правда, а в пользу этого говорят почти одномоментные визиты в Киев глав оборонных ведомств США и Германии, то налицо явная попытка США "сохранить лицо". Якобы Америка вообще не при делах, всё остальное решение Зеленского... 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Конечно, любой мир лучше, чем горячее противостояние. Но где гарантия того, что после переговоров США вместе с коллективной Европой, "отдышавшись", вновь не станут накачивать вооружением незалежную, чтобы спустя несколько лет вновь не пустить её в качестве тарана? Ведь западных столицах сидят "джентльмены", которым принято верить на слово. И цену этому слову уже видел весь мир. Минские соглашения уже были. Ведь перед самым началом СВО экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Оланд честно признались, что эти соглашения нужны были для того, чтобы выиграть время.

#новости #украина #политика #германия #геополитика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Кадыров: Мои бойцы мужественно и доблестно пресекают любую диверсию противника
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
6
Завершена утилизация "Лепсе" - самого радиоактивного судна в мире
2
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
6
В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
11
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
6
На китайских заводах десятки тысяч видеокарт RTX 4090 разбираются в компактные чипы для ИИ
10
Для SMIC выпуск 5-нм продукции будет дорогим удовольствием
+
Sonos Arc 2 с колонками нового поколения выйдет на рынок в 2024 году
+
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
Согласно новым данным, Poco F6 — это глобальная версия смартфона Redmi К70Е
+
Минимальные цены на RTX 4090 в США и Европе подскочили выше 2 000 евро
2
Бюджетные умные часы Rowatch 6 обещают измерять ЭКГ, уровень сахара в крови и многое другое
+
Одно из самых популярных шоу Netflix возвращается
+
Asus провела эксперимент: подключила RTX 4090 к другой видеокарте 4060 Ti со встроенным слотом M.2
6
Графические процессоры RX 8700 XT/8600 XT на базе AMD RDNA 4 получают первые исправления на LLVM
+
AMD готовит игровую графическую архитектуру следующего поколения - GFX1200 и GFX1201
1
Покупка Core i5-14400F не имеет смысла — по тестам новинка быстрее Core i5-13400F всего на 2,1%
1
Новые утечки об iPhone 16 и iPhone 16 Pro дают представления о дизайне
+
В продажу скоро может поступить смартфон Vivo X100s плоским экраном
+
Российские войска продавили украинскую армию на юго-западе промышленной зоны Авдеевки
1

Популярные статьи

Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
44
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
19
Индонезия к 2025 году может обеспечить 65% мировых поставок никеля
+
О малозаметных подводных лодках типа "Готланд" ВМС Швеции
+
Артиллерия ВСУ нанесла удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
41
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Параллельные и последовательные порты: вчера и сегодня
8
Геополитический выбор Казахстана - возможный путь к катастрофе
2
Politico: в Евросоюзе грядут изменения, которые могут неприятно удивить администрацию США
7

Сейчас обсуждают

Васька Пупкин
18:35
Больше 30 лет уже льют кал в уши, про новые технологии, новые аккумуляторы.... Так же как и про выращивание зубов и всё остальное. Бла бла бла.
Прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов Northvolt обеспечивает плотность, превосходящую LFP
samoyla_yt
18:35
А он вам нравится?)
Владимир Путин: В России необходимо увеличить мощности отечественных суперкомпьютеров
nukemall
18:32
Я тоже могу написать, что я президент США и сбил 100500 летающих тарелок в воздушном бою.
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
УдалЁн
18:30
АМД в принципе рассчитаны на 2года.
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
УдалЁн
18:28
Менять надо на нвидиа и Интел...
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
УдалЁн
18:27
За 800е взял с рук эйсер Орион 3000 с 4060 и 12700к + Моник Самсунг g4
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
УдалЁн
18:25
Ну на оверах всегда красноглазая сборка. Потенцевал с бубном:)
Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
Самый Бодрый
18:25
а ты богатей наверное интеренетовский...за интернет платишь а потом хлеб ешь или мама исправно кормит? один из тех зомби ,что телефон из рук не выпускают, даже когда дорогу переходите, бедолаги зомбир...
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
skyclad80
18:23
пыня забавен))
Владимир Путин: В России необходимо увеличить мощности отечественных суперкомпьютеров
Зубенко Михаил-Петрович
18:16
Укрочмо говорите🤣🤣 ?этот человек говорит что его внук на войне давит хохлов 🤣🤣🤣👍
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем