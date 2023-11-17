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Ракетный комплекс РСД-10 "Пионер" - за что его назвали "Грозой Европы"

Советский ракетный комплекс средней дальности РСД-10 держал под прицелом всю Европу
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Ракетный комплекс РСД-10 "Пионер". Источник фото:commons.wikimedia.org

Появление и принятие на вооружение конце 70-х годов прошлого столетия в СССР ракетного комплекса РСД-10 "Пионер" заставило весь Североатлантический альянс (НАТО) сильно вздрогнуть и вспомнить о событиях Карибского кризиса. Тогда мир стоял на грани ядерной войны. К счастью, политики сумели договориться между собой и конфликта удалось избежать.

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Начиная с того времени Советский Союз впервые получил оружие, которое позволило бы нанести противнику сокрушительный удар.

Сразу стоит отметить, что не мы первые начали. Сейчас среди ряда экспертов бытует мнение, что само появление комплексов "Пионер" и постановка их боевое дежурство стали избыточной мерой. Говорят, что на момент появления РСД-10 в 1976 году Советский Союз достиг расцвета своей военной мощи и имел паритет с США. Считается, что и так было чем ответить.

Данная точка зрения имеет право на существование. Только как быть с огромным количеством планов по уничтожению СССР, разработанных Штатами и их союзниками? Сначала планировалась операция "Немыслимое", потом были планы "Тоталити" и "Дропшот".  А уже в 60-е годы прошлого столетия Вашингтон планировал уничтожение СССР и Китая как ведущих индустриальных держав. Планирование производилось в рамках Единого интегрированного оперативного плана (Single Integrated Operational Plan, SIOP). Данный план обновлялся ежегодно.

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В частности, SIOP от 1961-1962 гг. предусматривали уничтожение 70% промышленного потенциала СССР. А SIOP 64 до сих пор является засекреченным. Наверное, по той причине, что запланированный для СССР ущерб там ещё выше. Как в промышленном потенциале, так и в людях.

Данные о планах США взяты из современных публикаций "Национального архива безопасности" при Университете Джорджа Вашингтона.

Cамоходная пусковая установка комплекса "Пионер". Источник фото: пресс-служба МО РФ

Об этом не могли не знать в Москве, поэтому приняли соответствующие меры. Кроме того, США первыми развернули в Европе 180 баллистических ракет "Першинг-1". Именно поэтому и была начата разработка ракетного комплекса средней дальности, оснащенного боеголовкой с разделяющимися термоядерными зарядами.

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В самом конце лета 1976 года РСД-10 "Пионер" заступил на боевое дежурство. Данный ракетный комплекс сразу же получил обозначение НАТО SS-20 Saber (Сабля). Новый комплекс предназначался для перевооружения соединений РВСН, дислоцированных в европейской части СССР и имевших на вооружении ракеты Р-12 и Р-14, а так же для замены ракет Р-16 в Сибири и Забайкалье.

Постановка "Пионера" на дежурство в европейской части Союза была вполне объяснима. Во-первых, зарубежные разведки давно "срисовали" характеристики старых комплексов. Во-вторых, ракета средней дальности – как раз самое то для ограниченного пространства Европы.

Но зачем было менять ракеты, расположенные за Уралом? Тем более, что замена проводилась неравнозначная – соединения, вооруженные межконтинентальными ракетами, получали ракеты средней дальности. И в данном случае всё логично. Дело в том, что в то время межгосударственные отношения между СССР и Китаем переживали совсем непростые времена. И межконтинентальные ракеты были бы избыточными в случае гипотетического военного конфликта.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс РСД-10 назвали "Грозой Европы". И такое неофициальное название появилось неспроста. Причины приведены ниже.

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За годы производства РСД-10 "Пионер" различных модификаций было выпущено 523 самоходных пусковых установки (СПУ). Следовательно, это 523 подвижных комплекса.  К моменту принятия решения о снятии "Пионеров" с вооружения было развернуто всего 405 комплексов. Остальные 118 СПУ и 245 запасные ракеты находились на хранении. Две трети из общего количества развернутых "Пионеров" прикрывали именно европейское стратегическое направление, и лишь треть была направлена на Азию и США.

При помощи нехитрых математических расчетов можно понять, что для уничтожения военных объектов противника на территории Европы выделялось приблизительно 270 ракет. Это достаточно много, с учетом небольшой площади европейского театра, а так же того, что большая часть ракет имела три боевых блока индивидуального наведения. Массированное применение РСД-10 "Пионер" не оставляло войскам США в Европе и их европейским союзникам абсолютно никаких шансов.

Единственным (и чисто теоретическим) способом для НАТО ликвидировать такую угрозу было нанесение превентивного удара по пунктам постоянной дислокации, либо по стартовым позициям "Пионеров". Но и здесь возникли огромные проблемы. Дело в том, что РСД-10 был просто неуловим. Советские ракетчики получили первый подвижный грунтовый ракетный комплекс, который мог работать как со стационарных позиций, так и с любых заранее подготовленных для него площадок. Вычислить "Пионер" на маршруте было тоже практически невозможно. В силу относительно небольших габаритов и невысокой снаряженной массы СПУ, для РСД-10 подходили абсолютно любые автомобильные дороги, даже малонаезженные грунтовые.

И ещё достаточно любопытный факт о "Пионере", а именно то, из какого конструкторского задела он появился. Никто давно не отрицает, что отечественная оружейная и конструкторские школы являются лучшими в мире. Когда конструкторам поставили задачу на проектирование ракеты средней дальности, они не стали мудрствовать, а использовали уже имевшиеся наработки.

Группа конструкторов под руководством А. Д. Надирадзе взяла за основу трехступенчатую МБР от комплекса "Темп-2С" (РС-14), испытания которого проводились приблизительно в то же время. Только ракета от "Темп-2С" была межконтинентальной и имела дальность полёта 10500 километров. От исходной ракеты взяли первую и модифицированную вторую ступени, добавили блок разведения. Получилась новая ракета. Дальность её пуска составила до 5000 километров.

Это ещё раз подтверждает высокий уровень российских конструкторов. С момента постановления правительства (1973 г.) до принятия на вооружения "Пионера" (1976 г.) прошло всего чуть более трёх лет.

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К сожалению, судьба ракетных комплексов РСД-10 оказалась довольно печальной. После их размещения в европейской части СССР наши геополитические противники не остались в долгу и в начале 80-х годов развернули в Европе свои ракеты средней дальности "Першинг-2", а так же ракеты "Томагавк" наземного базирования. Для того чтобы снизить риск возникновения войны, сторонам пришлось договариваться. Результатом переговоров стал подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Все "Пионеры" были сняты с вооружения и уничтожены. Последний такой комплекс закончил свою службу в 1991 году.

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