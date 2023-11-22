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О том, что США всячески стараются подчинить себе страны Европы, известно достаточно давно. Иногда даже создается впечатление, что Еврокомиссия (высший орган исполнительной власти ЕС), возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, целиком и полностью пляшет под дудку Вашингтона. Однако не всё так просто.

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Довольно любопытный анализ нынешнего и будущего геополитического расклада в Европе опубликовало издание Politico. Издание сообщило, что в Евросоюзе грядут серьёзные изменения, которые могут неприятно удивить США. Результаты этих перемен и их последствия для отношения США с ключевыми союзниками в Европе пока не осознаются даже в Вашингтоне. Автором материала является Эндрю Михта, — старший научный сотрудник и директор Стратегической инициативы Скоукрофта в Атлантическом совете США.

В скором времени может произойти самая значительная трансформация ЕС с самого момента его создания. Брюссель намерен централизовать власть объединения таким образом, что Евросоюз из конфедерации государств, обладающих суверенитетом, превратится в фактически в крупное федеральное государство. Конечно, национальные государства останутся, но с сильно ограниченной автономией. А председательствовать и управлять всеми процессами внутри ЕС будет центральное правительство. Главный аргумент, выдвигаемый сторонниками такого подхода, сводится к тому, что запланированное расширение Евросоюза в скором времени сделает его неуправляемым.

Запланированные поправки к договору ЕС основаны на трёх основных принципах: принятие решений большинством голосов, устранение права вето отдельных стран (соответственно, принцип единогласия при принятии решений перестанет действовать) и ограничение числа комиссаров ЕС (министров).

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Если эти предложения будут приняты, то внутри Евросоюза произойдёт радикальное перераспределение власти в пользу Германии и Франции. Эти две самые крупные и экономически развитые страны внутри ЕС смогут навязать свою волю любому. Фактически после этого Германия с Францией смогут беспрепятственно проводить собственную политику.

Как отмечает издание, в США пока похоже не догадываются о надвигающихся переменах. Между тем процесс пересмотра договора в Европе идёт полным ходом. Фундаментальные изменения должны произойти в 10 ключевых сферах, включая внешнюю политику Евросоюза, его оборону и безопасность.

В качестве конкретного шага к реформам недавно был рассмотрен отчёт Комитета по конституционным вопросам. Этот момент почему-то не был замечен в Америке. В ближайшее время все депутаты Европарламента должны провести голосование по этому отчёту.

Politico отмечает, что администрация президента США Джо Байдена, похоже, относительно безразлична к возможным переменам. Хотя не исключено, что в Белом доме полагают, что крепче "сцементированный" Евросоюз станет более надёжным партнёром, а Берлин с Парижем станут основными "собеседниками" (проводниками интересов через Брюссель) Вашингтона. А с учётом того, что Германия является доминирующей страной в Европе, то позиция Вашингтона кажется очевидной. На первый взгляд.

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Дело в том, что есть определённый нюанс. Издание заявляет, что политика США в Европе должна определятся их национальными интересами. Поэтому Вашингтон должен "адаптировать" конкретный институт Евросоюза в соответствии со своими предпочтениями.

Идея о том, что Вашингтону будет проще иметь дело с "федерализированной" Европой не подкреплена абсолютно ничем, никакими доказательствами. Особенно теми, которые исходят от тандема Берлин – Париж. Многие позиции Германии и Франции по главным вопросам внешней политики и безопасности часто расходятся с американскими. Поэтому Штаты должны "отдавать приоритет" тем государствам Европы, чьи представления об угрозах и национальные интересы наиболее тесно пересекаются с их собственными.

В качестве примера приведена поддержка Украины. На протяжении длительного времени страны восточного фланга НАТО демонстрировали наибольшую решимость стать плечом к плечу с США. В то время как Франция с Германией такую решимость проявляли не всегда.

Америка продолжает подталкивать своих союзников к перевооружению и реализации трёх региональных планов НАТО. И в этих вопросах снова лидируют государства "восточного фланга" альянса. Что касается Германии, то она так и не достигла запланированных 2% расходов от ВВП на оборону. А Франция вообще занимается тем, что проецирует военную мощь в Средиземноморье и за его пределами.

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Издание Politico констатирует, что идея о том, что "федерализированная" Европа под контролем Берлина и Парижа будет лучше реагировать на "просьбы" США – это попытка выдать желаемое за действительное. Поэтому Вашингтону необходимо обратить более пристальное внимание на процессы политической трансформации внутри Евросоюза. Ведь предлагаемые изменения касаются того, как США намерены вести НАТО вперед и как они намерены обеспечить собственную безопасность через Атлантику. Как ключевой "поставщик безопасности" в Европе Америка не должна оставаться сторонним наблюдателем.

В качестве резюме. С одной стороны, вряд ли возможна какая-то "федерализация" Европы. У Берлина и Парижа своих проблем полно. Вопрос об отмене права вето отдельных стран при решении вопросов в настоящее время связан с принципиальной позицией Венгрии.

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С другой стороны, возможно всякое. Но одно правда, а именно то, что Германия с Францией все являются локомотивами всего Евросоюза и смогли сохранить свою субъектность. Это даже невзирая на нынешнее правительство Германии. Остальные страны "восточного фланга" полностью подчинены США. И об этом прямо было заявлено. Что касается главного "поставщика безопасности" в Европе, то таких гарантов безопасности надо держать подальше. Если бы этот "поставщик" не лез во внутренние дела европейских стран, то Европа по-прежнему бы жила сыто и размеренно.