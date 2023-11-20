Аналитики зарубежных профильных СМИ рассказали о состоянии дел в танкостроении США

Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Karmann

Довольно любопытные данные, касающиеся состояния военно-промышленного комплекса США, представили иностранные профильные ресурсы. Речь о хвалённых танках M1 Abrams, точнее об их производстве.

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Румынское онлайн-издание Defense Romania утверждает, что США производят лишь 12 танков Abrams каждый месяц, вместо 75 машин в 80-х годах. Вся информация представлена со ссылкой на ресурс Defence24.

Как говорится в материале, с 1979 по 1993 годы военно-промышленный сектор США произвёл 8800 танков M1 Abrams в различных модификациях. Средний годовой объём выпуска "Абрамсов" составил 840 единиц. Соответственно, каждый месяц выпускалось 75 боевых машин. Но на сегодняшний день армия США и иностранные заказчики столкнулись с новой суровой реальностью. Производственные мощности Америки позволяют "выпускать" лишь 135 танков, или до 12 единиц каждый месяц.

При этом отмечено, что американские промышленники не строят танки с нуля. Они занимаются лишь их модернизацией. Танки берутся с баз хранения армии США. Боевые машины предназначены для выполнения контрактов, заключенных с американскими военными или иностранными заказчиками.

На оборонных предприятиях США встречаются лишь корпуса от "Абрамсов", без башен и "начинки". И эти корпуса используются в процессе производства новых машин. Именно это явление является причиной частых споров о фактическом количестве танков, которым располагает армия США. После детальных подсчётов издание Defence24 (польское) установило, что распоряжении американских военный имеется 6000 основных боевых танков. Это включая те боевые машины, которые расположены на зарубежных военных базах США.

Приведены данные справочника The Military Balance, в котором говорится о том, что на начало 2023 года американская армия располагала 2500 боеготовыми танками M1 Abrams, ещё 2000 машин находилось на базах хранения. Всего 4500 танков. В то же время данные, представленные Штатами в Управление реестра обычных вооружений ООН, показывают всего 4200 исправных танка.

Особо отмечено, что в настоящий момент армия США и иностранные союзники уже суммарно заказали 1500 модернизированных "Абрамса".

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Интересно, сколько лет сама Румыния будет ожидать свои 54 танка, продажу которых недавно одобрил Конгресс?