Эксперты зарубежного издания пришли к логичному заключению, что с ракетами у России всё в порядке

Авиационные ракеты Х-69, РВВ-МД2 и РВВ-БД. Фото: © Георгий Султанов / ТАСС

Через некоторое время после начала Специальной военной операции в стане противника (в Киеве и в западных штабах) принялись подсчитывать-высчитывать, сколько ещё высокоточного оружия осталось у России. Речь о современных дальнобойных ракетах наземного, воздушного и морского базирования. Высказывались все, кто только мог – от политиков, военных, до всяких экспертов.

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Цифры назывались разные, но все они сводились к тому, что российские ракетные арсеналы в скором времени должны иссякнуть. Всё потому якобы оборонные предприятия России физически не смогут выпускать новые ракеты из-за санкций Запада. Якобы электроника в российском оружии западная, а раз санкции, то и поставок продукции такого рода в Россию не будет. Нет всяких чипов – нет ракет.

Ракеты всё не кончались. Сроки "заканчивания" ракет неоднократно переносились. Анналена Бербок, глава МИД Германии, как-то даже озвучила свою версию того, почему так происходит. По её мнению, Россия закупала... немецкие стиральные машины, завозила их по "серым схемам" и извлекала из них платы для своих ракет.

Понятно, что все эти громкие заявления делались исключительно для западного и почти западного потребителя. Своего рода внушение. Однако рано или поздно наступает степень принятия того, что до этого принимать отказывались. К тому же в некоторых странах мира давно о чём-то догадывались.

А тут ещё индийско-канадское издание Eurasian Times на полмира дало понять, что ракеты у России не закончатся. Поводом для такого очевидного заключения послужил завершившийся авиасалон Dubai Airshow 2023. Точнее экспозиция российских предприятий, на которой была представлена крылатая ракета Х-69. Как отметило издание, это изделие примерно того же класса, что франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG, американская AGM-158 JASSM-ER или немецкая TAURUS.

Как предположили аналитики издания, презентация такой крылатой ракеты на авиасалоне говорит о том, что военно-промышленный комплекс России не пострадал от санкций Запада. Предполагалось, что санкции США и Европы загонят в тупик российскую оборонку. В результате Россия просто не сможет продолжать СВО на фоне растущих поставок западного оружия Украине.

Но, как отмечено, произошло совершенно обратное. Десятилетние усилия России, направленные на собственную защиту от санкций, принесли свои дивиденды уже через полгода после начала Специальной военной операции. А коллективный запад делал ставку на то, что у России к тому времени просто кончатся боеприпасы.

Издание приводит фотографию, размещенную в социальной сети Илона Маска (запрещена в России). Фото с изображением ракеты X-69 сопровождается саркастической подписью, в которой говорится о том, что ракеты у русских совершенно не исчерпаны. Крылатая ракета воздушного базирования Х-69 представлена на авиасалоне в Дубае. И если это экспорт, то производство налажено.

Ракета X-69. Фото: соцсеть

Eurasian Times констатирует, что ни одна страна мира не выставит новое оружие на международной выставке, если её оборонная промышленность не функционирует должным образом и не закрывает собственные потребности. Оказалось, что утверждения о том, что Россия не может производить ракеты, были основаны на паузах в их применении.

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Также приводится ссылка на доклад американского аналитического центра CSIS за июнь 2023 года. Там прямо было указано, что "нереалистично" ждать того, что России кончатся ракеты. Вообще когда-либо!