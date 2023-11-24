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Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении

На вооружении немецкого бундесвера находится довольно интересная боевая техника, которую сложно классифицировать
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Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) на бронированном шасси Wiesel. Фото: commons.wikimedia.org

Что такое танк, знают все. А что такое танкетка? Если следовать классическому определению, то танкетка – небольшая бронированная машина на гусеничном ходу, предназначенная для огневой поддержки моторизованных подразделений пехоты, а так же выполняющая функции транспортёра боеприпасов во время боя. Экипаж танкетки обычно составлял 1-2 человека.

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Наибольшее распространение в армиях мира танкетки получили в 20-30-х годах XX столетия. С началом Второй мировой войны значимость данного вида бронированной техники сильно упала. Это было связано с повышением могущества противотанковых орудий и танковых пушек, а так же с откровенно слабым противопульным бронированием танкеток.

Тем не менее танкетки повоевали и во время Второй мировой войны. Пусть и выполняя преимущественно второстепенные задачи. Например, польская армия использовала свои танкетки TK и TKS во время непродолжительных боевых действий против вермахта.

Красная армия вообще эксплуатировала танкетки на протяжении всей Великой Отечественной войны. Это были как танкетки советского производства T-27 (выпускались с 1931 по 1933 года), так и танкетки, полученные от союзников по ленд-лизу.

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На вооружении РККА находились танкетки британские Universal Carrier. Данные бронированные машины изначально вооружались пулемётами Bren калибра 7,71 мм и 13,9-мм противотанковыми ружьями Boys. Позднее английское вооружение было заменено на советские пулемёты ДТ калибра 7,62 мм и 14,5-мм противотанковые ружья.

Танкетка Universal Carrier на вооружении РККА. Источник фото: pinterest.es

Помимо британских танкеток РККА эксплуатировала и канадские бронированные транспортеры Forand&Delorn B-3, оснащенные одним пулемётом. Эти машины воевали в Заполярье.

Да, кстати, советский лёгкий плавающий танк Т-37 тоже следует относить к танкеткам.

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Если говорить о войсках гитлеровской Германии, то танкеток собственного производства у вермахта не было. Зато немцы охотно пользовались трофейной техникой. В частности, советские танкетки Т-27 применялись в полицейских операциях; французские танкетки французские Рено UE (под обозначением UE 630 (f)) использовались для борьбы с партизанами, охраны аэродромов, прокладки линий связи. Что касается  польских TKS, то их применяли для подготовки механиков-водителей.

Пик использования танкеток пришелся на Вторую мировую войну. Впрочем, это неудивительно, поскольку это была самая страшная война в истории человечества. В послевоенные годы танкетки утеряли свою актуальность в качестве боевых единиц. В  армиях им не нашлось место.

Но это в общем. На самом деле и в этой истории есть исключение. Единственное, но есть. Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении. Данное изделие немецкого военно-промышленного комплекса официально называется так – лёгкая авиадесантируемая боевая машина для воздушно-десантных частей. Название Wiesel на русский переводится как "Ласка".

На самом деле, эта небольшая бронированная машина не зря получила название в честь хищника семейства куньих. Несмотря на скромные размеры, Wiesel – довольно "зубастая" боевая техника (в большинстве вариантов). Почему, станет понятно ниже. Но для начала общие технические характеристики шасси боевой машины Wiesel.

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Основные технические характеристики бронированного шасси WieselРазмеры машины довольно скромные – три метра в длину, меньше двух метров в ширину и всего 1,3 метра в высоту. Экипаж шасси (в базовой конфигурации) состоит всего из двух человек. Противопульное бронирование имеется. Ничего не напоминает? Да, Wiesel полностью соответствует определению классической танкетки. Но почему-то немцы предпочли назвать эту боевую машину по-другому. Неужели побоялись оказаться старомодными?

Что касается вооружения Wiesel, то данная боевая машина существует в нескольких модификациях.

Самоходный миномёт ВТМ 263. В данном варианте гусеничное бронированное шасси оснащено 120-мм минометом.

120-мм легкий миномет на платформе Wiesel 2. Фото: Rheinmetall AG / commons.wikimedia.org

Противотанковая модификация, оснащённая противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) "TOW-2". Всего 7 машина имеет единиц ПТРК , 2 комплекса в боевом положении. Экипаж данной модификации состоит из трёх человек.

Фото: funky1opti / commons.wikimedia.org

Зенитно-ракетный комплекс, оснащённый четырьмя зенитными ракетами от ПЗРК различных типов.

Радиолокационная станция (РЛС) на шасси Wiesel.

Зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия и РЛС на шасси Wiesel. Источник фото: zonwar.ruЗенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия и РЛС на шасси Wiesel. Источник фото: zonwar.ruМашина непосредственной огневой поддержки, вооружённая пушкой Rheinmetall AG калибра 20-мм. Автоматическая пушка имеет двухстороннее ленточное питание. Боекомплект орудия составляет 400 выстрелов, из которых 160 подготовлены к стрельбе. Углы наводки орудия по горизонтали – 100 градусов, по вертикали – от -10 до 45 градусов. Экипаж боевой машины состоит из двух человек.

Источник фото: pinterest

Кроме того, Wiesel существует в вариантах бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), командно-штабной машины и санитарно-эвакуационной машины.

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Все изделия на шасси Wiesel являются авиатранспортабельными (могут перевозиться даже тяжёлыми вертолётами) и авиадесантируемыми. Всего в период с 1989 по 2001 годы было выпущено порядка 350 боевых бронированных машин Wiesel в различных модификациях. Большая часть из них до сих пор стоит на вооружении воздушно-десантных частей бундесвера.

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Теги

армия оружие военный бронетехника wiesel боевая машина
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