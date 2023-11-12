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Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности

О необычном палубном самолёте с обратной стреловидностью крыла, который разрабатывался в Советском Союзе
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Источник изображения: popmech.ruИсточник изображения: popmech.ru

Как известно, с палубной авиацией в нашей стране всё не очень замечательно. Вернее она существует в виде двух корабельных истребительных авиационных полков. Один вооружён тяжелыми палубными истребителями Су-33, другой – более лёгкими многофункциональными МиГ-29К. Оба самолёта являются "оморяченными" версиями своих "сухопутных" версий – Су-27 и МиГ-29. Плохо в России с авианосцами. Единственный тяжёлый аианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в состоянии перманентного ремонта.

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Между тем, еще в 70-х годах прошлого столетия военно-политическое руководство страны пришло к выводу, что без сильного океанского флота, имеющего в своем боевом составе авианосцы, Советский Союз не может претендовать на статус ведущей морской державы. Те ТАВКР (тяжелые авианесущие крейсеры) с штурмовиками Як-38 вертикального взлёта и посадки, которые имелись на тот момент в составе ВМФ СССР, – не в счёт. Поэтому в конце 70-х годов в нашей стране началось проектирование полноценных авианосцев.

Первыми советскими авианесущими кораблями под "нормальные" самолёты должны были стать крейсеры проектов 1143.5, 1143.6 и атомный 1143.7 "Ульяновск". Первый всё же стал авианесущим крейсером ("Адмирал Кузнецов"), второй позже был достроен в Китае под названием "Ляонин", а последний (атомный "Ульяновск") был порезан на стапеле в стадии готовности 18%. Достройке последних двух кораблей помешал распад Советского Союза и отсутствие финансирования.

Взлёт самолётов предполагалось осуществлять горизонтально при помощи паровых катапульт. Однако, к тому моменту, когда будущий "Адмирал Кузнецов" практически был готов к спуску на воду, стало понятно, что катапульты еще не готовы. Они могли быть готовы только для "Ульяновска", поэтому и "Кузнецова" и "Варяг" ("Ляонин") оснастили оригинальной взлётной палубой с трамплином. При помощи трамплина в воздух можно было поднять достаточно тяжёлый самолёт.

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Посадка истребителя Су-33 на палубу "Адмирала Кузнецова". Фото: mil.ru / commons.wikimedia.org

Что касается выбора Су-33 в качестве единственного палубного самолёта (на тот момент), то так сложились обстоятельства. Хотя нельзя исключать, что выбор на Су-33 пал благодаря настойчивости его главного конструктора Михаила Симонова.

Что касается Су-27КМ, то, несмотря на обозначение (КМ – корабельный модернизированный), то данный проект совсем и не является продолжением хорошо зарекомендовавшего себя "двадцать седьмого". Такое обозначение было принято, чтобы не смущать потенциального заказчика – командование ВМФ СССР. А ещё, возможно, чтобы запутать потенциального противника, Flancer на Западе уже был знаком. А так это был проект принципиально новой машины, разработка которой велась ОКБ Сухого сугубо в инициативном порядке. От базового Су-27 новый самолёт должен был получить только фонарь кабины лётчика!

Проект Су-27КМ не взялся из ниоткуда. Еще в начале 80-х годов в КБ Сухого вплотную занялись тематикой самолёта с крылом обратной стреловидности. Сначала это был проект однодвигательного истребителя для ВВС с рабочим названием С-22. По данному проекту были проведены все необходимые исследования и даже подготовлен весь комплект конструкторской документации. Однако в ходе работ выяснилось, что однодвигательный летательный аппарат взлётной массой в 24 тонны (включая несколько тонн боевой нагрузки) на выходе получался достаточно тяжёлым. Работы над проектом были остановлены.

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Затем в КБ Сухого, учитывая уже имеющиеся наработки, взялись за проектирование двухдвигательного истребителя, который обладал бы лучшей тяговооружённностью. Помимо крыла обратной стреловидности новый самолёт должен был получить и элементы малозаметности. Фактически это была первая в нашей стране попытка спроектировать летательный аппарат пятого поколения.

Самолёт под рабочим обозначением С. 32 планировалось строить по аэродинамической схеме "утка" с передним горизонтальным оперением и дополнительным задним поворотным стабилизатором. Для снижения заметности планер должен был получить кили, заваленные внутрь. В качестве силовой установки предлагались двигатели АЛ-41Ф с управляемым вектором тяги. Вооружение предполагалось размещать во внутренних отсеках. Да, и этот самолёт так же изначально планировался исключительно как "сухопутный".

Уже позже КБ Сухого, реагируя на повышенный интерес командования ВМФ на перспективный самолёт для авианосцев, отреагировало собственной инициативой. Из проекта С. 32 было решено сделать истребитель корабельного базирования. Концепция проекта осталась прежней, но с рядом существенных доработок. В частности, в проекте было существенно переработано приборное оснащение, значительно усилены элементы конструкции, подвергающиеся серьезным нагрузкам при эксплуатации с палубы авианосца.

Кроме того, для снижения габаритов самолёт должен был получить складывающееся крыло. Благодаря обратной стреловидности плоскости должны были складываться вперед и вверх. Данное конструктивное решение позволяло существенно экономить место на полётной палубе и в ангаре авианосца.

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Еще одним нововведением должна был стать силовая установка. В качестве двигателей были предложены имевшиеся тогда Р-79М, но с выводом реактивной струи через одно общее плоское, поворачивающееся в вертикальной плоскости.

Согласно расчётам полная взлётная масса перспективного самолёта должна была достигнуть 40 тонн. Достаточно много для взлёта с трамплина без применения паровой катапульты. Но отрыв от палубы авианосца должно было обеспечить как раз крыло обратной стреловидности. При отрыве от среза трамплина и набора небольшой высоты самолёт "просаживался" на 10-15 метров, после чего крыло набирало необходимую подъемную силу и самолёт переходил к нормальному режиму полёта.

Источник: buran.ru

Уже в 1988 году проект Су-27КМ был представлен командованию флота. Было даже выделено необходимое финансирование. Можно было приступать к постройке опытного лётного образца, однако этого не произошло, поскольку уже в 1989 году решением Совета министров СССР ряд перспективных проектов был просто закрыт. В итоге палубная авиация осталась с истребителем Су-33.

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Что касается работ над самолётом с крылом обратной стреловидности, то в КБ Сухого их продолжили в инициативном порядке. Результатом этих работ стал истребитель Су-47 "Беркут", поднявшийся в воздух и оставшийся в единственном экземпляре. Если говорить о преемственности Су-27КМ и Су-47, то на самом деле это разные самолёты. Безусловно, в "Беркуте" были использованы наработки по палубному самолёту, но из-за недостатка финансирования для постройки лётного экземпляра конструкторское бюро вынуждено было в значительной мере использовать узлы и агрегаты от обычного истребителя Су-27.

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