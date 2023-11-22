Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Politico: в Евросоюзе грядут изменения, которые могут неприятно удивить администрацию США

По ту сторону океана переживают, что Европа может стать проявлять самостоятельность
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Фото из открытых источников

О том, что США всячески стараются подчинить себе страны Европы, известно достаточно давно. Иногда даже создается впечатление, что Еврокомиссия (высший орган исполнительной власти ЕС), возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, целиком и полностью пляшет под дудку Вашингтона. Однако не всё так просто. 

реклама



Довольно любопытный анализ нынешнего и будущего геополитического расклада в Европе опубликовало издание Politico. Издание сообщило, что в Евросоюзе грядут серьёзные изменения, которые могут неприятно удивить США. Результаты этих перемен и их последствия для отношения США с ключевыми союзниками в Европе пока не осознаются даже в Вашингтоне. Автором материала является Эндрю Михта, — старший научный сотрудник и директор Стратегической инициативы Скоукрофта в Атлантическом совете США.

В скором времени может произойти самая значительная трансформация ЕС с самого момента его создания. Брюссель намерен централизовать власть объединения таким образом, что Евросоюз из конфедерации государств, обладающих суверенитетом, превратится в фактически в крупное федеральное государство. Конечно, национальные государства останутся, но с сильно ограниченной автономией. А председательствовать и управлять всеми процессами внутри ЕС будет центральное правительство. Главный аргумент, выдвигаемый сторонниками такого подхода, сводится к тому, что запланированное расширение Евросоюза в скором времени сделает его неуправляемым.

Запланированные поправки к договору ЕС основаны на трёх основных принципах: принятие решений большинством голосов, устранение права вето отдельных стран (соответственно, принцип единогласия при принятии решений перестанет действовать) и ограничение числа комиссаров ЕС (министров).

реклама



Если эти предложения будут приняты, то внутри Евросоюза произойдёт радикальное перераспределение власти в пользу Германии и Франции. Эти две самые крупные и экономически развитые страны внутри ЕС смогут навязать свою волю любому. Фактически после этого Германия с Францией смогут беспрепятственно проводить собственную политику.

Как отмечает издание, в США пока похоже не догадываются о надвигающихся переменах. Между тем процесс пересмотра договора в Европе идёт полным ходом. Фундаментальные изменения должны произойти в 10 ключевых сферах, включая внешнюю политику Евросоюза, его оборону и безопасность.

В качестве конкретного шага к реформам недавно был рассмотрен отчёт Комитета по конституционным вопросам. Этот момент почему-то не был замечен в Америке. В ближайшее время все депутаты Европарламента должны провести голосование по этому отчёту.

Politico отмечает, что администрация президента США Джо Байдена, похоже, относительно безразлична к возможным переменам. Хотя не исключено, что в Белом доме полагают, что крепче "сцементированный" Евросоюз станет более надёжным партнёром, а Берлин с Парижем станут основными "собеседниками" (проводниками интересов через Брюссель) Вашингтона. А с учётом того, что Германия является доминирующей страной в Европе, то позиция Вашингтона кажется очевидной. На первый взгляд.

реклама



Дело в том, что есть определённый нюанс. Издание заявляет, что политика США в Европе должна определятся их национальными интересами. Поэтому Вашингтон должен "адаптировать" конкретный институт Евросоюза в соответствии со своими предпочтениями.

Идея о том, что Вашингтону будет проще иметь дело с "федерализированной" Европой не подкреплена абсолютно ничем, никакими доказательствами. Особенно теми, которые исходят от тандема Берлин – Париж. Многие позиции Германии и Франции по главным вопросам внешней политики и безопасности часто расходятся с американскими. Поэтому Штаты должны "отдавать приоритет" тем государствам Европы, чьи представления об угрозах и национальные интересы наиболее тесно пересекаются с их собственными.

В качестве примера приведена поддержка Украины. На протяжении длительного времени страны восточного фланга НАТО демонстрировали наибольшую решимость стать плечом к плечу с США. В то время как Франция с Германией такую решимость проявляли не всегда.

Америка продолжает подталкивать своих союзников к перевооружению и реализации трёх региональных планов НАТО. И в этих вопросах снова лидируют государства "восточного фланга" альянса. Что касается Германии, то она так и не достигла запланированных 2% расходов от ВВП на оборону. А Франция вообще занимается тем, что проецирует военную мощь в Средиземноморье и за его пределами.

