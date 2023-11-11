Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Military Watch: недостатки F-35 заставляют ВВС США задумываться над новым истребителем

Американское командование стало всерьёз задумываться, а нужен ли ВВС достаточно проблемный самолёт пятого поколения? Может быть, необходимо что-то попроще?
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

Истребитель F-35A. Фото: ВВС США

Свой первый полёт малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, спроектированный фирмой Lockheed Martin, совершил в 2006 году. В 2016 году самолёт был принят на вооружение ВВС США. С момента проектирования F-35 задумывался как универсальный воздушный боец, способный работать как по воздушным, так и по наземным целям. То есть как прямая замена многофункциональному истребителю F-16.

реклама



Что теперь? 

В настоящее время в рамках программы F-35 было выпущено более 975 самолётов данного типа в трёх модификациях. Истребители данного типа эксплуатируются не только вооружёнными силами США, но и вооружёнными силами стран-союзниц. Более того, Штаты в буквальном смысле навязывают свой самолёт своим союзникам за огромные деньги. Стоимость всей программы F-35, включая научно-конструкторские работы, уже превысила 55 миллиардов долларов. 

Таким образом, американский истребитель-невидимка стал самым дорогим самолётом в истории мировой авиации! Конечно, если не брать в расчёт очень редкий стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. При этом за многие годы серийного производства американские авиаконструкторы так и не смогли избавить своё детище от целого ряда недостатков. Таковых сами американцы насчитали несколько сотен, многие из них достаточно серьёзные и напрямую влияют на боеспособность всего парка истребителей F-35.

реклама



Некоторое время назад в профильных изданиях появилась информация о том, что командование ВВС США всерьёз рассматривает вариант замены устаревших версий F-16 на новый истребитель. В качестве главного кандидата рассматривается новый учебно-боевой самолёт T-7A от компании Boeing, который хотят перепрофилировать в полноценный истребитель. 

Учебно-тренировочный самолёт T-7A Red Hawk. Фото: Boeing

Только зачем, если для замены F-16 c самого начала создавался именно F-35? На этот вопрос ответили специалисты издания Military Watch. Издание дислоцируется в США. Как выяснилось, всё дело в недостатках самолёта пятого поколения.

Как говорится в материале экспертов из США, потребность американских ВВС в лёгких истребителях для замены большого парка самолётов F-16 (около 500 машин) очень велика. Когда F-35 был запущен в серийное производство, предполагалось, что данный тип будет поступать на вооружение со скоростью около 110 самолётов в год. Также предполагалось, что эксплуатационные расходы F-35 будут сопоставимы с расходами на эксплуатацию F-16.

реклама



Но программа малозаметного самолёта с самого начала столкнулась с задержками. Истребитель F-35 и на сегодняшний день имеет более 800 недостатков (ошибок в характеристиках). Поэтому самолёты данного типа далеки от способности принимать участие в боевых действиях высокой интенсивности. Ко всему прочему затраты на эксплуатацию новых самолётов многократно превышают первоначально запланированные. В то время как надёжный и неприхотливый истребитель F-16 имеет одни из самых высоких показателей в авиационном парке, аналогичные показатели F-35 являются одними из самых низких. И именно этот фактор ограничивает боеготовность ВВС и прямо влияет на подготовку пилотов, на их налёт.

Как говорится в материале издания, ещё в июне 2023 года генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла предупредил, что стремительно стареющий парк самолётов 4-го поколения серьёзно сказывается на налёте экипажей. Их боевая готовность может упасть. При этом ВВС находятся "на пути к столкновению". Также приводятся слова бывшего заместителя командующего ВВС США в Тихоокеанском регионе генерал-лейтенанта Дэвида Дептулы, который подчеркнул, что у американцев налёт меньше, чем у их китайских коллег.

Истребитель F-35 поставляется в вооруженные силы США в среднем со скоростью 48 машин в год. По результатам 2023 года эта цифра будет ниже из-за выявленных проблем с программным обеспечением самолёта. Тем временем эксплуатационные расходы на поддержание в готовности старых F-16 продолжают расти, а перевооружение эскадрилий на F-35 приводит к снижению их боевой готовности. 

Все эти факторы делают возможность приобретения более простой альтернативы F-35 всё более привлекательной. Особо отмечено, что истребитель F-7, созданный на базе учебно-тренировочного T-7A Red Hawk, будет иметь довольно ограниченный боевой потенциал. Но это один из немногих вариантов, которые в настоящее время доступны ВВС США.

реклама



Как отметили авторы издания Military Watch, сильный дефицит истребителей пятого поколения будет иметь особо серьёзные последствия, поскольку китайский истребитель пятого поколения J-20 постоянно демонстрирует всё новые возможности. Кроме того, истребители данного типа будут приобретаться ВВС НОАК в гораздо больших количествах по сравнению с F-35 для вооружённых сил Америки. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Похоже, у американцев серьёзные проблемы. Погнавшись за дорогостоящим и сильно навороченным (и не менее сильно проблемным) самолётом, они рискуют подорвать боеготовность собственных ВВС. Интересно, как Америка в этом случае намерена тягаться с Китаем? Впрочем, это личные проблемы США. Просто американцы забыли прописную истину, которая гласит, что оружие должно быть простым, надёжным и функциональным. А самое главное – не сильно дорогим и массовым.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

армия техника оружие истребители военный f-35 самолеты boeing lockheed martin t-7a red hawk
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
9
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
11
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
15
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
68
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
14

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
11
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
8
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
1
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
+
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
2
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
10
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
5
Forbes: российские дроны-камикадзе стали применяться для непосредственной огневой поддержки пехоты
+
"Ланцет" обзавелся LIDAR и теперь прожигает противодронные экраны ещё на подлете к технике ВСУ
1
В GTA 6 может появиться кооперативный режим для основной кампании
+
WhatsApp теперь позволяет пользователям скрывать свое местоположение во время звонков
+
AMD готовится прекратить поддержку всех своих видеокарт, кроме Radeon RX 5000, 6000 и 7000
7
В аренду сдаются 107 000 перепрофилированных графических процессоров от майнинга
+
В Турции начался бойкот платежных систем Mastercard и Visa
2
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел до 370 долларов
8
США убедили Израиль проводить гуманитарные паузы в бомбардировках сектора Газа
2
Ведущие вендоры готовятся к выходу десктопных процессоров Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5
+
WP: высокопоставленные офицеры ВСУ погибли от ракетного удара на Запорожье
+
Исследование показало, что изменения вызванные пьянством пропадают после 7,3 месяца без алкоголя
3
В поступивших из сектора Газы фото заметили израильский бронетранспортер «Эйтан»
1

Популярные статьи

Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
26
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
Как сломалась моя Xbox series S
28
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
17
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
6
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
8
Canon планирует печатать самые современные микропроцессоры по технологии нанопечати
+
Основная цель визита Си Цзиньпина в США — привлечение иностранных инвестиций в Китай
2

Сейчас обсуждают

VRoman
01:44
8ГБ там выделено не только для оперативки, но и включая видеопамять. Так что для процессора там более 7,5 ГБ даже в самом лучшем случае не будет.
Apple в центре очередного скандала – 8 ГБ оперативной памяти в 2023 году мало для MacBook Pro
Shatun29
01:41
Односекционная вода не лучше будет чем хороший воздух, а учитывая что околосокетное пространство не будет обдуваться в таком корпусе то беда будет, плюс радиатор займёт место в передней части и тогда ...
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
REY_B_
01:35
55 миллиардов на F-35 как бы совершенно ничто, по сравнению с тратами США на Афганистан и Украину. Другое дело, что это были настоящие 55 миллиардов. Т.е. номинированные в реальном высококвалифицирова...
Military Watch: недостатки F-35 заставляют ВВС США задумываться над новым истребителем
VRoman
01:33
Чем же вы забиваете 16ГБ видеопамяти?
Партнеры NVIDIA раскрыли некоторые характеристики видеокарт RTX 40 SUPER
Oleg Boger
01:32
И реки вместе с рыбой потравить!
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
REY_B_
01:30
Да нормально было. Разрешение падало вдвое чисто математически. Если на глаз, так гораздо меньше. Но с нынешними 4К, с разрешением проблем не было бы. А вот яркостью и цветопередачей, увы, 3D-очки под...
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
Oleg Boger
01:30
Вы извините с головой дружили когда заголовок писали или всё ещё с бодуна были?
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
REY_B_
01:25
Но на телевизоре LG, 3D-Vision у меня так и не заработал... Учитывая популярность беззатворной технологии, это сразу отсеяло больше половины потенциальных пользователей. А затем и убило саму технологи...
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
REY_B_
01:17
Сравнил Божий Дар с яичницей! - "Рыба тухнет с головы", соответственно и Сталин начал с переподготовки управленцев. Т.е. с так называемого "Сталинского призыва". Что, вместе с анонсированной Сталиным ...
Путин сравнил текущий период с этапом советской индустриализации 30-х годов прошлого века
Ben Zona
01:05
Проблематично, аффтар, не то, что хорошие вещи делаются кооперативно, а то, что пытаясь нивелировать их ценность, отечественная продукция так и остается г@вном. И это факт, который в ближайшем будущем...
В поступивших из сектора Газы фото заметили израильский бронетранспортер «Эйтан»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем