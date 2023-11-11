Истребитель F-35A. Фото: ВВС США

Свой первый полёт малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, спроектированный фирмой Lockheed Martin, совершил в 2006 году. В 2016 году самолёт был принят на вооружение ВВС США. С момента проектирования F-35 задумывался как универсальный воздушный боец, способный работать как по воздушным, так и по наземным целям. То есть как прямая замена многофункциональному истребителю F-16.

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Что теперь?

В настоящее время в рамках программы F-35 было выпущено более 975 самолётов данного типа в трёх модификациях. Истребители данного типа эксплуатируются не только вооружёнными силами США, но и вооружёнными силами стран-союзниц. Более того, Штаты в буквальном смысле навязывают свой самолёт своим союзникам за огромные деньги. Стоимость всей программы F-35, включая научно-конструкторские работы, уже превысила 55 миллиардов долларов.

Таким образом, американский истребитель-невидимка стал самым дорогим самолётом в истории мировой авиации! Конечно, если не брать в расчёт очень редкий стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. При этом за многие годы серийного производства американские авиаконструкторы так и не смогли избавить своё детище от целого ряда недостатков. Таковых сами американцы насчитали несколько сотен, многие из них достаточно серьёзные и напрямую влияют на боеспособность всего парка истребителей F-35.

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Некоторое время назад в профильных изданиях появилась информация о том, что командование ВВС США всерьёз рассматривает вариант замены устаревших версий F-16 на новый истребитель. В качестве главного кандидата рассматривается новый учебно-боевой самолёт T-7A от компании Boeing, который хотят перепрофилировать в полноценный истребитель.

Учебно-тренировочный самолёт T-7A Red Hawk. Фото: Boeing

Только зачем, если для замены F-16 c самого начала создавался именно F-35? На этот вопрос ответили специалисты издания Military Watch. Издание дислоцируется в США. Как выяснилось, всё дело в недостатках самолёта пятого поколения.

Как говорится в материале экспертов из США, потребность американских ВВС в лёгких истребителях для замены большого парка самолётов F-16 (около 500 машин) очень велика. Когда F-35 был запущен в серийное производство, предполагалось, что данный тип будет поступать на вооружение со скоростью около 110 самолётов в год. Также предполагалось, что эксплуатационные расходы F-35 будут сопоставимы с расходами на эксплуатацию F-16.

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Но программа малозаметного самолёта с самого начала столкнулась с задержками. Истребитель F-35 и на сегодняшний день имеет более 800 недостатков (ошибок в характеристиках). Поэтому самолёты данного типа далеки от способности принимать участие в боевых действиях высокой интенсивности. Ко всему прочему затраты на эксплуатацию новых самолётов многократно превышают первоначально запланированные. В то время как надёжный и неприхотливый истребитель F-16 имеет одни из самых высоких показателей в авиационном парке, аналогичные показатели F-35 являются одними из самых низких. И именно этот фактор ограничивает боеготовность ВВС и прямо влияет на подготовку пилотов, на их налёт.

Как говорится в материале издания, ещё в июне 2023 года генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла предупредил, что стремительно стареющий парк самолётов 4-го поколения серьёзно сказывается на налёте экипажей. Их боевая готовность может упасть. При этом ВВС находятся "на пути к столкновению". Также приводятся слова бывшего заместителя командующего ВВС США в Тихоокеанском регионе генерал-лейтенанта Дэвида Дептулы, который подчеркнул, что у американцев налёт меньше, чем у их китайских коллег.

Истребитель F-35 поставляется в вооруженные силы США в среднем со скоростью 48 машин в год. По результатам 2023 года эта цифра будет ниже из-за выявленных проблем с программным обеспечением самолёта. Тем временем эксплуатационные расходы на поддержание в готовности старых F-16 продолжают расти, а перевооружение эскадрилий на F-35 приводит к снижению их боевой готовности.

Все эти факторы делают возможность приобретения более простой альтернативы F-35 всё более привлекательной. Особо отмечено, что истребитель F-7, созданный на базе учебно-тренировочного T-7A Red Hawk, будет иметь довольно ограниченный боевой потенциал. Но это один из немногих вариантов, которые в настоящее время доступны ВВС США.

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Как отметили авторы издания Military Watch, сильный дефицит истребителей пятого поколения будет иметь особо серьёзные последствия, поскольку китайский истребитель пятого поколения J-20 постоянно демонстрирует всё новые возможности. Кроме того, истребители данного типа будут приобретаться ВВС НОАК в гораздо больших количествах по сравнению с F-35 для вооружённых сил Америки.

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Похоже, у американцев серьёзные проблемы. Погнавшись за дорогостоящим и сильно навороченным (и не менее сильно проблемным) самолётом, они рискуют подорвать боеготовность собственных ВВС. Интересно, как Америка в этом случае намерена тягаться с Китаем? Впрочем, это личные проблемы США. Просто американцы забыли прописную истину, которая гласит, что оружие должно быть простым, надёжным и функциональным. А самое главное – не сильно дорогим и массовым.