реклама



Издание Politico констатирует, что идея о том, что "федерализированная" Европа под контролем Берлина и Парижа будет лучше реагировать на "просьбы" США – это попытка выдать желаемое за действительное. Поэтому Вашингтону необходимо обратить более пристальное внимание на процессы политической трансформации внутри Евросоюза. Ведь предлагаемые изменения касаются того, как США намерены вести НАТО вперед и как они намерены обеспечить собственную безопасность через Атлантику. Как ключевой "поставщик безопасности" в Европе Америка не должна оставаться сторонним наблюдателем.

В качестве резюме. С одной стороны, вряд ли возможна какая-то "федерализация" Европы. У Берлина и Парижа своих проблем полно. Вопрос об отмене права вето отдельных стран при решении вопросов в настоящее время связан с принципиальной позицией Венгрии.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

С другой стороны, возможно всякое. Но одно правда, а именно то, что Германия с Францией все являются локомотивами всего Евросоюза и смогли сохранить свою субъектность. Это даже невзирая на нынешнее правительство Германии. Остальные страны "восточного фланга" полностью подчинены США. И об этом прямо было заявлено. Что касается главного "поставщика безопасности" в Европе, то таких гарантов безопасности надо держать подальше. Если бы этот "поставщик" не лез во внутренние дела европейских стран, то Европа по-прежнему бы жила сыто и размеренно. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша политика германия франция геополитика
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
15
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
20
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
10
107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
5
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
4
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
Eurasian Times: первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины
+
GeForce RTX 4070 SUPER не заменит базовую модель, обе будут сосуществовать на рынке
+
Die Welt: Мобилизация оставит Украину без рабочих рук, а фронте появляется всё больше пенсионеров
1
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
20
В России хотят заместить необходимый для электроники металл от зарубежных компаний на отечественный
1
Для Cyberpunk 2077 выпущен мод, повышающий качество изображения и производительность на 40%
5
Сербия готова улучшать отношения с НАТО — глава государства
4
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
58
Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера GTA 6
+
Дисплей OnePlus 12 может превзойти даже экран грядущего Galaxy S24 Ultra
3
Blizzard ввела ограничения для игроков из России
12
Россия планирует создать двухместный самолет-невидимку на базе истребителей Су-57 и Су-30
+
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
10
Европарламент «случайно» опубликовал карту с Крымом в составе России, но затем извинился и отредактировал её
+
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
3
Запад использует Украину как свалку для старой техники и поиска уязвимостей в российской обороне
3

Популярные статьи

S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
26
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Мои критические замечания об электромобилях
2
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
61
7 мифов об электромобилях и реальность
15
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
19
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
5

Сейчас обсуждают

Китя.
23:49
Пиши больше в инете есть память откуда и где потом придут к тебе в гости дело времени . а когда ловят скука какие же вы жалкие.
Эдуард Шарлот рвал свой паспорт на камеру и после возвращения в РФ был задержан прямо в аэропорту
jsth
23:48
Там Вован с Лексусом уже разыграли вернувшегося Шарлота.
Эдуард Шарлот рвал свой паспорт на камеру и после возвращения в РФ был задержан прямо в аэропорту
Максим Чернов
23:48
5600g
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Евгений Беликов
23:47
ИМХО брать платформу селеорна 370 под первые карты - мать которой в живой виде более ценный экземпляр чем та же АТИ 7000. AGP карты и на Core 2 duo c 845 чипсетом прогнать можно ( на нем упора в п...
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
Роман Соловьев
23:47
У нато многоцелевые АПЛ есть только у сша и их там там примерно столько же сколько у нас - не надо фантазировать - да, 4 поколения у них больше, но звериная серия очень даже ничего +батоны+золотые ры...
Запад обеспокоен планами РФ довести число многоцелевых АПЛ класса "Ясень" до 12 единиц
Максим Чернов
23:45
За такие деньги можно собрать базу на 5600g и ее встройка будет бодрее того недоразумения и затычки.
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
SeTi2019
23:43
То есть за порчу штанов публично на камеру, тоже должны возбудить дело?
Эдуард Шарлот рвал свой паспорт на камеру и после возвращения в РФ был задержан прямо в аэропорту
Апшеронский скакел
23:42
Шеша, Truth Sееker - баба, сегодня на аве спалилась в красном свитере
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
Китя.
23:40
рви дома сколько хочешь. но не публично на камеру.
Эдуард Шарлот рвал свой паспорт на камеру и после возвращения в РФ был задержан прямо в аэропорту
Мегавольт
23:31
Есть знакомые с огрызками и заметил интересную особенность- связь сними вечно прерывается и обрывается в зонах я так понимаю неустойчивого приема. Включаю троллинг и за сток мелодию тоже.
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем