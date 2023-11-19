Многофункциональный истребитель JAS 39 Gripen ВВС Швеции в полёте. Фото из открытых источников

Немногие страны в мире имеют собственное авиастроение. А если речь заходит о производстве боевых самолётов, то таких государств ещё меньше. Собственное военное авиастроение есть и Швеции. Зародившись в 30-х годах прошлого столетия, оно пошло своим собственным, самобытным путём развития.

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Шведы не стали слепо копировать американские или европейские самолёты, а придумывали свои боевые машины самостоятельно. Достаточно взглянуть на шведский лёгкий многофункциональный истребитель JAS 39 Gripen, чтобы понять, что он сильно отличается от большинства боевых самолётов.

Истребитель Saab 35 Draken ВВС Швеции. Фото из открытых источников

А перед ним были такие же отличные от других Saab 37 Viggen и Saab 35 Draken. Оба этих типа самолётов даже сейчас впечатляют своим футуристичным видом. Тогда какое впечатление эти машины произвели на непосвящённых в момент своего появления?

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Но шведские авиаконструкторы не остановились на этих двух необычных самолётах. Вернее, они ими закончили свои изыскания в области аэродинамических форм. А ведь у инженеров компании SAAB имелся в проекте самолёт, который даже сейчас точно не оставил бы никого равнодушным. Это был сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного удара по территории СССР.

Конечно, Швеция до последнего времени формально являлась нейтральной страной и ни с кем не конфликтовала на протяжении многих десятилетий. Но это формально. Всё же у властей этой скандинавской страны некоторые планы на случай Третьей мировой войны, которая обещала быть ядерной, имелись. Разумеется, в Стокгольме с самого начала понимали, на чьей стороне выступят. В общем, потребовался скоростной бомбардировщик, способный быстро слетать до СССР и сбросить на его территорию ядерную бомбу. В идеальном случае (без конфликта) наличие такого носителя у шведской армии стало бы отличным сдерживающим фактором для Советского Союза.

Кстати, о ядерной бомбе. В настоящий момент Швеция не входит в число стран, обладающих таким видом оружия. Но в 60-х годах прошлого столетия в распоряжении этой страны было достаточно необходимых материалов, чтобы в течение шести месяцев соорудить ядерный боеприпас. Проблема была только в средстве его доставки.

С 1952 по 1957 годы в Швеции были проведены мероприятия по тактико-техническому обоснованию разработки сверхзвукового бомбардировщика с треугольным крылом, способного нанести ядерный удар. Научно-исследовательские работы велись в рамках так называемого проекта 1300.

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В случае ядерного конфликта с СССР стратегическим бомбардировщикам США пришлось бы преодолеть огромное расстояние, для того, чтобы поразить назначенные цели. Перед шведскими авиаконструкторами не стояла задача создать самолёт, подобный американским стратегическим бомбардировщикам. Необходимо было спроектировать самолёт, который летал бы на небольшие расстояния, но достаточно быстро. При этом он должен был нести боевую нагрузку, адекватную реалиям того времени.

Реактивные сверхзвуковые бомбардировщики Saab 36 Vargen, один из вариантов внешнего вида. Источник изображения: nationalinterest.org

Бомбардировщик, известный так же как Saab 36 Vargen ("Волк"), должен был нести 800-килограммовую ядерную бомбу. Боевой радиус самолёта составлял всего 410 километров. Для современных самолётов такой боевой радиус кажется ничтожно малым, но скандинавам в то время было более чем достаточно. Боевого радиусам самолёта хватило бы для уничтожения военных объектов, расположенных на территории республик Прибалтики.

Бомбардировщик Saab 36 изначально проектировался для работы с плохо подготовленных запасных аэродромов, обладающих достаточно короткими взлётно-посадочными полосами. Это было отражением военной доктрины Швеции, так как предполагалось, что в случае конфликта с СССР основные аэродромы будут сразу же уничтожены.

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Поскольку дальность полёта бомбардировщика не была основным критерием при его проектировании, шведские авиаконструкторы перебрали множество конструкций планера перспективного самолёта. Они рассматривали варианты со стреловидным крылом, а так же конструкции с крылом треугольной формы. В результате было определено, что треугольное крыло будет оптимальным для нового бомбардировщика и позволит ему развивать максимальную скорость около 2 Махов.

Двигатели решили установить на плоскостях крыла. По мере продвижения проекта было решено использовать двигатель Bristol Olympus британского производства. Аналогичный двигатель использовался на британском бомбардировщике Avro Vulcan и в последствии на сверхзвуковом пассажирском лайнере Concorde. Двигатель был оснащён воздухозаборником и форсажной камерой.

Достижение высокой скорости перспективным бомбардировщиком превратилось в проблему. Поскольку на высоких скоростях планер самолёта очень сильно нагревается, инженеры выразили опасение, что нельзя исключать повреждение ядерного боеприпаса при высоких температурах, а так же даже его преждевременную детонацию.

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Чтобы решить эту проблему, было принято решение о том, что боевая нагрузка будет размещена во внутреннем отсеке вооружения. Такое решение позволяло избежать нагрева боеприпаса, уменьшить аэродинамическое сопротивление самолёта и увеличить его скорость. Однако размещение ядерного боеприпаса во внутреннем отсеке ограничило массу боевой нагрузки и сказалось на запасе топлива, а так же ограничило размеры и массу авионики и других систем. Несмотря на огромную проделанную работу, одноместный сверхзвуковой "ядерный" бомбардировщик так никогда и не полетел. Проект был завершён уже в 1957 году. Парламент Швеции – Риксдаг, принял решение об отказе от разработки ядерного оружия в 1968 году. Окончательный отказ от своих ядерных амбиций нейтральная Швеция зафиксировала в начале 70-х годов прошлого столетия, когда все имевшиеся радиоактивные материалы были вывезены в другие страны. Однако нельзя говорить о том, что работы, проделанные шведскими авиаконструкторами в рамках проекта 1300 (Saab 36 Vargen) пропали даром, а наработки были спрятаны под сукно. Полученный опыт был частично использован при проектировании истребителя Saab 37, который стал одним из первых удачных реактивных боевых самолётов с крылом треугольной формы.