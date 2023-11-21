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S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали уничтожать советские подводные лодки

О палубном противолодочном самолёте с возможностями, сопоставимыми с возможностями базового P-3 Orion
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Посадка самолёта S-3 на палубу авианосца. Фото: commons.wikimedia.org

Заклятые заокеанские недруги нашей страны всегда славились своей противолодочной авиацией. Она у них была на высоте, она остаётся на высоте и сейчас. Что умеют – то умеют. При этом в приоритете всегда были базовые патрульные самолёты, которые вылетают на поиск подлодок с береговых аэродромах. Однако в составе авиации ВМС США были и противолодочные самолёты палубного базирования. А в прошедшем времени по той причине, потому что такие летательные аппараты были сняты с вооружения американского флота и отправлены на хранение.

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Пара S-3 Viking авиации ВМС США в полёте. Фото: commons.wikimedia.orgПара S-3 Viking авиации ВМС США в полёте. Фото: commons.wikimedia.org

Первым послевоенным американским специализированным противолодочным самолётом палубного базирования, способным самостоятельно искать и тут же атаковать подводные лодки стал двухмоторный S-2 Tracker от фирмы Grumman. На вооружение авиации ВМС США машина была принята в 1954 году.

А следующим самолётом подобного назначения стал уже S-3 Viking от компании Lockheed. Свой первый полёт он совершил в 1972 году, а на вооружение поступил двумя годами позднее. "Викинг" пришёл на смену стремительно стареющему "Трекеру".

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Это был всепогодный реактивный дозвуковой самолёт, обладающий большим радиусом полёта. Компоновка машины классическая. Конструктивно он представлял собой высокоплан с крылом небольшой стреловидности. Двигатели располагались под плоскостями крыла.

Отличительной особенностью "Викинга" от боевых самолётов того времени было наличие собственной вспомогательной силовой установки, что позволяло производить запуск двигателей без дополнительного наземного или палубного оборудования.

Противолодочный самолёт S-3 Viking перед вылетом. Фото: commons.wikimedia.org

S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали уничтожать советские подводные лодки. Сейчас станет понятно, почему американское командование возлагало на эту машину столь высокие надежды.

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В отличие от большинства небольших палубных самолётов того времени, имевших экипаж в составе одного или двух лётчиков, экипаж "Викинга" состоял из четырёх человек. В передней части кабины бок о бок были расположены рабочие места двух лётчиков, за ними располагались места двух операторов бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения.

Кабина экипажа "Викинга", снято с места оператора. Фото: commons.wikimedia.org

Все кресла членов экипажа оснащались катапультами для экстренного покидания самолёта. Алгоритм покидания самолёта был следующим: если катапультирование инициировал кто-то из лётчиков, то весь экипаж покидал машину (операторы на 0,5 секунды раньше), если кто-то из операторов решил "выйти", то выстреливались только кресла "пассажиров", лётчики должны были инициировать катапультирование самостоятельно.

Арсенал поисковых средств и авиационных средств поражения у "Викинга" был весьма внушительным

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S-3 Viking был известен своей высокой степенью автоматизации и компьютеризации. Он стал первым противолодочным самолётом, в котором все электронные системы были объединены в единый компьютер. Высокая степень интеграции оборудования позволяла всем членам экипажа, каждый из которых имел перед собой многофункциональный дисплей, консультироваться друг с другом в ходе выполнения боевой работы. В то же время каждый член экипажа мог отслеживать только те данные, которые были необходимы конкретно ему.

"Викинг" был отличным поисковым самолётом. Его возможности были сопоставимы с поисковыми и ударными возможностями базового патрульного самолёта P-3 Orion. А экипаж последнего, между прочим, состоял из 12 человек. Ещё одно доказательство того, что S-3 стал по-настоящему прорывной машиной для своего времени.

S-3 Viking перед вылетом с авианосца. Фото: commons.wikimedia.org

С распадом Советского Союза, когда подводная угроза со стороны советского ВМФ сошла на нет, самолёты S-3 в большей степени были перепрофилированы на выполнение разведывательных функций и штурмовых задач. Использовались они и в качестве воздушных танкеров для дозаправки других самолётов из состава авиакрыльев авианосцев.

Поскольку перечень задач для "Викинга" был сокращён, то сокращению подвергся и лётный экипаж самолёта. Рабочие места операторов вооружения и бортовых систем были удалены. В составе экипажа остались только лётчик и лётчик-оператор.

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Всего за время производства, с 1974 по 1978 годы, было выпущено 187 самолётов данного типа. "Викинг" достойно служил до 2016 года, после чего был снят с вооружения.

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Теги

авиация самолеты флот вмс сша подводные лодки s-3 viking аианосцы противолодочная авиация
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